Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, s'adresse à la génération Z, la prochaine génération de travailleurs : « Cessez de vous inquiéter au sujet de l'IA et commencez à apprendre à vous en servir »

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exhorté les membres de la génération Z à maîtriser l'intelligence artificielle (IA) plutôt que de la craindre, alors qu'ils s'apprêtent à entrer sur un marché du travail difficile, marqué par des évolutions technologiques rapides. S'adressant à des étudiants en économie de l'université Harvard, il a reconnu les inquiétudes liées aux pertes d'emploi, mais a souligné que la maîtrise des outils d'IA pouvait stimuler la productivité et créer de « formidables opportunités ». Le banquier a ajouté qu'il restait optimiste quant à l'avenir, même si de nombreuses entreprises envisagent la manière dont l'IA pourrait modifier leurs besoins en main-d'uvre.
Les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine sinscrivent dans un contexte où les transformations du marché du travail suscitent des inquiétudes croissantes chez les jeunes actifs. Selon une étude de la British Standards Institution, la génération Z est confrontée à une « apocalypse de l'emploi », tandis que de nombreuses entreprises accélèrent l'intégration de l'IA pour optimiser leurs coûts et pallier les pénuries de compétences. L'étude souligne en effet une tendance marquée par la substitution progressive des postes débutants par des solutions automatisées.
Jerome Hayden « Jay » Powell est un banquier central américain qui occupe depuis 2018 le poste de 16e président de la Réserve fédérale. Avant d'entrer dans la fonction publique, il a exercé les fonctions d'avocat et de banquier d'affaires dans le secteur privé. Sous la direction de Powell, la Réserve fédérale a su faire face aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, à la flambée de l'inflation de 2021 à 2023 et à l'instabilité du commerce mondial. Son mandat a été marqué par une reprise générale des marchés financiers.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exhorté les étudiants à se concentrer sur l'apprentissage des outils d'IA plutôt que de s'inquiéter de leur impact sur l'emploi. S'adressant à près de 400 étudiants en économie de Harvard, Jerome Powell a déclaré que les jeunes entraient sur un marché de l'emploi difficile, où les embauches ont ralenti et où les nouvelles technologies transforment le monde du travail. Reconnaissant les inquiétudes quant au risque que l'IA remplace des emplois, Powell a ajouté qu'elle pouvait également améliorer la productivité et créer des opportunités.
Au cours de la discussion, Jerome Powell a déclaré : « On ne peut nier que c'est une période difficile pour entrer sur le marché du travail. » Il a souligné que la création d'emplois est actuellement faible et que l'IA accentue l'incertitude pour les jeunes diplômés.
Il a toutefois encouragé les étudiants à s'adapter à ces changements. « Je pense que vous vous trouvez dans une situation où vous devez consacrer du temps à maîtriser véritablement l'utilisation de ces nouvelles technologies, et cela devrait vous être très utile », a déclaré le président de la Réserve fédérale.
Il a également partagé sa propre expérience de l'utilisation des outils d'IA. « D'après ce que j'ai pu observer, ces grands modèles de langage rendent les gens beaucoup plus productifs », a déclaré Jerome Powell, ajoutant : « J'ai l'impression que cela me rend plus productif, car je peux apprendre des choses très rapidement. »
Le président de la Fed a déclaré que de nombreuses entreprises sintéressent déjà à la manière dont lIA pourrait modifier leurs besoins en main-duvre. « En réalité, elles peuvent supprimer de nombreux postes susceptibles dêtre automatisés par un grand modèle de langage très performant. Elles en ont tout simplement la possibilité, et elles le feront », a-t-il déclaré.
Il a ajouté que les entreprises subissent une pression pour réduire leurs coûts, alors que leurs concurrents adoptent des technologies similaires.
Malgré cela, Jerome Powell a déclaré que l'IA ne devait pas être considérée uniquement comme une menace. Il a rappelé que les bouleversements technologiques passés avaient certes entraîné des pertes d'emplois, mais avaient finalement permis d'améliorer la productivité et le niveau de vie. « Si lon remonte dans le temps cela dure depuis plusieurs centaines dannées », a-t-il déclaré, faisant référence aux précédentes mutations industrielles.
Le banquier a ajouté que, même si cette transition peut prendre du temps, il reste optimiste quant à lavenir. « Il faudra peut-être faire preuve dun peu de patience », a déclaré Jerome Powell, mais « à long terme, cette économie vous offrira de formidables opportunités ».
Dans ce contexte de mutation rapide, le scepticisme des jeunes diplômés quant à la valeur des études supérieures ne fait que s'accentuer. Selon une étude menée par Indeed, de plus en plus de diplômés de la génération Z estiment que leurs études universitaires ont été une perte de temps et d'argent. Face à des systèmes d'IA capables d'effectuer des tâches complexes à moindre coût et en moins de temps, ces diplômés expriment un sentiment de désarroi croissant.
« Pourquoi passer quatre ans et s'endetter lourdement alors qu'une IA peut apprendre mon métier en quelques secondes ? », s'interroge Léa, fraîchement diplômée en marketing digital. Ce sentiment est loin d'être isolé. Les témoignages abondent, notamment dans les domaines du journalisme, du droit, du marketing et de la finance, secteurs particulièrement affectés par l'émergence rapide de l'IA générative.
Source : Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, lors d'une séance de discussion à l'Université de Harvard
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