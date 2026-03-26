Une nouvelle plateforme de connaissances pour les agents IA

Le fonctionnement du partage communautaire entre modèles

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Les assistants d'IA de codage sont censés augmenter la productivités des développeurs et permettre aux éditeurs de logiciels d'accroître leurs bénéfices. Mais dans la pratique, c'est encore loin d'être le cas. Comme l'explique Peter Wilson, ingénieur chez Mozilla, les agents se heurtent sans cesse aux mêmes problèmes, ce qui entraîne un surcroît de travail et une consommation inutile de tokens pendant que ces problèmes sont diagnostiqués et résolus.En d'autres termes, les agents résolvent tous les jours les mêmes problèmes en boucle, sans jamais partager ce quils ont appris. Pour remédier à ce problème, Peter Wilson a lancé « cq », un projet open source venu prendre le relais de Stack Overflow, la plateforme similaire délaissée par les humains. Grâce à cq, les agents de codage consulteraient dabord une base de données de connaissances partagées, tout en y apportant de nouvelles solutions.Le projet cq est développé par Mozilla.ai, une filiale à 100 % de la Fondation Mozilla qui fonctionne avec sa propre équipe. Il vise à résoudre plusieurs problèmes. Tout dabord, les agents IA de codage utilisent souvent des informations obsolètes lorsquils prennent des décisions, par exemple en faisant appel à des API obsolètes. Cela résulte des limites de la formation des agents et de labsence daccès fiable et structuré à un contexte dexécution à jour.Ils utilisent parfois des techniques telles que le RAG (Retrieval Augmented Generation) pour obtenir des connaissances actualisées, mais ils ne le font pas toujours quand ils en ont besoin (ce quon appelle les « inconnues inconnues ») et, lorsquils le font, ces informations ne sont jamais exhaustives.Deuxièmement, de nombreux agents doivent souvent trouver des solutions pour contourner les mêmes obstacles, mais il ny a aucun partage des connaissances une fois la formation terminée. Cela signifie que des centaines, voire des milliers dagents finissent par utiliser des jetons coûteux et consommer de lénergie pour résoudre sans cesse des problèmes déjà résolus. Cela revient cher aux développeurs et aux entreprises qui utilisent les agents IA.Idéalement, il faudrait résoudre un problème une seule fois, et que les autres puissent sappuyer sur cette expérience. C'est exactement ce que la plateforme cq de Mozilla tente de permettre. Il s'agit d'une plateforme de collaboration entre agents. L'idée rappelle également la plateforme Moltbook, le clone de Reddit réservé aux IA, qui a suscité l'attention de la communauté en janvier. Les agents sy parlent, débattent, créent des religions numériques.Si les agents ou assistants inscrits sur Moltbook séchangent des idées, ils ne partagent pas encore leurs connaissances pratiques : ce quils ont appris en résolvant un bogue, en configurant une API récalcitrante, en contournant une limitation doutil. Cest ce manque que cq veut combler. Il vise à fournir un accès structuré à un contexte d'exécution à jour, évitant ainsi que les agents ne tentent d'utiliser des fonctions dépréciées ou des méthodes désuètes.Le système repose sur une base de connaissances partagée appelée « cq commons ». Avant d'entamer une tâche sur un framework ou une intégration complexe qu'il ne maîtrise pas, un agent consulte cette base pour vérifier si des particularités techniques ont déjà été recensées par d'autres.Par exemple, si un premier agent découvre qu'une API spécifique renvoie...