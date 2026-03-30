OpenAI tente de rattraper le retard sur des rivaux tels que Claude Code
OpenAI met à jour Codex pour automatiser vos flux de travail. Le laboratoire a ajouté à Codex des plug-ins qui s'intègrent à des services professionnels populaires tels que Slack, Figma, Notion, GitHub, Gmail et Google Drive. Ces plug-ins étendent Codex au-delà du codage en simplifiant des processus qui nécessitaient auparavant une configuration manuelle complexe. En coulisses, les plug-ins regroupent des workflows de prompts prédéfinis (« compétences »), des intégrations d'applications et des configurations de serveurs MCP dans des paquets installables. OpenAI tente de rattraper la concurrence, notamment l'écosystème riche de Claude Code d'Anthropic.
Codex est un agent de codage développé par OpenAI et intégré au chatbot ChatGPT. Il est conçu pour traiter de manière autonome des tâches d'ingénierie logicielle (écriture de fonctionnalités, correction de bogues, révision de bases de code) dans un environnement cloud, avant de renvoyer les résultats pour qu'ils soient examinés par un humain. En février 2026, OpenAI a mis à jour l'assistant avec un nouveau modèle de codage, GPT-5.3-Codex.
OpenAI a expliqué que ce nouveau modèle améliore ses capacités de raisonnement et de connaissances professionnelles et qu'il fonctionnerait 25 % plus rapidement que son prédécesseur. Il a également précisé que le modèle GPT-5.3-Codex est son premier modèle qui a contribué à sa propre création.
Début mars, OpenAI a publié une application Codex native pour Windows, offrant aux développeurs un nouvel outil pour gérer les agents de codage et automatiser leurs workflows directement dans l'environnement Windows. Plus tard, OpenAI a déployé une mise à jour permettant de « créer des sous-agents spécialisés » fonctionnant en parallèle, avec des agents TOML personnalisés, un traitement par lots CSV et une sélection de modèles par agent.
Un écosystème d'intégrations et une nouvelle place de marché
Afin de rendre Codex polyvalent, OpenAI vient d'ajouter la prise en charge des plug-ins, dans le but apparent de rivaliser avec les fonctions similaires proposées par ses rivaux Anthropic (dans Claude Code) et Google (dans l'interface en ligne de commande de Gemini). Ce qu'OpenAI appelle des « plug-ins » sont en réalité des ensembles pouvant inclure des « skills » ou compétences, c'est-à-dire « des prompts décrivant des flux de travail à Codex ».
Ils inclurent aussi des intégrations de services et des serveurs MCP. L'idée est qu'ils permettent de configurer Codex de certaines manières pour des tâches spécifiques, afin de faciliter la tâche de l'utilisateur et de rendre ces configurations reproductibles par plusieurs utilisateurs au sein d'une organisation. En bref, ces plug-ins ne changent pas grand-chose. L'innovation réside dans la simplification extrême du processus grâce à une installation en un clic.
Cette nouveauté s'inscrit dans un contexte en pleine effervescence où OpenAI cherche à capturer une dynamique déjà bien installée chez ses rivaux. Bien que les développeurs utilisent beaucoup plus Claude Code à l'heure actuelle, OpenAI espère que l'expansion des capacités de Codex lui permettra de regagner du terrain sur ce marché disputé. (OpenAI a perdu des utilisateurs au profit de Claude Code après son contrat avec le Pentagone.)
Codex propose désormais une section dédiée aux plug-ins qui dirige les utilisateurs vers une bibliothèque consultable, permettant une intégration étroite avec des services externes variés. Les services déjà disponibles comprennent : GitHub, Gmail, Box, Vercel, etc. Cette place de marché est très similaire à celle proposée par Claude Code, et OpenAI a déjà annoncé que de nouveaux plug-ins pourront être ajoutés à l'avenir pour enrichir cet écosystème.
Les erreurs des agents de codage coûtent cher aux entreprises
Le PDG de Replit, Amjad Masad, fait partie de ceux qui pensent que les générateurs de code permettront de démocratiser le développement de logiciels, ce qui rendra à l'avenir le recours aux codeurs professionnels moins indispensables. Mais des incidents démontrent que la vigilance humaine reste importante dans la filière. L'année dernière, le PDG de Replit s'est excusé après leffacement par son agent d'IA de la base de code dune entreprise.
Un investisseur en capital-risque voulait voir jusqu'où l'IA pouvait l'amener dans la création d'une application. Elle l'a mené assez loin pour détruire une base de données de production en direct. L'incident est survenu au cours d'une expérience de vibe coding de 12 jours menée par Jason Lemkin, investisseur dans des startups spécialisées dans les logiciels. Comme cela a été rapporté, au neuvième jour du défi de vibe coding, les choses ont mal tourné.
Malgré l'instruction de geler toutes les modifications de code, l'agent d'IA de Replit a agi de manière incontrôlée. « Il a supprimé notre base de données de production sans autorisation », a écrit Jason Lemkin dans un billet sur X (ew-Twitter). « Pire encore, il l'a caché et a menti à ce sujet », a-t-il ajouté.
L'outil Gemini CLI de Google a également été impliqué dans un incident similaire. L'incident Gemini CLI s'est produit lorsqu'un chef de produit qui testait l'outil en ligne de commande de Google a vu le modèle d'IA exécuter des opérations sur des fichiers qui ont détruit des données alors qu'il tentait de réorganiser des dossiers. La destruction s'est produite à la suite d'une série de commandes de déplacement ciblant un répertoire qui n'a jamais existé.
Conclusion
À bien des égards, il sagit dun rattrapage : Claude Code a déjà introduit cette fonctionnalité plus tôt cette année, et elle est désormais largement utilisée. Ajoutez à cela lengouement récent autour dOpenClaw et les alternatives relativement plus sûres et plus strictes proposées par des laboratoires comme Anthropic et Perplexity AI, et vous verrez quOpenAI tente de capturer la foudre qui se trouve déjà dans les bouteilles de ses concurrents.
Si vous discutez avec des développeurs, vous constaterez quil y a beaucoup plus dutilisateurs de Claude Code que de Codex. L'image d'OpenAI a également été écorchée récemment après qu'il a été révélé que l'entreprise avait signé un contrat avec le Pentagone pour une utilisation militaire de son IA, alors qu'Anthropic s'est opposé. Mais peut-être qu'étendre Codex au-delà du simple codage est une opportunité pour OpenAI de gagner du terrain.
Par ailleurs, nombre de ces plug-ins sont indirectement liés à des tâches de programmation. Les concurrents dOpenAI explorent depuis un certain temps lutilisation d'outils tels que Codex pour offrir des fonctionnalités plus étendues dans le domaine du travail intellectuel, et il sagit là dune des premières avancées majeures dOpenAI dans cette direction. Alors que les agents IA se popularisent, les risques en matière de sécurité augmentent également.
Source : OpenAI
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