Anthropic veut limiter les écosystèmes tiers construits sur ses abonnements
L'utilisation d'OpenClaw avec l'IA Claude est sur le point de coûter beaucoup plus cher en raison des nouveaux changements apportés à la politique d'Anthropic. Depuis le 4 avril, les utilisateurs « ne peuvent plus utiliser les limites de leur abonnement Claude pour des interfaces tierces, y compris OpenClaw », selon un responsable dAnthropic. À la place, si les utilisateurs souhaitent utiliser OpenClaw avec Claude, ils devront opter pour une « option de paiement à l'utilisation » qui sera facturée séparément de leur abonnement Claude.
Les raisons économiques derrière les récentes mesures
Les chiffres expliquent cette politique. Un abonnement Max coûte 200 $ par mois pour une utilisation intensive de Claude. Le prix de l'API pour Claude Opus 4.6 est de 15 $ par million de jetons d'entrée et de 75 $ par million de jetons de sortie. Un agent OpenClaw actif exécutant Opus peut consommer des millions de jetons par jour, ce qui rend un abonnement forfaitaire de 200 $ profondément non rentable pour Anthropic.
Un utilisateur de X l'a clairement exprimé : « Il est assez évident que l'abonnement Claude Max n'est pas viable économiquement. La seule raison de son existence est de promouvoir l'écosystème Anthropic auprès de nouveaux utilisateurs. Ainsi, les personnes qui l'utilisent pour plusieurs comptes ou pour des produits non Anthropic (par exemple OpenClaw) sont exclues. Ce n'est que du business. » Ce ne sont que les affaires. Mais ce sont ces affaires qui poussent les utilisateurs les plus engagés ceux qui créent des agents, ceux qui vantent les capacités de Claude, ceux qui créent l'écosystème vers des concurrents qui pratiquent des prix différents.
Anthropic a développé le modèle que beaucoup considèrent comme le meilleur au monde pour le travail agentique. Claude Opus et Sonnet sont les choix par défaut pour les déploiements OpenClaw sérieux. Et aujourd'hui, Anthropic annonce à l'écosystème qui s'est développé autour de cette capacité : payez les tarifs API ou partez. C'est un schéma familier dans l'économie des plateformes. La plateforme subventionne l'adoption, un écosystème se forme autour de la subvention, puis la plateforme réévalue ses prix et l'écosystème se déorganise. Ce qui est inhabituel ici, c'est la rapidité : Claude Max existe depuis des mois, pas des années, et l'écosystème qu'il a permis de créer n'a que quelques semaines.
Major Claude Code policy clear up from Anthropic: "Using OAuth tokens obtained through Claude Free, Pro, or Max accounts in any other product, tool, or service including the Agent SDK is not permitted"— Rob Zolkos (@robzolkos) February 18, 2026
L'entreprise précise que, bien qu'elle commence par OpenClaw, cette politique « s'applique à tous les agents IA tiers et sera donc étendue à d'autres modèles sous peu. » En gros, Pi Agent et autres OpenCode sont dans le viseur de la nouvelle mesure.
Certains développeurs anticipent déjà sur des inconvénients de cette décision
Les utilisateurs qui recouraient largement à OpenClaw pour le codage automatisé ou des tâches agentiques pourraient voir leurs coûts augmenter de 10 à 50 fois par rapport à leurs dépenses mensuelles antérieures, passant d'un forfait de 20 à 200 dollars à des coûts d'API pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars.
De nombreux développeurs estiment qu'Anthropic freine l'innovation en verrouillant l'écosystème et en pénalisant ceux qui ont contribué à la popularité de Claude pour des usages agentiques.
OpenClaw était populaire car il permettait une automatisation flexible, auto-hébergée et disponible 24 h/24 et 7 j/7, capable de se connecter à divers outils, un niveau de contrôle que les outils propriétaires comme Claude Code ne sont pas en mesure d'offrir.
Ce changement est susceptible de pousser les utilisateurs intensifs vers des concurrents, tels qu'OpenAI, qui aurait une position plus permissive quant à l'utilisation de ses jetons avec des outils tiers.
ANTHROPIC HAS OFFICIALLY BANNED OPENCLAW USAGE— Nam Dinh (@namd1nh) April 4, 2026
The real shift isnt the ban. Its who gets to decide how AI is used.
Anthropic banning OpenClaw signals a deeper transition from open experimentation to controlled ecosystems.
OpenClaw represents something bigger than a tool. It pic.twitter.com/rZQuXKnPkP
Interdiction de lutilisation de Claude dans OpenClaw : Quels avantages ?
Anthropic a indiqué que l'utilisation intensive d'agents par des outils tels qu'OpenClaw exerçait une « pression démesurée » sur ses systèmes, contribuant ainsi à des temps d'indisponibilité. Cette modification vise à gérer cette demande et à stabiliser la plateforme pour tous les utilisateurs.
Anthropic a lancé ses propres fonctionnalités agentiques (comme Claude Cowork) et s'efforce d'orienter les utilisateurs vers des solutions sécurisées et gérées plutôt que vers des solutions tierces non contrôlées.
Pour atténuer les réactions négatives, Anthropic offre un crédit unique équivalent au prix de l'abonnement mensuel (utilisable jusqu'au 17 avril) et des réductions de 30 % sur les forfaits « d'utilisation supplémentaire ».
Starting tomorrow at 12pm PT, Claude subscriptions will no longer cover usage on third-party tools like OpenClaw.— Boris Cherny (@bcherny) April 3, 2026
You can still use these tools with your Claude login via extra usage bundles (now available at a discount), or with a Claude API key.
OpenClaw a connu un véritable boom de popularité en début d'année après que des utilisateurs ont déclaré que cet agent IA était capable de gérer efficacement des tâches telles que la gestion des boîtes de réception, des agendas et même de se substituer à des étudiants.
Et vous ?
Quel commentaire faites-vous des récentes mesures chez Anthropic quant à ce qui concerne les possibilités dutilisation de Claude dans OpenClaw et des agents IA similaires ?
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