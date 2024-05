Tout d'abord, je n'aime pas le dire, mais je pense que ce produit est sous-estimé. Pas surestimé, parce que l'arrivée d'une intelligence de forme non humaine est vraiment une grande affaire pour le monde. Elle arrive, elle est là, elle est sur le point d'arriver. Cela se fait par étapes. Si vous regardez... nous avions l'habitude de dire 20 ans, maintenant, c'est 5 ans.



La raison en est que les lois de mise à l'échelle de ces systèmes continuent d'augmenter sans perte ni dégradation de puissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI a inventé cette catégorie, avec son partenariat avec Microsoft, qui va dépenser 30 à 100 milliards de dollars pour cela. Google l'a inventé et est arrivé tardivement, mais il est maintenant présent. Je suppose que les chiffres sont similaires.



Il y a d'autres entrants qui sont incroyablement intéressants. Par exemple, Meta vient de publier un modèle à 400 milliards de dollars appelé Llama 3 en open source, qui serait aussi proche de GPT-4, qui date d'il y a un an et demi. L'industrie des logiciels open source suit celle des logiciels fermés. Le grand gagnant à l'heure actuelle reste Nvidia et la raison en est qu'ils ont un quasi-monopole sur la pile logicielle entre le matériel et le logiciel que tout le monde utilise. Tout d'abord, je n'aime pas le dire, mais je pense que ce produit est sous-estimé. Pas surestimé, parce que l'arrivée d'une intelligence de forme non humaine est vraiment une grande affaire pour le monde. Elle arrive, elle est là, elle est sur le point d'arriver. Cela se fait par étapes. Si vous regardez... nous avions l'habitude de dire 20 ans, maintenant, c'est 5 ans.La raison en est que les lois de mise à l'échelle de ces systèmes continuent d'augmenter sans perte ni dégradation de puissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI a inventé cette catégorie, avec son partenariat avec Microsoft, qui va dépenser 30 à 100 milliards de dollars pour cela. Google l'a inventé et est arrivé tardivement, mais il est maintenant présent. Je suppose que les chiffres sont similaires.Il y a d'autres entrants qui sont incroyablement intéressants. Par exemple, Meta vient de publier un modèle à 400 milliards de dollars appelé Llama 3 en open source, qui serait aussi proche de GPT-4, qui date d'il y a un an et demi. L'industrie des logiciels open source suit celle des logiciels fermés. Le grand gagnant à l'heure actuelle reste Nvidia et la raison en est qu'ils ont un quasi-monopole sur la pile logicielle entre le matériel et le logiciel que tout le monde utilise.

Eric Emerson Schmidt est un homme d'affaires américain et un ancien ingénieur logiciel qui a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc.de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020. En avril 2022, l'indice Bloomberg Billionaires Index a estimé sa valeur nette à 25,1 milliards de dollars américains.Eric Schmidt, cofondateur de Schmidt Future, cofondateur du Special Competitive Studies Project et ancien président exécutif et PDG de Google, rejoint Squawk Box pour discuter de l'état de la course à l'armement en matière d'IA, du potentiel de la technologie de l'IA, de la désinformation en matière d'IA, du sort de TikTok, de la concurrence des États-Unis avec la Chine, et plus encore.Voici son avis sur l'état de l'IA actuel :Pensez-vous que son avis est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?