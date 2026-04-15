Une nouvelle approche de l'automatisation dynamique

planification : la routine sexécute selon un calendrier récurrent (toutes les heures, chaque nuit, chaque semaine, etc.) ;

: la routine sexécute selon un calendrier récurrent (toutes les heures, chaque nuit, chaque semaine, etc.) ; API : chaque routine reçoit son propre endpoint HTTP et un token dauthentification. Un appel depuis nimporte quel outil externe suffit à déclencher une session ;

: chaque routine reçoit son propre endpoint HTTP et un token dauthentification. Un appel depuis nimporte quel outil externe suffit à déclencher une session ; webhook GitHub : la routine réagit à des événements sur un dépôt connecté (ouverture de pull request, push, création dissue, déclenchement de workflow, etc.).

Disponibilité et limites dutilisation des routines

le forfait Pro permet d'exécuter 5 routines par jour ;

le forfait Max permet d'exécuter 15 routines par jour ;

les forfaits Team et Enterprise permettent d'exécuter 25 routines par jour ;

pour en savoir plus sur les routines Claude Code, cliquez ici.

Refonte de l'interface de travail pour les développeurs

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Anthropic est actuellement dans une phase denrichissement rapide de ses produits autour de Claude, en particulier pour les usages des développeurs. Claude Code ajoute progressivement de nouvelles capacités orientées automatisation et exécution de tâches. Lobjectif global d'Anthropic est clair : faire évoluer ces outils vers des agents capables de travailler seuls sur des workflows complets, et pas seulement assister ponctuellement lutilisateur.Le 14 avril, Anthropic a lancé un service cloud appelé « Routines » qui permet aux clients d'exécuter des automatisations Claude Code sur l'infrastructure de la société, laquelle n'a pas été très fiable ces derniers temps. Votre ordinateur n'a donc pas besoin d'être connecté à Internet pour chaque tâche.Ces routines consistent en des configurations enregistrées qui regroupent un prompt spécifique, un ou plusieurs répertoires de code ainsi que des connecteurs. L'entreprise explique que cette fonctionnalité est déjà disponible en avant-première à des fins de recherche. Les développeurs peuvent configurer des tâches (ex. analyse de code, gestion de dépôts), puis les faire sexécuter automatiquement selon un calendrier ou via des déclencheurs.Les routines Claude Code se distinguent des outils traditionnels de planification comme les tâches cron (cron jobs) sous Linux/Unix ou les actions GitHub par leur caractère dynamique. Alors que les méthodes classiques exécutent des scripts prédéfinis de manière statique, les routines Claude Code sollicitent un modèle d'IA en fonction d'un calendrier ou de déclencheurs spécifiques, tels que des webhooks. Anthropic explique que cela offre plusieurs avantages.Cela permet à la routine d'adapter ses actions selon le contexte rencontré et les outils mis à sa disposition. Anthropic positionne ainsi ce service comme un hybride entre une tâche planifiée et un agent IA à courte durée de vie, capable par exemple de vérifier des déploiements logiciels en analysant les erreurs de sortie ou de trier des alertes critiques. Trois types de déclenchements sont disponibles pour les routines Claude Code :« Les développeurs utilisent déjà Claude Code pour automatiser le cycle de développement logiciel, mais jusqu'à présent, ils géraient eux-mêmes les tâches cron, l'infrastructure et les outils supplémentaires tels que les serveurs MCP. Les routines sont fournies avec un accès à vos dépôts et à vos connecteurs, ce qui vous permet de regrouper des automatisations et de les configurer pour qu'elles s'exécutent selon un calendrier ou un déclencheur ».Les routines sont accessibles aux abonnés Pro, Max, Team et Enterprise disposant de Claude Code sur le Web. Elles consomment les quotas dusage de labonnement comme nimporte quelle session interactive, avec un plafond journalier supplémentaire :À noter que des exécutions au-delà de ces limites restent possibles via lusage additionnel payant, à activer depuis les paramètres de facturation.En complément des routines, Anthropic a procédé à une révision importante de son application de bureau Claude Code, développée sous le framework Electron. La société a apporté plusieurs améliorations. « La refonte intègre des outils plus couramment utilisés dans l'application, ce qui vous permet de réviser, d'ajuster et de livrer le travail de Claude sans avoir à basculer vers votre éditeur », explique Anthropic dans un article sur son site...