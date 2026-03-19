En mars 2026, le New York Times Magazine publie un article au titre volontairement provocateur : « Coding After Coders: The End of Computer Programming as We Know It ». Son auteur, Clive Thompson, journaliste technologique chevronné, y synthétise les témoignages de plus de 70 ingénieurs logiciels interrogés dans les grandes entreprises du secteur. Thompson n'est pas un néophyte sur le sujet : il est également l'auteur de Coders: The Making of a New Tribe and the Remaking of the World, une plongée anthropologique dans l'univers des développeurs publiée quelques années plus tôt.
Ce que l'enquête révèle tient en quelques mots : le développeur n'écrit plus vraiment de code. Il le décrit, le supervise, le valide. Un cadre supérieur d'Amazon témoigne ainsi que des tâches qui lui auraient pris des jours ne nécessitent désormais qu'une conversation de six minutes avec un agent IA, avant d'ordonner : « Vas-y. » Un autre développeur décrit ses essaims d'agents Claude comme « une intelligence étrangère avec laquelle nous apprenons à travailler ». La métaphore est révélatrice : ce n'est plus un outil que l'on manie, c'est une altérité que l'on apprivoise. Entre euphorie des uns et deuil des autres, le débat sur l'avenir du métier de développeur n'a jamais été aussi vif, ni aussi peu tranché.
Dans ce contexte, le directeur technique d'Uber a révélé que les ingénieurs d'Uber passent moins de temps à écrire du code et plus de temps à dire aux machines ce qu'elles doivent écrire. Ce n'est pas un sujet d'inquiétude, selon le directeur technique de l'entreprise. C'est justement le but recherché. Le géant du VTC, qui a autrefois bouleversé la façon dont les villes se déplacent, parie désormais que la prochaine révolution se trouvera au sein de ses propres équipes d'ingénieurs et qu'il vaut mieux prendre les devants que d'être pris au dépourvu.
Praveen Neppalli Naga a déclaré dans un post LinkedIn que 95 % des ingénieurs d'Uber utilisent désormais des outils d'IA chaque mois, et que son agent de codage interne produit 1 800 modifications de code par semaine sans aucune intervention humaine. Les ingénieurs examinent et approuvent ces modifications, mais ils ne les écrivent plus. La part de l'agent dans l'ensemble des modifications de code de l'entreprise est passée de moins de 1 % à 8 % en seulement quelques mois. « Il n'y a aucune intervention humaine », a écrit Naga.
Ce n'est pas le volume qui est le plus significatif. C'est la nature du travail. Naga indique que 84 % des utilisateurs d'IA chez Uber ont désormais recours à des workflows de type « agent », dans lesquels les ingénieurs confient des tâches entières plutôt que d'accepter des suggestions ligne par ligne. L'adoption de Claude Code au sein de l'entreprise a presque doublé en deux mois, passant de 32 % à 63 %. Les outils traditionnels basés sur des IDE ont largement atteint un plateau. Même au sein de ces IDE, environ 70 % du code validé est désormais généré par l'IA écrit, et non suggéré.
En termes simples, le travail est en train de changer. Les ingénieurs n'accélèrent pas le même travail ils effectuent un tout autre type de travail. Une histoire qui semble se dérouler sans heurts présente toutefois quelques aspérités. Les chiffres dUber sinscrivent au cur dun débat bien plus chaotique à léchelle du secteur sur ce que le code généré par lIA coûte réellement aux entreprises.
Amazon a convoqué une réunion générale des ingénieurs au début du mois après une série de pannes, dont...
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