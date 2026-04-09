Meta Superintelligence Labs (MSL) est une division américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) de Meta Platforms, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie. Cette division se consacre à la recherche et au développement dans le domaine de la superintelligence artificielle. La Superintelligence Lab résulte des efforts de Meta pour renforcer sa position dans le paysage de l'IA. En janvier 2025, Meta avait annoncé son intention d'investir davantage dans l'IA, sans se laisser décourager par les avancées de la startup chinoise DeepSeek. Le PDG Mark Zuckerberg a confirmé ces dépenses ambitieuses, soulignant que cet investissement est crucial pour la stratégie de croissance de Meta. Il a notamment décrit 2025 comme une "année décisive pour l'IA", soulignant l'engagement de l'entreprise à améliorer son infrastructure et ses capacités.
Cependant, ce n'est que récemment que Meta a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie en matière dIA avec le lancement de Muse Spark, le premier modèle de la famille Muse développé par Meta Superintelligence Labs. Avec ce modèle, lentreprise vise à jeter les bases de ce quelle décrit comme une « superintelligence personnelle », une forme dintelligence artificielle qui non seulement répond aux questions, mais réfléchit aussi activement aux côtés des utilisateurs, les comprend et les aide dans leur vie quotidienne. Muse Spark arrive à un moment crucial pour Meta. En effet, il s'agit du premier modèle d'IA dévoilé par l'entreprise depuis environ un an, après des attentes non satisfaites concernant les modèles Llama 4. À ce titre, ce lancement représente non seulement une avancée technologique, mais aussi un effort pour se reconnecter avec le peloton de tête du marché de l'IA.
Ce modèle se distingue par le fait quil a été conçu dès le départ comme un modèle de raisonnement multimodal. Muse Spark peut combiner du texte, des images et dautres types de données, et prend également en charge lutilisation doutils externes ainsi que le déploiement simultané de plusieurs agents IA. Meta positionne ainsi ce système comme la prochaine étape vers une IA capable deffectuer de manière autonome des tâches complexes et de mieux comprendre le contexte.
Le lancement de Muse Spark marque également une refonte plus large de l'approche de Meta en matière d'IA. Selon l'entreprise, des travaux ont été menés ces derniers mois sur une nouvelle pile technique conçue pour évoluer plus efficacement, allant de l'architecture et de l'entraînement des modèles à des infrastructures telles que le centre de données Hyperion. Meta affirme pouvoir atteindre des performances comparables avec une puissance de calcul nettement inférieure à celle des modèles précédents.
Meta investit massivement dans son équipe de superintelligence
Ce bond technologique implique des investissements substantiels. En 2025, Meta a constitué une nouvelle équipe dédiée à la superintelligence pour rattraper ses concurrents, notamment grâce à un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Scale AI et à la nomination d'Alex Wang au poste de PDG. Selon différents rapports, certains ingénieurs ont été attirés par des rémunérations exceptionnellement élevées, ce qui souligne la priorité stratégique accordée par l'entreprise à l'IA.
Les fichiers de visa H-1B déposés par Meta auprès des autorités fédérales américaines viennent d'exposer, chiffres à l'appui, l'ampleur des rémunérations pratiquées par le géant de Menlo Park pour attirer et retenir les talents de l'IA. Des ingénieurs logiciels à six chiffres jusqu'aux chercheurs en superintelligence à neuf chiffres, la fourchette révèle une industrie dont les standards salariaux sont devenus sans précédent dans l'histoire du secteur technologique.
En termes de performances, Meta affirme que Muse Spark est compétitif dans les domaines de l'analyse visuelle, du raisonnement et des applications de santé. Dans le même temps, des évaluations indépendantes montrent que le modèle n'est pas encore au sommet dans tous les domaines. D'après des benchmarks externes, Muse Spark affiche de solides performances en compréhension linguistique et visuelle, mais reste à la traîne par rapport à ses concurrents en programmation et en raisonnement abstrait complexe. Dans un classement général établi par la plateforme d'évaluation Artificial Analysis, le modèle occupe la quatrième place ex æquo.
Une nouvelle fonctionnalité importante est le mode « Contemplating », qui permet à plusieurs agents IA de travailler en parallèle sur un même problème. Cette approche vise à permettre une analyse plus approfondie sans augmenter significativement le temps de réponse. Meta y voit un moyen de rivaliser avec les modes de raisonnement avancés dautres systèmes dIA de premier plan.
Meta se concentre sur les applications pratiques de lIA
Les applications envisagées par Meta vont au-delà des interfaces de chat traditionnelles. Muse Spark peut analyser des images, reconnaître des objets et aider les utilisateurs dans des tâches pratiques. Le modèle joue également un rôle dans le domaine de la santé, par exemple en extrayant des informations nutritionnelles à partir dimages ou en expliquant des processus corporels. À cette fin, Meta a collaboré avec de nombreux médecins afin daméliorer la qualité de ses réponses.
Parallèlement, ce lancement donne un aperçu plus précis de la manière dont Meta prévoit de monétiser lIA. Lentreprise fait allusion à des intégrations e-commerce, permettant aux utilisateurs de consulter et dacheter des produits directement dans le chatbot. De plus, Meta sattache fortement à renforcer lengagement au sein de son écosystème existant, qui compte désormais des milliards dutilisateurs.
Le déploiement de Muse Spark se fait par étapes. Dans un premier temps, le modèle sera disponible via l'application et le site web Meta AI, puis il remplacera les modèles Llama existants sur des plateformes telles que WhatsApp, Instagram et Facebook dans les semaines à venir. Il est à noter que Meta ne communique pas de détails sur l'échelle du modèle et s'écarte de sa stratégie d'ouverture antérieure en ne mettant à disposition qu'un aperçu limité de l'API pour certains partenaires sélectionnés.
Dans la course pour dominer le secteur de lIA, Mark Zuckerberg a placé la superintelligence artificielle comme est un pilier stratégique de Meta. En juillet 2025, afin de soutenir lentraînement de ses futurs modèles dIA, Meta a commencé à ériger des tentes industrielles pour accueillir des serveurs surchauffés, faute de data centers construits à temps. Une initiative qui montrait que Meta souhaite développer plus rapidement ses capacités d'IA après avoir pris du retard sur des concurrents comme OpenAI, xAI et Google. Reste maintenant à voir les performances de Muse Spark pour juger si cette initiative est une absurdité ou un...
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