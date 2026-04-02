Le PDG du plus grand réseau hospitalier public des USA se dit prêt à remplacer les radiologues par l'IA afin de réduire les dépenses liées à ces spécialistes, dont les coûts ont augmenté

Le PDG du plus grand réseau hospitalier public des États-Unis se dit prêt à remplacer les radiologues par l'intelligence artificielle (IA) dans certaines circonstances, dès que le cadre réglementaire aura évolué en ce sens. Le Dr Mitchell H. Katz, PDG de NYC Health + Hospitals, considère l'IA comme un moyen de réaliser des « économies substantielles » en confiant à cette technologie la première lecture des clichés, les radiologues se chargeant ensuite de vérifier les anomalies. Si certains responsables du secteur de la santé soutiennent cette approche, ses détracteurs affirment qu'elle pourrait compromettre la sécurité des patients et avertissent que l'IA ne peut pas remplacer entièrement l'expertise humaine en radiologie.
Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte où les avancées de l'IA dans le domaine du diagnostic médical suscitent l'intérêt des décideurs hospitaliers. En 2023, une étude menée par l'université de Warwick a en effet révélé que l'IA pouvait analyser des radiographies et poser des diagnostics médicaux mieux que les médecins. Les résultats de l'étude ont montré un niveau de précision équivalent, voire supérieur, à celui des médecins pour 35 des 37 affections étudiées, soit un taux de concordance de 94 %.
Mitchell H. Katz, également connu sous le nom de Mitch Katz, est le président-directeur général de New York City Health and Hospitals, le plus grand système de santé public des États-Unis, qui compte environ 45 000 employés. Il est diplômé de la Harvard Medical School et a terminé son internat en médecine interne à l'université de Californie à San Francisco en 1989.
Le Dr Mitchell H. Katz sest récemment exprimé lors dune table ronde organisée par Crains New York Business. Ce spécialiste en médecine interne a souligné que lIA était de plus en plus utilisée pour interpréter les mammographies et les radiographies. Cela offre la possibilité de réduire les dépenses des hôpitaux en matière de radiologues, dont les coûts ont augmenté en raison de la demande croissante en imagerie médicale, a rapporté Crains le jeudi 26 mars dernier.
« Nous pourrions dès à présent remplacer un grand nombre de radiologues par lIA, si nous sommes prêts à relever le défi réglementaire », a déclaré Mitchell Katz lors du forum qui sest tenu le 25 mars.
Mitch Katz, qui dirige ce groupe de 11 hôpitaux depuis 2018, a déclaré quil voyait un grand potentiel pour lIA afin daméliorer laccès au dépistage du cancer du sein. Les hôpitaux pourraient réaliser des « économies substantielles » en confiant à cette technologie la première lecture des images, les radiologues se chargeant ensuite de vérifier les résultats anormaux.
Le co-panéliste David Lubarsky, docteur en médecine, titulaire dun MBA et PDG du Westchester Medical Center Health Network, a déclaré que son réseau enregistrait déjà un grand succès dans la mise en uvre de cette technologie. LIA utilisée par Westchester ne passe à côté que de très peu de cancers du sein et est « en réalité plus performante que les êtres humains », a-t-il déclaré à lauditoire.
« Pour les femmes qui ne sont pas considérées comme à haut risque, si le test est négatif, il ne se trompe que dans environ 3 cas sur 10 000 », a déclaré David Lubarsky.
Le Dr Mitchell H. Katz a demandé à ses homologues, les PDG dautres hôpitaux, sil y avait une raison pour laquelle ils ne devraient pas militer en faveur dune modification de la réglementation de lÉtat de New York, afin de permettre à lIA dinterpréter les images « sans radiologue », rapporte Crains. Dans ce scénario, les radiologues pourraient alors fournir un deuxième avis si lIA signalait des images comme anormales. Le Dr Sandra Scott, PDG de One Brooklyn Health, un petit hôpital confronté à des marges serrées, sest dite daccord avec cette ligne de pensée, selon Crains.
« Je veux dire, je dirige un établissement de santé de proximité. Cela changerait la donne », a déclaré Sandra Scott à propos de lutilisation de lIA pour remplacer les radiologues.
Ce débat fait suite aux récentes déclarations de Dario Amodei, PDG dAnthropic, qui a affirmé que lIA allait remplacer les radiologues. Lors dune interview dans un podcast, il a déclaré à tort que lIA avait pris en charge la fonction principale de cette spécialité, permettant ainsi aux médecins de se concentrer davantage sur laspect humain de leur métier. Les radiologues ont vivement critiqué les propos du PDG d'Anthropic. Le Dr Mohammed Suhail, radiologue basé à San Diego et travaillant pour North Coast Imaging, a tenu les mêmes propos le lundi 30 mars à propos des commentaires de Mitchell Katz.
« Une preuve indéniable que les administrateurs hospitaliers, qui agissent en toute confiance sans être informés, constituent un danger pour les patients : ils se laissent facilement berner par des entreprises dIA qui sont loin dêtre capables dassurer des soins aux patients », a déclaré le Dr Mohammed Suhail. « Toute tentative de mettre en place un système de lecture basé uniquement sur l'IA entraînerait immédiatement des préjudices pour les patients, voire leur décès, et seule une personne n'ayant aucune compréhension de la radiologie tiendrait des propos aussi naïfs. Mais dans un certain sens, ils ont raison : les hôpitaux sont ravis de réduire leurs coûts, même si cela signifie nuire aux patients, tant que cela reste légal. »
Le débat sur le remplacement des radiologues par l'IA s'inscrit dans un contexte où cette technologie continue de démontrer son potentiel dans le secteur médical. En 2018, le système BioMind AI a en effet surpassé une équipe de 15 médecins lors d'un concours de diagnostic de tumeurs cérébrales à Pékin, avec une précision de 87 % sur 225 cas, contre 66 % pour les praticiens. Ce résultat met en lumière le potentiel de l'IA à transformer les pratiques médicales, notamment en matière de diagnostic des tumeurs et de prédiction des hématomes. Toutefois, des experts comme le Dr Lin Yi, qui a participé à l'étude, soulignent que l'IA ne doit pas se substituer aux médecins, mais les aider à alléger leur charge de travail et à prendre de meilleures décisions.
La recherche sur l'IA dans le domaine du diagnostic médical ne se limite pas à la radiologie. Une étude publiée en 2024 dans JAMA Network Open a révélé que ChatGPT surpassait les médecins dans le diagnostic de maladies, même lorsque ces derniers utilisaient un chatbot pour évaluer des cas médicaux. Selon cette étude, ChatGPT-4 a obtenu un score de 90 % dans l'évaluation de cas médicaux complexes, dépassant les 76 % obtenus par les médecins utilisant l'IA comme outil d'assistance et les 74 % obtenus par ceux qui n'y avaient pas recours. Bien que ces résultats soient encourageants, l'étude souligne également la réticence des professionnels de santé à adopter pleinement ces technologies.
Source : Mitchell H. Katz, Docteur et PDG de NYC Health + Hospitals, lors d'un événement organisé par Crains New York Business
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