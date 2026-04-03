Alibaba présente Qwen 3.6 Plus, un modèle d'IA 100 % gratuit qui surpasserait Claude Sonnet 4.6 et permettrait de créer des applications en une seule instruction

Après la sortie de la série Qwen3.5 en février, Alibaba vient d'annoncer le lancement officiel de Qwen3.6-Plus. Disponible dès maintenant via l'API, cette version représente une amélioration des capacités par rapport à son prédécesseur. Alibaba affirme avoir considérablement amélioré les capacités de codage agentique du modèle. Du développement web front-end à la résolution de problèmes complexes au niveau des référentiels, Qwen3.6-Plus établit une nouvelle norme de pointe.
Qwen est une famille de grands modèles de langage développés par Alibaba Cloud. De nombreuses variantes de Qwen sont distribuées sous forme de modèles à poids ouverts sous licence Apache 2.0, tandis que d'autres sont hébergées par Alibaba Cloud. Le 16 février 2026, Qwen3.5 et Qwen3.5-Plus ont été lancés. Qwen3.5 est un modèle à poids ouverts. Plusieurs dirigeants de Qwen ont démissionné début 2026, dont Lin Junyang, qui avait dirigé le développement de Qwen3-Max et Qwen3.5. Face aux inquiétudes selon lesquelles cela pourrait signifier un abandon de la recherche et de l'intelligence artificielle open source, Alibaba a déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur l'open source.
Après la sortie de la série Qwen3.5 en février, Alibaba vient d'annoncer le lancement officiel de Qwen3.6-Plus. Disponible dès maintenant via l'API, cette version représente une amélioration des capacités par rapport à son prédécesseur. Alibaba affirme avoir considérablement amélioré les capacités de codage agentique du modèle. Du développement web front-end à la résolution de problèmes complexes au niveau des référentiels, Qwen3.6-Plus établit une nouvelle norme de pointe.
De plus, Qwen3.6-Plus perçoit le monde avec une plus grande précision et un raisonnement multimodal plus affûté. En tenant directement compte des retours de la communauté suite au déploiement de Qwen3.5-Plus, cette version offre une base hautement stable et fiable pour l'écosystème des développeurs, offrant une expérience de « vibe coding véritablement transformatrice ». Qwen3.6-Plus offre :
- une fenêtre de contexte de 1 million de caractères par défaut
- une capacité de codage agentique considérablement améliorée
- une meilleure perception multimodale et une meilleure capacité de raisonnement
Voici les performances du modèle :
Langage
Qwen3.6-Plus réalise des améliorations globales en matière dagents de codage, dagents généraux et dutilisation doutils grâce à une intégration profonde des capacités de raisonnement, de mémoire et dexécution.
Dans le domaine des agents de codage, Qwen3.6-Plus démontre de solides performances dingénierie pratiques. Il rivalise non seulement avec les leaders du secteur sur les benchmarks courants de réparation de code, mais excelle également dans les opérations de terminal complexes et lexécution automatisée de tâches.
En ce qui concerne les agents polyvalents et l'utilisation d'outils, le modèle réalise des avancées significatives. Il obtient les meilleurs résultats dans de multiples tâches de planification à long terme complexes et se classe en tête dans divers benchmarks d'appel d'outils.
En matière de capacités générales, Qwen3.6-Plus conserve des performances de pointe : il établit de nouveaux records dans des évaluations clés couvrant le raisonnement STEM complexe, l'extraction précise d'informations à partir de contextes ultra-longs et une large adaptation aux environnements multilingues.
Alibaba commente : « Nous estimons que les avancées de Qwen3.6-Plus ne résident pas seulement dans le fait de surpasser les indicateurs à tous les niveaux, mais aussi dans son intégration organique dun raisonnement logique profond, dune mémoire contextuelle étendue et dune exécution précise des outils. Cette caractéristique « polyvalente » lui permet de relever avec assurance les défis du monde réel de la gestion complexe de code à la planification à long terme interdomaines , marquant ainsi lévolution accélérée de la série Qwen vers des super-agents hautement autonomes. »
Vision et langage
Qwen3.6-Plus marque une progression constante en matière de capacités multimodales, évoluant selon trois axes principaux : le raisonnement avancé, lapplicabilité améliorée et la capacité à exécuter des tâches complexes.
- Raisonnement multimodal avancé : Qwen3.6-Plus apporte des avancées substantielles dans la compréhension de documents complexes, lanalyse visuelle du monde physique, le raisonnement vidéo et le codage visuel. Le modèle excelle désormais dans l'intégration d'informations intermodales pour effectuer des analyses et prendre des décisions sophistiquées.
- Applicabilité dans le monde réel : Optimisé pour des scénarios commerciaux réels, Qwen3.6-Plus fait preuve d'une stabilité et d'une facilité d'utilisation supérieures. Il gère des tâches exigeantes allant du suivi d'instructions à la reconnaissance de textes complexes et d'objets généraux, en passant par la perception visuelle fine, et s'avère efficace dans des applications pratiques telles que l'intelligence commerciale.
Alibaba ajoute : « Nous pensons que l'avenir de l'IA multimodale ne réside pas seulement dans l'exécution de tâches isolées, mais dans la fourniture d'un soutien global aux opérations axées sur les flux de travail. À mesure que ses capacités de compréhension, de raisonnement et d'action continuent de converger, Qwen3.6-Plus évolue vers un agent multimodal natif, capable de percevoir, de raisonner et d'agir en continu dans des environnements du monde réel. »
Selon Alibaba, Qwen3.6-Plus marque une étape décisive dans son cheminement vers des agents multimodaux natifs, « offrant une avancée sans précédent dans le domaine du codage agentique. » Alibaba conclut : « En répondant directement aux besoins concrets des développeurs, nous avons posé des bases solides et fiables pour les applications d'IA de nouvelle génération. Forts de cette dynamique, nous nous concentrons désormais sur le déploiement complet de la série Qwen3.6. Dans les jours à venir, nous mettrons également en open source des variantes à plus petite échelle, réaffirmant ainsi notre engagement en faveur de l'accessibilité et de l'innovation pilotée par la communauté. À plus long terme, nous continuerons à repousser les limites de l'autonomie des modèles, en ciblant des tâches de plus en plus complexes et à long terme au niveau des référentiels. Nous sommes profondément reconnaissants pour les précieux retours d'expérience de l'ère Qwen3.5 et attendons avec impatience les projets révolutionnaires que vous créerez avec Qwen3.6-Plus. »
Source : Annonce de Qwen3.6-Plus
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