Microsoft 365 Copilot dévoile des mises à jour en matière d'IA : Copilot Cowork gère de manière autonome les projets, tandis que Researcher utilise deux modèles d'IA pour la recherche approfondie

Microsoft 365 (anciennement Office 365) est une gamme de logiciels de productivité, de collaboration et de services cloud développée par Microsoft. Elle englobe des services en ligne tels que Outlook.com, OneDrive et Microsoft Teams, des programmes anciennement commercialisés sous le nom de Microsoft Office (notamment des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook), ainsi que des produits et services d'entreprise associés à ces produits, tels qu'Exchange Server, SharePoint et Viva Engage. Depuis avril 2025, l'application Microsoft 365 s'appelle désormais Microsoft 365 Copilot.
Récemment, Microsoft a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour Microsoft 365 Copilot, son assistant de travail basé sur l'IA. Ces fonctionnalités comprennent un nouvel outil de gestion des tâches s'appuyant sur la technologie Claude d'Anthropic, une fonctionnalité de recherche plus intelligente qui met en concurrence plusieurs modèles d'IA pour obtenir de meilleurs résultats, ainsi qu'un outil de comparaison côte à côte des modèles permettant aux utilisateurs de voir comment différentes IA abordent une même question. Ces mises à jour, qui font partie de ce que Microsoft appelle la « Wave 3 » de Microsoft 365 Copilot, sont désormais disponibles via le programme daccès anticipé Frontier de lentreprise, a annoncé cette dernière.
La fonctionnalité phare est Copilot Cowork, un outil conçu pour les tâches qui s'étendent dans le temps, plutôt que pour de simples requêtes ponctuelles, selon la société. Copilot Cowork est conçu pour prendre en charge de manière autonome des tâches en plusieurs étapes. Un utilisateur décrit le résultat souhaité, et Cowork élabore un plan, travaille sur les outils et fichiers pertinents, et fait avancer le travail, tout en affichant sa progression, ce qui permet à l'utilisateur d'intervenir et de prendre le relais à tout moment. Cette fonctionnalité repose sur la même plateforme technologique que celle qui alimente Claude Cowork dAnthropic, et intègre les compétences de Claude et de Microsoft.
La fonctionnalité Researcher de Microsoft, qui aide les utilisateurs à répondre à des questions complexes en rassemblant des informations provenant de multiples sources, a également été améliorée avec une nouvelle fonctionnalité notable : une fonction Critique qui utilise deux modèles dIA au lieu dun seul. « Voici Critique, un nouveau système de recherche approfondie multimodèle dans M365 Copilot. Vous pouvez utiliser plusieurs modèles ensemble pour générer des réponses et des rapports optimaux », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, ajoutant que « les tests de performance montrent que cela offre la meilleure recherche approfondie de sa catégorie ! »
Dans cette configuration, un modèle planifie la tâche et produit un premier jet. Un deuxième modèle agit en tant quexpert évaluateur, examinant et affinant le résultat avant que la réponse finale ne soit fournie. Les deux modèles proviennent de laboratoires dIA de pointe, notamment Anthropic et OpenAI. Microsoft indique que Researcher avec Critique obtient désormais un score supérieur de 13,8 % au benchmark DRACO la norme industrielle pour évaluer la qualité de la recherche approfondie, en mesurant la précision, lexhaustivité et lobjectivité.
Une autre nouveauté est une fonctionnalité appelée Model Council, qui permet aux utilisateurs de comparer simultanément les réponses de différents modèles d'IA à une même question. Les utilisateurs peuvent voir instantanément sur quels points les modèles s'accordent, sur quels points ils divergent, et ce que chacun apporte de plus que les autres. Microsoft décrit cela comme le fait de disposer de plusieurs chercheurs à la fois.
Ces annonces interviennent après les récents tumultes de Microsoft. De la retraite discrète de Copilot sur Windows 11 à la menace d'un procès fleuve contre OpenAI et Amazon, Microsoft a traversé une période révélatrice de ses contradictions profondes. D'un côté, l'entreprise admet avoir trop poussé l'IA dans la gorge de ses utilisateurs et entreprend de dégraisser Windows 11. De l'autre, elle agite l'arme juridique pour protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir. Par ailleurs, sur le marché des outils de développement, les développeurs lui préfèrent massivement la concurrence. Et dans les couloirs de Redmond même, les ingénieurs de Microsoft sont encouragés à utiliser Claude Code d'Anthropic, l'outil concurrent, pour faire leur travail. Copilot s'effondre sur tous les fronts à la fois.
Voici l'annonce des améliorations dans Researcher :
Présentation de l'intelligence multimodèle dans Researcher
Aujourd'hui, Researcher l'agent de recherche approfondie de Microsoft 365 Copilot destiné au travail franchit une étape décisive. Conçu pour mener à bien des recherches complexes au cur du flux de travail, Researcher va désormais plus loin grâce à deux nouvelles fonctionnalités multimodèles qui placent la barre encore plus haut en matière de précision, de profondeur et de fiabilité : Critique et Council.
Critique est un nouveau système de recherche approfondie multimodèle conçu pour les tâches de recherche complexes. Il sépare la...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.