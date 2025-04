Eric Schmidt, ancien PDG de Google, déclare au Congrès que 99 % de toute l'électricité sera utilisée pour l'IA superintelligente : "Nous avons besoin d'énergie sous toutes ses formes, renouvelable ou non"



Eric Emerson Schmidt est un homme d'affaires américain et un ancien ingénieur informaticien qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de l'entreprise de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017 et conseiller technique d'Alphabet de 2017 à 2020. Depuis 2025, il est le PDG de Relativity Space, une entreprise de fabrication aérospatiale. Cette même année, Eric Schmidt a été classé la 54e personne la plus riche du monde selon l'indice Bloomberg Billionaires Index, avec une valeur nette estimée à 32,4 milliards de dollars américains.La récente mise en garde d'Eric Schmidt s'inscrit dans le prolongement de remarques controversées dans lesquelles il a préconisé un investissement à grande échelle dans les centres de données d'IA , tout en minimisant les objectifs climatiques, qu'il juge inatteignables. Sa position tend à démontrer que les engagements environnementaux des Big Tech ne sont rien d'autre qu'un écran de fumée et de l'écoblanchiment, et que l'appât du gain et les perspectives de rendement de l'IA priment tout le reste.Dans l'inquiétante nouvelle « I Have No Mouth, and I Must Scream », écrite par Harlan Ellison en 1967, une superintelligence sensible nommée AM s'est emparée des ressources de la Terre et a exterminé l'humanité après avoir combiné les pouvoirs de trois superordinateurs américain, soviétique et chinois. Un petit groupe de survivants a été maintenu en vie pour l'amusement d'AM, contraint d'errer dans les entrailles électroniques sans fin du superordinateur.C'est un décor sinistre, mais c'est manifestement celui qu'Eric Schmidt, magnat milliardaire de la technologie et ancien PDG de Google, imagine pour l'avenir de l'humanité, si l'on en croit les propos qu'il a tenus devant la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants.« Ce que nous attendons de vous », a déclaré Eric Schmidt aux législateurs, « c'est que nous ayons besoin d'énergie sous toutes ses formes, qu'elle soit renouvelable, non renouvelable, peu importe. Il faut qu'elle soit là, et qu'elle soit là rapidement ».L'aspirant seigneur de la technologie s'est présenté devant le panel gouvernemental pour parler de l'IA, et plus précisément de ce que l'avenir lui réserve.« De nombreuses personnes prévoient que la demande pour notre industrie passera de 3 % à 99 % de la production totale... soit 29 gigawatts supplémentaires d'ici 2027 et 67 gigawatts de plus d'ici 2030 », a-t-il affirmé. « Si la Chine accède à la superintelligence en premier, cela changera la dynamique du pouvoir au niveau mondial, d'une manière que nous n'avons aucun moyen de comprendre ou de prédire », a déclaré Eric Schmidt, faisant même écho à l'histoire de la mise en garde de Harlan Ellison.L'exceptionnalisme américain d'Eric Schmidt - l'idée que les États-Unis sont supérieurs à tous les autres intérêts mondiaux - n'est pas nouveau, pas plus que ne l'est son battage médiatique sur l'IA. En 2023, CNN rapportait que « 42 % des PDG affirment que l'IA pourrait détruire l'humanité d'ici cinq à dix ans ». Pourtant, si la technologie d'aujourd'hui est une indication, l'IA a une longue randonnée à travers le slop avant qu'elle puisse même penser à détruire l'humanité, et encore moins à siphonner 99 % de l'énergie de la terre.Ce qui est nouveau, c'est l'insistance d'Eric Schmidt devant le Congrès sur le fait que la « superintelligence » chinoise va venir nous chercher, une affirmation que le président de la commission de l'énergie, Brett Guthrie, a qualifiée d'« évaluation sobre ».C'est une réponse troublante, étant donné que de nombreux chercheurs en intelligence artificielle pensent qu'il est très peu probable que ce type d'intelligence informatique arrive de sitôt.Alors pourquoi dire le contraire aux législateurs ?Comme beaucoup d'autres milliardaires de la technologie, Eric Schmidt a un intérêt personnel non seulement à développer l'industrie de l'IA, mais aussi à effrayer les législateurs pour qu'ils lui remettent les clés du royaume. Il s'agit d'une stratégie connue sous le nom de « corporate capture », qui a été particulièrement efficace pour les géants de la Silicon Valley tels qu'Uber, qui s'est vu accorder une autorité presque totale pour rédiger ses propres règles.En ce qui concerne l'IA, les magnats de la technologie sont particulièrement préoccupés par la question de l'énergie, car les centres de données qui alimentent leurs algorithmes bientôt superintelligents consomment des mégawatts au petit-déjeuner. Alors que la course au développement du modèle d'IA le plus avancé s'intensifie, des entreprises comme xAI d'Elon Musk ont recours à des moyens moins légaux pour éviter d'attendre les décisions de l'EPA et les évaluations gênantes du réseau électrique.À la fin de l'année dernière, Eric Schmidt a été pris en flagrant délit de dissimulation d'investissements directs dans des start-ups spécialisées dans l'IA pendant son mandat de président de la Commission nationale de sécurité sur l'intelligence artificielle - ce qui constitue sans aucun doute un énorme conflit d'intérêts, mais qui est « techniquement légal », selon les experts en éthique.Notons par ailleurs que l'implication d'Eric Schmidt dans l'IA va au-delà des débats sur l'énergie. Au début de l'année 2024, des rapports ont révélé que l'ancien PDG de Google travaillait discrètement à la création d'une entreprise des drones kamikazes dotés d'IA , prétendument pour les forces américaines et ukrainiennes. Ces efforts, réalisés par l'intermédiaire d'entités fictives, reflètent l'investissement croissant des États-Unis dans l'armement autonome et alimentent les préoccupations concernant les applications militarisées de l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette prédiction d'Eric Schmidt crédible ou pertinente ?