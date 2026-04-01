Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, s'adresse à la génération Z, la prochaine génération de travailleurs : « Cessez de vous inquiéter au sujet de l'IA et commencez à apprendre à vous en servir »

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Salut à tous.Quel est votre avis sur le sujet ?Nous n'avons pas assez de recul pour connaitre le comportement des entreprises à ce sujet.L'idée qui se dégage actuellement est le remplacement des employés par l'IA.L'IA peut travailler 24H/7, coute peu cher (l'abonnement) et en principe, il est fiable.Sauf que nous nous apercevons que l'IA ne tient pas ses promesses de fiabilités.Quand ces entreprises auront passé le cap de cette expérience, il y aura certainement des changements.Cela va dépendre des corps de métiers, et du résultat attendu par ces entreprises (souvent des économies).Difficile de savoir si l'avenir de l'IA va tenir ses promesses.On peut inciter les jeunes à se mettre à l'IA, mais il ne faut pas se tromper dans le but recherché.C'est comme s'investir dans un langage informatique pour s'apercevoir que celui-ci est devenu obsolète sur le marché du travail.Et dans le cas contraire, comment se démarquer des autres demandeur d'emploi ?Est-ce que le choix de tel ou tel IA peut faire la différence auprès d'un employeur ?Il va y avoir de la casse car nous entrons dans une période d'instabilité et ce sont les jeunes qui vont trinquer.