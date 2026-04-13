Anthropic s'attaque une nouvelle fois de front à la domination de Microsoft sur le marché professionnel, puisque la start-up spécialisée dans l'IA a officiellement lancé une version bêta de Claude pour Word.

Anthropic s'attaquerait une nouvelle fois de front à la domination de Microsoft sur le marché professionnel. La start-up spécialisée dans l'IA a officiellement lancé une version bêta de « Claude for Word », un module complémentaire spécialisé conçu pour intégrer directement son intelligence artificielle avancée au logiciel de traitement de texte le plus populaire au monde. Avec cette initiative, Anthropic vise spécifiquement les professionnels du droit et de la finance.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. En février 2026, la valeur estimée d'Anthropic s'élevait à 380 milliards de dollars. Anthropic se concentre sur la sécurité de l'IA.
Récemment, Anthropic s'attaquerait une nouvelle fois de front à la domination de Microsoft sur le marché professionnel. La start-up spécialisée dans l'IA a officiellement lancé une version bêta de « Claude for Word », un module complémentaire spécialisé conçu pour intégrer directement son intelligence artificielle avancée au logiciel de traitement de texte le plus populaire au monde. Avec cette initiative, Anthropic vise spécifiquement les professionnels du droit et de la finance. Ce nouveau module complémentaire est conçu pour les personnes qui traitent des documents complexes qu'il s'agisse de révisions juridiques, de la rédaction de notes financières ou de sessions d'édition intensives où la précision est primordiale.
Le 11 avril, l'entreprise a révélé que Claude for Word permettra aux utilisateurs de poser des questions spécifiques sur leurs documents. Contrairement à une recherche standard, Claude fournit des réponses accompagnées de citations cliquables, permettant aux utilisateurs d'accéder directement à la section du document à laquelle l'IA fait référence. Anthropic affirme avoir résolu lun des plus grands casse-tête liés à lutilisation de lIA : la perte de mise en forme lors de lédition de documents professionnels. Les fonctionnalités clés comprennent :
- Préservation du style : Claude peut modifier le texte sélectionné tout en conservant parfaitement intacts la numérotation, les styles et la mise en forme spécifiques des documents.
- Mode de suivi des modifications : pour garantir un contrôle humain, les utilisateurs peuvent utiliser un mode spécialisé qui leur permet daccepter ou de rejeter chaque modification effectuée par lIA, à linstar dune révision traditionnelle.
- Intégration des fils de commentaires : Claude peut réellement « lire » les fils de commentaires laissés par des collègues, modifier le texte en fonction de ces suggestions, puis répondre au fil pour expliquer ce quil a changé.
En mars, Microsoft a annoncé Microsoft 365 Copilot Wave 3. Désormais, au lieu dagir comme un assistant distinct, Copilot sintègre profondément dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook, travaillant à vos côtés de la première ébauche à la touche finale. Au cur de cette mise à jour se trouve Work IQ. Contrairement à l'IA basique, Copilot reste ancré dans le contexte professionnel unique de chaque utilisateur. Il analyse les dernières réunions, discussions et fichiers pour s'assurer que chaque modification ou suggestion est pertinente par rapport aux projets en cours et aux relations professionnelles. Copilot va au-delà de la simple création pour s'attaquer activement aux tâches les plus lourdes.
Mais début avril, Microsoft a mis à jour les conditions d'utilisation de ses outils d'IA Copilot. La société indique que Copilot est destiné « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
L'initiative d'Anthropic intervient dans un contexte où Copilot se transforme en désastre pour Microsoft. De la retraite discrète de Copilot sur Windows 11 à la menace d'un procès fleuve contre OpenAI et Amazon, Microsoft a traversé une période révélatrice de ses contradictions profondes fin mars 2026. D'un côté, l'entreprise admet avoir trop poussé l'IA dans la gorge de ses utilisateurs et entreprend de dégraisser Windows 11. De l'autre, elle agite l'arme juridique pour protéger un monopole cloud que son ancien partenaire cherche activement à fuir. Par ailleurs, sur le marché des outils de développement, les développeurs lui préfèrent massivement la concurrence. Et dans les couloirs de Redmond même, les ingénieurs de Microsoft sont encouragés à utiliser Claude Code d'Anthropic, l'outil concurrent, pour faire leur travail. Copilot s'effondre sur tous les fronts à la fois.
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