L'Utah a approuvé un programme pilote unique en son genre permettant à un système d'intelligence artificielle (IA) de renouveler certaines prescriptions médicales sans intervention humaine. Dans le cadre d'un accord de démonstration d'une durée de 12 mois, l'Office of Artificial Intelligence Policy de l'État a autorisé la start-up Doctronic, spécialisée dans les technologies de santé, à automatiser le renouvellement des médicaments pour les patients atteints de maladies chroniques, tout en détectant les interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses. Les responsables de l'État décrivent cette initiative comme une expérimentation contrôlée qui pourrait « remodeler l'accès aux soins », tandis que les experts médicaux alertent sur les préoccupations importantes qu'elle soulève en matière de sécurité, de responsabilité et de rôle des médecins.
Cette initiative de lUtah intervient alors que certains grands noms de la technologie annoncent une transformation radicale des métiers de la santé causée par l'IA. Bill Gates estime ainsi que lIA remplacera de nombreux médecins au cours des dix prochaines années, à mesure que le monde entrera dans une nouvelle « ère de l'intelligence libre ». Cette vision est toutefois contestée par de nombreux experts, qui soulignent que si l'IA peut assister dans divers domaines, elle ne remplacera pas entièrement les rôles humains.
Le Bureau des politiques en matière d'intelligence artificielle (Office of Artificial Intelligence Policy) de l'Utah a récemment annoncé qu'il avait approuvé un projet pilote visant à mettre en place une plateforme basée sur l'IA qui fournit des services de renouvellement de prescriptions sélectionnées dans le cadre d'un nouveau programme de « bac à sable réglementaire ».
Les responsables de l'État affirment que l'accord de démonstration de 12 mois conclu avec la start-up Doctronic, spécialisée dans les technologies de la santé, « offrira aux patients atteints de maladies chroniques un moyen plus rapide et automatisé de renouveler leurs médicaments ».
« Cet accord marque le premier programme approuvé par l'État dans le pays qui autorise un système d'IA à participer légalement à la prise de décision médicale pour le renouvellement des ordonnances, un modèle émergent qui pourrait remodeler l'accès aux soins et, à terme, améliorer les résultats des soins », indique un communiqué de presse publié le mardi 6 janvier 2026.
Outre l'automatisation du renouvellement des médicaments, la plateforme Doctronic détecte également les interactions médicamenteuses dangereuses, un problème qui, selon les responsables de l'État, est l'un des principaux facteurs à l'origine de résultats sanitaires évitables et de dépenses médicales inutiles.
Le programme a été lancé en décembre 2025. Le Bureau des politiques en matière d'intelligence artificielle, rattaché au ministère du Commerce de l'Utah, a été créé par les législateurs de l'État en 2024 dans le but de promouvoir les innovations responsables du secteur privé en matière d'IA, notamment par le biais d'accords réglementaires avec les entreprises.
Qu'est-ce qu'un « bac à sable » réglementaire ?
Zach Boyd, directeur du Bureau des politiques en matière d'intelligence artificielle, a déclaré que le bac à sable réglementaire permettait à l'État d'assouplir temporairement les lois afin de permettre au secteur privé d'expérimenter l'IA, dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux dans lequel l'État et les entreprises peuvent apprendre ensemble.
L'Utah a également conclu des accords de démonstration dans le cadre de protections « bac à sable » avec la plateforme de services de santé mentale alimentée par l'IA ElizaChat et le fournisseur de services dentaires mobiles Dentacor.
« Le législateur a créé une autorité « bac à sable » pour nous permettre d'assouplir temporairement les lois et de laisser en quelque sorte le monde des affaires expérimenter d'une manière qui nous convient afin de développer de nouvelles utilisations technologiques », a déclaré Zach Boyd.
Dans l'annonce faite mardi, Margaret Woolley Busse, directrice exécutive du département du Commerce de l'État, a déclaré que le programme créait un espace propice à l'innovation tout en maintenant une surveillance appropriée des nouveaux services basés sur l'IA.
« L'approche de l'Utah en matière d'assouplissement réglementaire établit un équilibre essentiel entre la promotion de l'innovation et la sécurité des consommateurs », a déclaré Margaret Woolley Busse dans un communiqué de presse. « En créant un environnement favorable aux entreprises telles que Doctronic AI, le Bureau des politiques en matière d'intelligence artificielle de l'Utah leur apporte la sécurité nécessaire pour développer des solutions efficaces tout en accordant la priorité au bien-être des habitants de l'Utah. »
Dans les données partagées avec les autorités réglementaires de l'Utah, Doctronic a comparé son système d'IA à celui de cliniciens humains dans 500 cas d'urgence médicale, selon un rapport de Politico. Les résultats ont montré que le plan de traitement de l'IA correspondait à celui des médecins dans 99,2 % des cas, selon l'entreprise.
Mais certains experts médicaux appellent à la prudence lorsqu'il s'agit d'adopter des systèmes basés sur l'IA qui excluent les médecins humains du processus de soins aux patients.
Dans une déclaration à Politico, le Dr John Whyte, PDG et vice-président exécutif de l'American Medical Association, a déclaré : « Si l'IA offre des possibilités illimitées pour améliorer la médecine, elle présente également de sérieux risques pour les patients et les médecins si elle n'est pas encadrée par des médecins. »
Le programme pilote de l'Utah pour le renouvellement des ordonnances à l'aide de l'IA pervertit la pratique médicale
Le programme pilote lancé par l'Utah avec Doctronic, une entreprise qui se décrit comme « votre médecin privé et personnel basé sur l'IA », vise à permettre à sa plateforme de soins de santé basée sur l'IA de renouveler les ordonnances des personnes souffrant de certaines maladies courantes telles que le diabète et l'hypertension artérielle dans cet État. Cependant, la description du programme brouille la distinction entre les demandes de renouvellement évaluées par « une IA de qualité médicale avec des protocoles fondés sur des preuves » et celles examinées par un médecin humain. Par ailleurs, le programme n'est pas réglementé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
« L'IA ne devrait pas renouveler les ordonnances de manière autonome, ni s'identifier comme un « médecin IA » auquel « vous pouvez parler comme à votre médecin traitant ». Le terme « médecin IA » induit les consommateurs en erreur, dénature le langage et ne devrait pas être utilisé. L'IA est une application logicielle, et non un médecin agréé ou un autre professionnel de santé. Il n'existe pas de « médecin IA » ni d'« IA de qualité médicale », a déclaré le Dr Robert Steinbrook, directeur du groupe de recherche sur la santé chez Public Citizen.
« Les décisions prises par l'IA sous la supervision humaine sont, dans la pratique, le plus souvent des décisions prises par l'IA. Les données et le bon sens suggèrent que les cliniciens approuveront les recommandations de l'IA, ou de toute autre application informatique, sans contrôle efficace des renouvellements d'ordonnances. Bien que l'utilisation réfléchie de l'IA puisse contribuer à améliorer certains aspects des soins médicaux, le programme pilote de l'Utah constitue un premier pas dangereux vers une pratique médicale plus autonome. La FDA et les autres agences réglementaires fédérales ne peuvent fermer les yeux lorsque les applications d'IA sapent le rôle essentiel des cliniciens humains dans la prescription et le renouvellement des médicaments. », a-t-il ajouté.
Alors que l'Utah assouplit sa réglementation pour expérimenter l'IA dans le domaine médical, les performances de cette technologie font lobjet dévaluations de plus en plus poussées. En 2024, une étude publiée dans JAMA Network Open a révélé que ChatGPT surpassait les médecins humains en matière de diagnostic de maladies, avec un taux de précision de 90 %. Malgré ces résultats, les chercheurs soulignent toutefois des limites persistantes, notamment le scepticisme des professionnels de santé à l'égard des recommandations des systèmes d'IA, ainsi que les enjeux de la responsabilité clinique.
