un projet qui fait craindre un chômage de masse dû à l'automatisation
Jeff Bezos serait en pourparlers pour lever 100 milliards de dollars en vue de créer un fonds destiné à transformer les entreprises grâce à l'IA. Ce fonds vise à racheter des entreprises manufacturières et à utiliser l'IA pour accélérer leur transition vers l'automatisation. Le fondateur d'Amazon aurait discuté de son projet avec de potentiels investisseurs, dont des fonds souverains du Golfe. Le projet suscite des inquiétudes quant à lavenir des emplois dans un avenir centré sur lIA. Le sénateur Bernie Sanders a vivement critiqué Jeff Bezos, décrivant cette initiative comme une tentative de remplacer massivement les humains par des machines.
Il y a quelques mois, Jeff Bezos se serait rendu au Moyen-Orient pour discuter de ce nouveau fonds avec des représentants des fonds souverains de la région. Plus récemment, il se serait rendu à Singapour pour lever des fonds en faveur de cette initiative. Ces dernières années, un nombre croissant d'entrepreneurs américains, comme Sam Altman d'OpenAI, se tournent vers les fonds souverains asiatiques et du Golfe afin de lever des capitaux importants.
Selon les documents destinés aux investisseurs, ce fonds est décrit comme un vecteur de transformation industrielle qui vise à acquérir des entreprises dans des secteurs industriels majeurs tels que la fabrication de puces électroniques, la défense et l'aérospatiale. Il dépasserait largement la taille de certains des plus grands fonds de rachat au monde et rivaliserait avec le Vision Fund de SoftBank, un fonds de 100 milliards de dollars axé sur les technologies.
Pierre Baqué, PDG de Neural Concept, l'un des leaders dans le domaine de l'IA 3D et de l'apprentissage profond appliqués à l'ingénierie, a expliqué : « les 100 milliards de dollars que Jeff Bezos consacre à l'acquisition et à la transformation d'entreprises manufacturières grâce à l'IA constituent une initiative impressionnante (même pour lui), mais elle est aussi tout à fait logique ». Les révélations sur le fonds de Jeff Bezos suscitent des inquiétudes sur l'avenir des emplois.
Un fonds pour soutenir les ambitions de la startup Prometheus
Une course se dessine en coulisses : utiliser l'IA pour comprendre le monde physique afin de repenser les usines, améliorer l'ingénierie et automatiser les processus industriels. Cette évolution est importante, car l'industrie manufacturière a toujours été plus difficile à moderniser que le secteur des logiciels. Les machines fonctionnent dans des environnements chaotiques et à haut risque où la précision, les contraintes et la sécurité sont des facteurs essentiels.
Cest là que Jeff Bezos semble voir une opportunité. Plutôt que de se contenter de soutenir les logiciels, il sintéresse aux industries qui fabriquent des puces, des systèmes aéronautiques et des équipements de défense, puis se demande si des modèles dIA plus intelligents peuvent les faire fonctionner mieux et produire davantage. Lidée est de détenir ces entreprises, daméliorer leur fonctionnement et de tirer parti à la fois des gains opérationnels futurs.
Cette initiative est liée à la startup de Jeff Bezos, Project Prometheus. Jeff Bezos, dont limplication dans lentreprise avait été révélée en novembre, en est le cofondateur et le co-PDG, aux côtés de Vik Bajaj, ancien cadre de Google. Prometheus se consacre à la création de grands modèles de langage (LLM) de haut niveau visant à améliorer la fabrication et lingénierie dans les secteurs tels que laérospatiale, de lautomobile et plusieurs autres domaines.
L'équipe comprend des talents recrutés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta, et le PDG de Blue Origin, David Limp, a récemment rejoint le conseil d'administration. Le nouveau fonds dédié à la fabrication soutiendra cette mission en rachetant des entreprises qui utiliseront à terme les modèles de Prometheus.
Une course mondiale pour réinventer les processus industriels
Jeff Bezos est loin dêtre le seul à vouloir faire passer lIA des écrans aux usines. Travis Kalanick a développé Atoms autour dune vision similaire de lindustrie manufacturière, tandis quElon Musk continue de vanter les ambitions de Tesla en matière de robotique auprès des investisseurs. Ce qui distingue lapproche de Jeff Bezos, cest un plan à forte intensité capitalistique visant à racheter des entreprises existantes pour les transformer de lintérieur.
Les entreprises utilisent déjà lIA pour rationaliser le travail intellectuel, et lautomatisation ne cesse de gagner du terrain dans les entrepôts et les opérations industrielles. Amazon a elle-même passé des années à accroître le déploiement de centaines de milliers de robots dans ses centres de distribution.
JPMorgan envisagerait de soutenir le projet par le biais de son initiative « Security and Resiliency », un programme comprenant un fonds dinvestissement direct initial de 10 milliards de dollars axé sur les secteurs liés à la résilience nationale et à lindustrie manufacturière. Ce lien laisse entrevoir lenjeu plus large de cette initiative. Jeff Bezos ne se contente pas de surfer sur la prochaine vague de lIA. Le milliardaire vise les rouages mêmes de léconomie réelle.
Mais les inquiétudes concernant les suppressions demplois restent dactualité, dautant plus que les entreprises invoquent désormais lIA pour justifier des licenciements et que les investisseurs récompensent les exemples defficacité. Une étude publiée par Goldman Sachs en 2023 indique que l'IA pourrait automatiser 25 % des emplois actuels dans le monde. (Environ 300 millions d'emplois pourraient être supprimés par l'IA dans les années à venir.)
L'initiative de Jeff Bezos suscite plusieurs réactions négatives
Le sénateur américain Bernie Sanders a lancé un avertissement sévère aux Américains après qu'un récent rapport du Wall Street Journal (WSJ) a révélé le projet de Jeff Bezos. Dans une série de messages publiés sur le réseau social X (ex-Twitter), Bernie Sanders a accusé le fondateur d'Amazon de tenter de remplacer la main-d'uvre humaine par des machines à une échelle sans précédent. Le sénateur a mis en garde contre un chômage de masse.
« Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches de la planète, lève 100 milliards de dollars pour remplacer les travailleurs par des robots partout dans le monde. Les oligarques veulent tout. Ça n'arrivera pas. Levez-vous et RIPOSTEZ », a-t-il écrit. Son avertissement intervient alors que le débat sur l'impact de l'IA sur l'emploi s'intensifie. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a également récemment mis en garde contre les suppressions d'emplois.
Selon lui, 150 000 employés de la banque utilisent l'IA chaque semaine. Les économistes estiment que jusqu'à 20 % de la main-d'uvre américaine pourrait être exposée à l'automatisation au cours de la prochaine décennie, les emplois dans les transports, la logistique et l'industrie manufacturière étant les plus menacés.
Le sénateur Mark Kelly (D-Arizona) a présenté sa feuille de route intitulée « AI for America », qui vise à aider les entreprises à mettre en uvre l'IA de manière responsable, à limiter les pertes d'emplois et à donner la priorité à la reconversion professionnelle des travailleurs. Ce plan souligne la nécessité pour les entreprises de trouver un équilibre entre innovation et protection des travailleurs, alors que l'automatisation transforme l'économie.
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