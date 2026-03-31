GitHub annonce qu'à partir du 24 avril, les données d'interaction des utilisateurs de Copilot Free, Pro et Pro+ seront utilisées pour entraîner et améliorer les modèles d'IA de Copilot, sauf refus explicite

Annonce de GitHub

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GitHub est une plateforme propriétaire destinée aux développeurs qui leur permet de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour assurer un contrôle de version distribué, et GitHub propose en outre des fonctionnalités de contrôle d'accès, de suivi des bogues, de gestion des demandes de fonctionnalités logicielles, de gestion des tâches, d'intégration continue et de wikis pour chaque projet. GitHub est exploité par GitHub, Inc., une filiale de Microsoft depuis 2018 dont le siège social est situé à San Francisco.GitHub a annoncé qu'à compter du 24 avril 2026, les données d'interaction des utilisateurs de Copilot Free, Pro et Pro+ seront utilisées pour entraîner et améliorer les modèles d'IA de Copilot, à moins que les utilisateurs ne choisissent expressément de ne pas y participer. Ce changement ne concerne pas les utilisateurs de Copilot Business ou Copilot Enterprise, qui restent exclus du nouveau programme de collecte de données.Pour les utilisateurs qui avaient précédemment choisi de ne pas participer à la collecte de données par GitHub à des fins d'amélioration des produits, leurs préférences seront conservées et leurs données continueront d'être exclues de l'entraînement des modèles.Selon GitHub, les données d'interaction des utilisateurs concernés comprennent les extraits de code saisis ou présentés à Copilot, les résultats acceptés ou modifiés, les noms de fichiers, la structure des dépôts, le contexte du code environnant, les commentaires et la documentation, les habitudes de navigation, les interactions avec les fonctionnalités de Copilot telles que le chat ou les suggestions intégrées, ainsi que les commentaires fournis sur les suggestions.Bien que ce champ d'application soit large, GitHub précise que les données issues des tickets d'utilisateurs, des discussions ou du contenu des dépôts privés « au repos » sont explicitement exclues. S'appuyant sur ses pratiques en matière de données, GitHub indique que les informations collectées peuvent être partagées avec les entreprises affiliées à GitHub, ceux appartenant à son groupe, y compris avec Microsoft, mais ne seront pas transmises à des fournisseurs tiers d'IA. GitHub précise que ces changements s'alignent sur les pratiques du secteur et visent à améliorer les suggestions de code, la sécurité et la détection des bogues de Copilot.Nous annonçons aujourdhui une mise à jour concernant la manière dont GitHub utilisera les données pour proposer une assistance au codage plus intelligente et mieux adaptée au contexte. À compter du 24 avril, les données dinteraction  notamment les entrées, les sorties, les extraits de code et le contexte associé  des utilisateurs de Copilot Free, Pro et Pro+ seront utilisées pour entraîner et améliorer nos modèles dIA, sauf sils choisissent de ne pas y consentir. Les utilisateurs de Copilot Business et Copilot Enterprise ne sont pas concernés par cette mise à jour.Cela ne vous intéresse pas ? Vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres, sous « Confidentialité ». Si vous aviez déjà désactivé le paramètre autorisant GitHub à collecter ces données à des fins d'amélioration des produits, votre choix a été conservé : vos données ne seront pas utilisées pour l'entraînement, sauf si vous activez cette option.Cette approche s'inscrit dans les pratiques établies du secteur et permettra d'améliorer les performances des modèles pour tous les utilisateurs. En participant, vous...