Les grands paris de Disney sur l'IA et le métavers tournent au désastre : Sora fermé, Epic en difficulté, métavers enterré, Disney cumule les échecs sur tous ses fronts technologiques en une semaine

Présenté en décembre 2025 comme un accord « historique », le partenariat entre Disney et OpenAI aura duré moins de quatre mois. Dans le cadre de cet accord sur trois ans, Sora devait pouvoir générer des vidéos à la demande à partir d'un catalogue de plus de 200 personnages masqués, animés ou créatures issues des univers Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. La plateforme de vidéo générative devait faire son entrée sur Disney+ dès le second semestre 2026, et Disney s'apprêtait à injecter un milliard de dollars en fonds propres dans OpenAI.
Le coup de théâtre est survenu le 25 mars 2026. OpenAI a annoncé la fermeture pure et simple de Sora. Selon Reuters, les équipes de Disney et d'OpenAI travaillaient encore ensemble sur un projet lié à Sora le soir même, et c'est trente minutes à peine après cette réunion que l'équipe Disney a appris la suppression de l'outil, une surprise totale selon une source proche du dossier, qui parle d'un « rug-pull » brutal.
L'application avait été lancée en septembre 2025 et n'avait pas réussi à fidéliser ses utilisateurs, avec des téléchargements en chute libre. Outre son contenu jugé médiocre et truffé de matériaux susceptibles de violer les droits d'auteur, le coût de fonctionnement de la plateforme était considérable, même à l'échelle d'une entreprise de la taille d'OpenAI.
Dans un communiqué, Disney a adopté un ton diplomatique : la société dit « respecter la décision d'OpenAI de se retirer du secteur de la génération vidéo », tout en assurant qu'elle continuera à « explorer de nouvelles façons de rejoindre ses fans en adoptant de manière responsable des technologies respectueuses de la propriété intellectuelle et des droits des créateurs. » En creux, la formule révèle surtout que Disney a été pris de court ; le contrat n'avait d'ailleurs jamais été finalisé et aucun transfert de fonds n'avait eu lieu.
Pour OpenAI, la fermeture de Sora constitue selon les observateurs le premier grand mouvement stratégique visant à recentrer l'entreprise sur des activités plus rentables, notamment les outils de développement logiciel et les clients entreprise, alors qu'elle se prépare à une introduction en Bourse attendue d'ici la fin de l'année.
Il faut dire que le constat financier est brutal. Au total, Sora n'aurait généré que 2,1 millions de dollars de revenus en achats intégrés sur toute sa durée d'exploitation, pour un coût de fonctionnement estimé à 15 millions de dollars par jour. L'équation est intenable.
La consommation de calcul requise pour la génération vidéo est sans commune mesure avec celle du texte : chaque requête Sora surchargeait l'infrastructure serveur d'OpenAI, et même avec les abonnements payants, les recettes ne couvraient pas les coûts. La situation était aggravée par une contrainte matérielle concrète : OpenAI avait déjà restreint la génération vidéo peu après le lancement en raison de pénuries de puces graphiques. Le niveau gratuit de l'application avait d'ailleurs été discrètement supprimé en janvier 2026, après avoir été progressivement limité.
Les stigmates du métavers : une fuite en avant vers les bulles technologiques
L'épisode Sora n'est pas isolé dans l'histoire récente de Disney. Il s'inscrit dans un cycle récurrent de paris technologiques très médiatisés, suivis d'abandons discrets. Le groupe avait consacré des ressources significatives à une stratégie métavers entre 2021 et 2023, incluant un programme d'abonnement inspiré d'Amazon Prime, un groupe de travail sur la réalité virtuelle intégré à l'Imagineering, ainsi qu'une initiative de NFT autour du Château de Cendrillon. Ces projets ont tous été abandonnés, généralement en même temps que des vagues de...
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