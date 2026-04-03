Cursor lance Cursor 3, la dernière version de son EDI assisté par IA, apportant plus de clarté au travail produit par les agents IA et permettant de gérer plusieurs agents de codage IA

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Cursor est un environnement de développement intégré assisté par IA pour Windows, macOS et Linux. Il s'agit d'un fork de Visual Studio Code doté de fonctionnalités IA supplémentaires. Cursor est un logiciel propriétaire développé par Anysphere, une start-up basée à San Francisco et fondée en 2022. Cursor permet aux développeurs de produire du code à partir d'instructions en langage naturel. Les utilisateurs peuvent générer ou mettre à jour des parties de leur code en fournissant des invites. Il peut également indexer la base de code, qui peut être interrogée en langage naturel. L'éditeur offre des capacités de « réécriture intelligente », permettant aux utilisateurs de modifier plusieurs lignes de code simultanément.Cursor vient de lancer Cursor 3, son tout dernier outil de codage IA conçu pour faciliter la vie des développeurs. Grâce à cette nouvelle plateforme, vous pouvez gérer plusieurs agents IA depuis un seul et même endroit, qu'ils fonctionnent sur votre ordinateur portable ou dans le cloud, ce qui vous permet de passer moins de temps sur des tâches de codage fastidieuses et davantage de temps à avoir une vue d'ensemble.Ce lancement intervient alors que Cursor tente de rester dans la course face à des concurrents tels que Claude Code et Codex dOpenAI. Cursor 3 permet aux utilisateurs de diriger des agents IA pour gérer le code sur plusieurs dépôts dun même projet, un peu comme si vous étiez le chef déquipe au lieu de faire tout le travail fastidieux vous-même. Mais tout ne se passe pas sans heurts : Claude Code contrôle désormais plus de la moitié du marché, et Codex bat des records dans les benchmarks. De plus, Cursor a récemment essuyé des critiques pour avoir lancé Composer 2, qui s'est avéré par la suite être en grande partie une version sous licence du modèle open source Kimi 2.5 de Moonshot AI, sans l'avoir clairement indiqué dès le départ.En outre, l'utilisation de l'IA pour coder divise les avis. L'internet semble divisé entre « le codage par l'IA est un miracle » et « le codage par l'IA est une saloperie ». Le développeur Namanyay a déclaré : «Voici un extrait de l'annonce de Cursor 3 :Le développement logiciel évolue, et Cursor aussi.Au cours de l'année écoulée, nous sommes passés de l'édition manuelle de fichiers à un mode de travail avec des agents qui écrivent la majeure partie de notre code. La manière dont nous créons des logiciels continuera d'évoluer à mesure que nous entrons dans la troisième ère du développement logiciel, où des flottes d'agents travaillent de manière autonome pour livrer des améliorations.Nous avançons vers cet avenir, mais il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir. Les ingénieurs continuent de microgérer des agents individuels, d'essayer de suivre différentes conversations et de jongler entre plusieurs terminaux, outils et fenêtres.Nous présentons Cursor 3, un espace de travail unifié pour développer des logiciels avec des agents. La nouvelle interface de Cursor apporte plus de clarté au travail produit par les agents, en vous offrant un niveau d'abstraction plus élevé, avec la possibilité d'entrer dans le détail quand vous le souhaitez. Elle est plus rapide, plus épurée et plus puissante, avec une vue multi-dépôts, un passage fluide entre les agents locaux et les Agents Cloud, et la possibilité de revenir à tout moment à l'EDI Cursor.Lorsque nous avons commencé à développer Cursor, nous avons forké VS Code plutôt que de créer une extension afin de façonner notre propre plateforme. Avec Cursor 3, nous sommes allés encore plus loin en concevant cette nouvelle interface de zéro, centrée sur les agents.: La nouvelle interface est conçue nativement pour plusieurs espaces de travail, ce qui permet aux humains et aux agents de travailler sur différents dépôts.: Travailler avec des agents est désormais beaucoup plus simple. Tous les agents locaux et les Agents Cloud apparaissent dans la barre latérale, y compris ceux que vous lancez depuis le mobile, le Web, lapplication de bureau, Slack, GitHub et Linear.Les Agents Cloud génèrent des démos et des captures décran de ce quils font, afin que vous puissiez en vérifier le résultat. Cest la même expérience que sur cursor.com/agents, désormais intégrée à lapplication de bureau.: Nous avons considérablement accéléré le déplacement des agents dun environnement à lautre.Déplacez une session dagent du cloud vers le local lorsque vous souhaitez apporter des modifications et la tester sur votre propre machine. Composer 2, notre modèle de codage de pointe avec des limites dutilisation élevées, est idéal pour itérer rapidement.Inversement, vous pouvez déplacer une session dagent du local vers le cloud pour quelle continue à sexécuter pendant que vous êtes hors ligne, ou pour pouvoir passer à la tâche suivante. Cest particulièrement utile pour les tâches plus longues qui seraient autrement interrompues lorsque vous fermez votre portable.: La nouvelle vue des diffs vous permet de modifier et dexaminer les modifications plus rapidement grâce à une interface plus simple. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez mettre en staging, committer et gérer les PR.Les utilisateurs alpha nous ont dit quune grande partie de ce quils apprécient dans Cursor 3 vient de sa capacité à combiner le meilleur de lIDE avec des fonctionnalités plus récentes que nous avons introduites dans une interface conçue autour des agents.: Approfondissez à tout moment en consultant les fichiers et accédez à la définition dans léditeur grâce à une prise en charge complète des LSP.: Cursor peut utiliser le navigateur intégré pour ouvrir des sites web locaux, y naviguer et leur soumettre des prompts.: Parcourez des centaines de plugins qui enrichissent les agents avec des MCP, des skills, des sous-agents et bien plus encore. Installez-les en un clic, ou configurez la marketplace privée de plugins de votre équipe.Avec Cursor 3, nous avons désormais en place les briques fondamentales  modèle, produit et runtime  pour créer des agents plus autonomes et améliorer la collaboration entre les équipes. Nous continuerons également à investir dans lIDE jusquà ce que les bases de code deviennent autonomes.Ce ne sera pas la dernière fois que la façon de créer des logiciels changera. Des modèles de codage plus puissants ouvriront la voie à de nouveaux patterns dinteraction. Nous sommes ravis de continuer à faire évoluer, simplifier et transformer Cursor pour en faire la meilleure façon de coder avec lIA.Mettez à niveau Cursor, puis saisissezpour essayer la nouvelle interface. Ou découvrez-en davantage dans notre documentation.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?