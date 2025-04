L'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, avertit que l'IA pourrait bientôt ignorer le contrôle humain : "Les ordinateurs s'améliorent d'eux-mêmes. Ils apprennent à planifier et n'ont plus besoin de nous écouter"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 290 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Fin 2024, Eric Schmidt, ancien PDG de Google, a tiré la sonnette d'alarme concernant les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) , avertissant que les systèmes capables de s'améliorer par eux-mêmes pourraient présenter des risques imprévus. Il avait alors laissé entendre qu'à mesure que l'IA évolue, il pourrait arriver un moment où l'humanité devrait envisager de "débrancher" ces systèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables.Eric Emerson Schmidt est un homme d'affaires américain, ancien ingénieur informaticien, PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015, président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique d'Alphabet de 2017 à 2020. Depuis 2025, il est PDG de Relativity Space, une entreprise de fabrication aérospatiale. En 2025, il est la 54e personne la plus riche du monde selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, avec une valeur nette estimée à 32,4 milliards de dollars.Plus récemment, l'ancien PDG de Google a affirmé ces propos et prévenu que l'IA progressait si rapidement qu'elle pourrait bientôt ne plus avoir besoin de l'aide de l'homme pour évoluer. S'exprimant lors d'un événement organisé par le Special Competitive Studies Project, un groupe de réflexion qu'il a fondé, Schmidt a décrit la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle (IA) commençaient à fonctionner de manière autonome, à apprendre, à s'améliorer et même à planifier sans l'aide de l'homme.", a-t-il déclaré. Schmidt a qualifié ce processus d'"" : l'IA génère des hypothèses, les teste dans des laboratoires robotisés et utilise les résultats pour s'améliorer, le tout sans intervention humaine.Eric Schmidt a également prédit un changement majeur sur le marché de l'emploi. Il a déclaré que d'ici un an, l'IA remplacerait probablement "" et surpasserait les meilleurs talents humains dans des domaines tels que les mathématiques. "", a-t-il ajouté, soulignant que des outils tels que ChatGPT, Claude, Gemini et Deepseek sont déjà largement utilisés pour des tâches telles que le codage, bien qu'ils n'aient pas été formés à ces fins.Schmidt a également témoigné devant la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis, où il a fait part de ses inquiétudes concernant l'infrastructure énergétique du pays. Il a prévenu que l'ampleur de la puissance nécessaire à l'IA dépasserait bientôt ce que le réseau actuel peut supporter. "", a-t-il déclaré. "".Selon lui, les États-Unis doivent repenser leur politique énergétique et investir rapidement dans les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables pour éviter de se laisser distancer par des rivaux comme la Chine. Eric Schmidt a également plaidé en faveur d'une surveillance gouvernementale plus stricte de l'IA, en particulier des modèles à source ouverte, qui, selon lui, pourraient constituer des menaces pour la sécurité nationale s'ils n'étaient pas contrôlés.Il a souligné que si l'IA s'améliorait rapidement, elle nécessitait toujours des données de haute qualité et une gouvernance humaine. "", a-t-il déclaré.Cette prise de parole est la dernière en date de l'ancien PDG de Google, qui est habitué à partager son avis sur l'IA. En novembre, il avait, par exemple, mis en garde contre une nouvelle tendance inquiétante : les "petites amies parfaites" créées par des modèles d'IA avancés. Lors d’une conférence, Eric Schmidt a souligné que ces outils, capables de générer des interactions émotionnelles convaincantes, pourraient avoir des conséquences néfastes, notamment sur les jeunes hommes.Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?