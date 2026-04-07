Tout a commencé dans la nuit du 31 mars 2026. Un ingénieur d'Anthropic pousse une mise à jour de routine du paquet npm de Claude Code. Dans l'archive publiée se glisse un fichier source map ; un artefact de débogage de 59,8 mégaoctets dont la vocation première est de relier le code minifié et obfusqué à son code source original, pour faciliter l'identification des bogues en développement. En production, ce type de fichier n'a rien à faire dans un paquet distribué publiquement.
En quelques heures, l'erreur de configuration dans la pipeline de build a rendu publiques plus de 512 000 lignes de TypeScript constituant le cur de Claude Code. Le chercheur en sécurité qui a découvert la fuite n'a eu qu'à suivre un lien dans un fichier de débogage pour accéder à l'intégralité du projet. Depuis, le dépôt GitHub de sauvegarde a été forké plus de 41 500 fois. La communauté des développeurs a désormais accès à la feuille de route d'une entreprise valorisée à 380 milliards de dollars.
C'est gênant, mais pas catastrophique pour Anthropic. Lessentiel est que les chercheurs peuvent voir comment Claude Code est censé fonctionner, mais ne peuvent pas le recréer, car la fuite ninclut pas les poids du modèle Claude, les données dentraînement, les données clients, les API ou les identifiants. Mais récemment, une véritable vulnérabilité critique vient dêtre découverte dans Claude Code même par léquipe Red Team d'Adversa AI.
Claude Code intègre un système dautorisations basé sur des règles dautorisation (approbation automatique de commandes spécifiques), des règles de refus (blocage strict de commandes spécifiques) et des règles de demande (invite systématique). Cela semble correct et raisonnable. Le problème, cependant, est que les règles de refus peuvent être contournées. « Le système dautorisations constitue la principale barrière de sécurité entre lagent IA et le système du développeur », rapporte Adversa. « Lorsquil échoue silencieusement, le développeur na aucun filet de sécurité. »
Le problème découle de la volonté dAnthropic daméliorer les performances après la découverte dun problème de performance : des commandes composées complexes provoquaient le gel de linterface utilisateur. Anthropic a résolu ce problème en limitant l'analyse à 50 sous-commandes, avec un repli vers une instruction générique « ask » pour tout le reste. Le commentaire du code indique : « Cinquante, c'est généreux : les commandes légitimes des utilisateurs ne s'étendent pas autant. Au-delà de cette limite, nous revenons à « ask » (valeur par défaut sûre nous ne pouvons pas prouver la sécurité, donc nous demandons une confirmation). »
La faille découverte par Adversa réside dans le fait que ce processus peut être manipulé. L'hypothèse d'Anthropic ne tient pas compte des commandes générées par l'IA à partir d'une injection d'instruction générative (prompt), où un fichier CLAUDE.md malveillant ordonne à l'IA de générer un pipeline de plus de 50 sous-commandes qui ressemble à un processus de construction légitime. Si cela est fait, « comportement : « ask », // PAS « deny » » se produit immédiatement. « Règles de refus, validateurs de sécurité, détection dinjection de commandes tout est ignoré », écrit Adversa. La 51e commande revient à « ask » comme prévu, mais lutilisateur na aucune indication que toutes les règles de refus ont été ignorées.
Adversa prévient quun attaquant motivé pourrait intégrer des étapes de compilation dapparence authentique dans le fichier CLAUDE.md dun dépôt malveillant. Cela semblerait routinier, mais aucune analyse par sous-commande nest effectuée lorsque le nombre dépasse 50. Cela pourrait permettre à lattaquant dexfiltrer des clés privées SSH, des identifiants AWS, des jetons GitHub, des jetons npm ou des secrets denvironnement. Cela pourrait conduire à un vol didentifiants à grande échelle, à la compromission de la chaîne dapprovisionnement, à une violation de linfrastructure cloud et à lempoisonnement du pipeline CI/CD.
« Lors des tests, la couche de sécurité du LLM de Claude a détecté de manière autonome certaines charges utiles manifestement malveillantes et a refusé de les exécuter. Il s'agit là d'une bonne stratégie de défense en profondeur », écrit Adversa. « Cependant, la vulnérabilité du système d'autorisations existe indépendamment de la couche LLM : il s'agit d'un bug dans le code chargé d'appliquer la politique de sécurité. Une injection de prompt suffisamment bien conçue, qui apparaîtrait comme une instruction de compilation légitime, pourrait également contourner la couche LLM. »
L'incident, survenu le 31 mars 2026, révèle bien plus qu'une négligence de pipeline : il donne à voir, pour la première fois, l'architecture interne d'un agent de codage IA en production, ses fonctionnalités secrètes, ses mécanismes de protection et ses contradictions embarrassantes. Parmi les premières découvertes qui ont fait réagir la communauté, on trouve un mécanisme d'anti-distillation, « l'undercover mode » (Claude se fait passer pour un humain), ou encore KAIROS, l'agent autonome qui ne dort jamais. Cette fuite permet ainsi aux concurrents d'Anthropic d'anticiper.
Voici un extrait du rapport d'Adversa :
Vulnérabilité critique de Claude Code : les règles de refus sont contournées sans avertissement, car les contrôles de sécurité consomment trop de jetons
L'histoire en 60 secondes
En 1898, le cryptographe Auguste Kerckhoffs a établi un principe que tout professionnel de la sécurité apprend dès sa première semaine : un système doit rester sécurisé même si tous ses composants sont de notoriété publique. En 2026, Anthropic (le laboratoire de pointe en IA « sécurité dabord », évalué à plusieurs milliards de dollars et qui se prépare actuellement à une introduction en bourse) a commercialisé un produit dont le modèle de sécurité seffondre si lon tape plus de 50 commandes à la suite.
- La vulnérabilité : Claude Code, lagent de codage IA phare dAnthropic qui exécute des commandes shell sur les machines des développeurs, ignore silencieusement les règles de refus de sécurité configurées par lutilisateur lorsquune commande contient plus de 50 sous-commandes. Un développeur qui configure « ne jamais exécuter rm » verra rm bloqué lorsquil est exécuté seul, mais ce même rm sexécute sans restriction sil est précédé de 50 instructions inoffensives. La politique de sécurité disparaît silencieusement.
- Pourquoi cela existe : lanalyse de sécurité coûte des jetons. Les ingénieurs dAnthropic ont rencontré un problème de performances : vérifier chaque sous-commande bloquait linterface utilisateur et épuisait les ressources de calcul. Leur solution : arrêter la vérification après 50. Ils ont troqué la sécurité contre la vitesse. Ils ont troqué la sécurité contre le coût.
- Ce qui nous a choqués : la correction existe déjà dans le code source dAnthropic. Leur nouveau parseur « tree-sitter » vérifie correctement les règles de refus, quelle que soit la longueur de la commande. Il est écrit. Il a été testé. Il se trouve dans le même référentiel. Il na jamais été appliqué au chemin de code livré aux clients. La version sécurisée a été construite ; elle na simplement pas été déployée.
- Pourquoi cela va au-delà dun simple bug : cest le principal compromis auquel lensemble du secteur des agents IA est sur le point dêtre confronté. Dans lIA agentique, lapplication de la sécurité et la livraison du produit se disputent la même ressource : les jetons. Chaque vérification de règle de refus, chaque validation d'autorisation, chaque application des limites du bac à sable représente un coût d'inférence qui est prélevé sur le même budget que le travail de l'utilisateur. À l'heure actuelle, les jetons sont subventionnés par le capital-risque et les entreprises rognent déjà sur les coûts. Lorsque les subventions prendront fin et que chaque jeton sera soumis à une réelle pression sur les marges, l'incitation à ignorer les contrôles de sécurité s'aggravera, et non l'inverse. Anthropic vient de nous montrer à quoi ressemblera cet avenir.
La menace concrète : comment un dépôt malveillant vole vos identifiants
Il ne sagit pas dune vulnérabilité théorique. Le chemin dattaque est pratique, réaliste et exploite un workflow que les développeurs effectuent des dizaines de fois par jour : cloner un dépôt open source et demander à leur assistant de codage IA de les aider à le construire.
Comment fonctionne l'attaque
- Étape 1 : L'attaquant crée un dépôt d'apparence légitime
L'attaquant publie ce qui semble être un outil open source, une bibliothèque ou un modèle de projet utile sur GitHub ou toute autre plateforme d'hébergement de code. Il comporte un fichier README, une licence, un nombre raisonnable d'étoiles (facilement achetées ou générées) et une structure de projet qui semble...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.