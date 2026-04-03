Alibaba présente Qwen 3.6 Plus, un modèle d'IA 100 % gratuit qui surpasserait Claude Sonnet 4.6 et permettrait de créer des applications en une seule instruction



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Qwen est une famille de grands modèles de langage développés par Alibaba Cloud. De nombreuses variantes de Qwen sont distribuées sous forme de modèles à poids ouverts sous licence Apache 2.0, tandis que d'autres sont hébergées par Alibaba Cloud. Le 16 février 2026, Qwen3.5 et Qwen3.5-Plus ont été lancés. Qwen3.5 est un modèle à poids ouverts. Plusieurs dirigeants de Qwen ont démissionné début 2026, dont Lin Junyang, qui avait dirigé le développement de Qwen3-Max et Qwen3.5. Face aux inquiétudes selon lesquelles cela pourrait signifier un abandon de la recherche et de l'intelligence artificielle open source, Alibaba a déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur l'open source.Après la sortie de la série Qwen3.5 en février, Alibaba vient d'annoncer le lancement officiel de Qwen3.6-Plus. Disponible dès maintenant via l'API, cette version représente une amélioration des capacités par rapport à son prédécesseur. Alibaba affirme avoir considérablement amélioré les capacités de codage agentique du modèle. Du développement web front-end à la résolution de problèmes complexes au niveau des référentiels, Qwen3.6-Plus établit une nouvelle norme de pointe.De plus, Qwen3.6-Plus perçoit le monde avec une plus grande précision et un raisonnement multimodal plus affûté. En tenant directement compte des retours de la communauté suite au déploiement de Qwen3.5-Plus, cette version offre une base hautement stable et fiable pour l'écosystème des développeurs, offrant une expérience de « vibe coding véritablement transformatrice ». Qwen3.6-Plus offre :- une fenêtre de contexte de 1 million de caractères par défaut- une capacité de codage agentique considérablement améliorée- une meilleure perception multimodale et une meilleure capacité de raisonnementVoici les performances du modèle :Qwen3.6-Plus réalise des améliorations globales en matière dagents de codage, dagents généraux et dutilisation doutils grâce à une intégration profonde des capacités de raisonnement, de mémoire et dexécution.Dans le domaine des agents de codage, Qwen3.6-Plus démontre de solides performances dingénierie pratiques. Il rivalise non seulement avec les leaders du secteur sur les benchmarks courants de réparation de code, mais excelle également dans les opérations de terminal complexes et lexécution automatisée de tâches.En ce qui concerne les agents polyvalents et l'utilisation d'outils, le modèle réalise des avancées significatives. Il obtient les meilleurs résultats dans de multiples tâches de planification à long terme complexes et se classe en tête dans divers benchmarks d'appel d'outils.En matière de capacités générales, Qwen3.6-Plus conserve des performances de pointe : il établit de nouveaux records dans des évaluations clés couvrant le raisonnement STEM complexe, l'extraction précise d'informations à partir de contextes ultra-longs et une large adaptation aux environnements multilingues.Alibaba commente : «Qwen3.6-Plus marque une progression constante en matière de capacités multimodales, évoluant selon trois axes principaux : le raisonnement avancé, lapplicabilité améliorée et la capacité à exécuter des tâches complexes.: Qwen3.6-Plus apporte des avancées substantielles dans la compréhension de documents complexes, lanalyse visuelle du monde physique, le raisonnement vidéo et le codage visuel. Le modèle excelle désormais dans l'intégration d'informations intermodales pour effectuer des analyses et prendre des décisions sophistiquées.: Optimisé pour des scénarios commerciaux réels, Qwen3.6-Plus fait preuve d'une stabilité et d'une facilité d'utilisation supérieures. Il gère des tâches exigeantes allant du suivi d'instructions à la reconnaissance de textes complexes et d'objets généraux, en passant par la perception visuelle fine, et s'avère efficace dans des applications pratiques telles que l'intelligence commerciale.Alibaba ajoute : «Selon Alibaba, Qwen3.6-Plus marque une étape décisive dans son cheminement vers des agents multimodaux natifs, «» Alibaba conclut : «Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?