« Vous n'êtes pas prêts pour 2027 », met en garde l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, à propos de la prochaine génération d'IA et de la façon dont tout est sur le point de changer avec l'arrivée de l'AGI

En fait, pour vous donner un peu de contexte, le Dr Henry Kissinger et moi avons passé énormément de temps à discuter de la période des années 1950, durant laquelle il a joué un rôle central dans tous ces événements. Il a donc mis à profit le fait que nous avions utilisé la bombe atomique pour négocier, sur une période denviron 15 ans, une série de traités visant à limiter la prolifération nucléaire. Ces traités, lorsquils ont été négociés, nous ont permis dêtre encore en vie aujourdhui.Ils ont donc joué un rôle central : sans le contrôle de la diffusion de luranium enrichi et des autres secrets, nous serions tous littéralement cuits, à cause de fous furieux et autres. Existe-t-il un ensemble de mesures analogues que nous pouvons prendre ? Le problème ici, ou plutôt la bonne nouvelle, cest que nous ne sommes pas en guerre. Nous navons pas eu de bombe nucléaire. Nous navons pas ce sujet à débattre. Nous pouvons donc en parler, mais les gouvernements ont tendance à agir de manière réactive.Il existe actuellement trois menaces évidentes qui, je pense, sont assez bien comprises. La première est la désinformation. Les logiciels que nous mettons tous collectivement à la disposition des gens permettent toutes sortes de désinformations, de fausses vidéos, de fausses nouvelles, etc. Nous le comprenons tous. Tout est open source. C'est un fait. C'est une menace pour les démocraties, et peut-être pour les dictatures, mais certainement pour les démocraties.La deuxième menace est le cyberespace. Et je pense qu'une façon de comprendre le cyberespace, c'est que si vous savez écrire du code, vous pouvez aussi créer des cyberattaques. C'est la même logique, et les progrès en matière de logiciels sont incroyables. C'est effrayant de voir à quel point ils sont performants ; rappelez-vous que j'ai fait carrière comme programmeur. Ces programmes fonctionnent mieux que je ne l'ai jamais fait. C'est choquant, n'est-ce pas ?Et puis le troisième, c'est le domaine biologique. Et je pense que la plupart des gens croient que l'un de ces trois domaines va créer une sorte de mini-crise qui poussera alors les gouvernements à dire : « Attendez, discutons de la manière de vraiment gérer les inconvénients. » Les avantages sont incroyables, n'est-ce pas ? Et je veux que l'Amérique gagne, et je veux que nous avancions aussi vite que possible. Et c'est effectivement ce que nous faisons avec l'administration Trump, ce qui est formidable. Mais nous devons être conscients que ces choses sont possibles.Celui qui m'inquiète particulièrement est d'ordre biologique et se présente à peu près comme suit. On prend un agent pathogène existant et, à l'aide de techniques biologiques dont je ne parlerai pas, on le modifie suffisamment pour qu'il ne puisse plus être détecté, mais qu'il reste tout de même assez dangereux. C'est un exemple de menace. Il y en a beaucoup d'autres.