Plus les entreprises investissent dans l'IA, plus leurs employés y perdent du temps : les patrons voient la révolution, les salariés perdent 51 jours par an à corriger ses erreurs, selon une enquête

Le grand écart de perception

51 jours de travail perdus par an à corriger l'IA

L'IA fantôme : quand les employés contournent le système

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Les chiffres de l'adoption sont là, indiscutables sur le papier. Pour la première fois dans les mesures de Gallup, la moitié des actifs américains déclarent utiliser l'IA dans leur travail au moins quelques fois par an, contre 46 % au trimestre précédent. L'usage quotidien progresse lui aussi, avec 13 % des salariés affirmant y recourir chaque jour. En parallèle, les investissements des entreprises s'envolent : selon Gartner, les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 500 milliards de dollars en 2026.Mais derrière ces statistiques flatteuses se cache une réalité bien plus contrastée. Le rapport annuelde WalkMe, qui couvre 3 750 cadres dirigeants et employés dans 14 pays au sein de grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, dresse un constat alarmant : plus de la moitié des employés (54 %) ont contourné les outils d'IA et effectué leurs tâches manuellement au cours du mois écoulé. Un tiers supplémentaire n'a tout simplement pas utilisé l'IA du tout. La recherche décrit non pas une friction passagère, mais un rejet structurel.Ce qui frappe dans l'ensemble des enquêtes publiées ces dernières semaines, c'est moins la résistance des employés que l'ampleur du fossé cognitif entre les étages de la hiérarchie. Le gouffre se mesure en points de pourcentage qui donnent le vertige.Seuls 9 % des employés font confiance à l'IA pour des décisions complexes et critiques pour l'activité, contre 61 % des cadres dirigeants, soit un écart de 52 points. Sur la question de l'adéquation des outils mis à disposition, 88 % des dirigeants estiment que leurs employés disposent de ressources suffisantes, mais seulement 21 % des salariés sont de cet avis, un fossé de 67 points.Cette déconnexion n'est pas anodine. Elle révèle deux entreprises qui coexistent sous le même toit : l'une telle que la perçoivent les directions générales, transformée et optimisée par l'IA ; l'autre telle que la vivent les employés au quotidien, confrontés à des outils qui génèrent autant de problèmes qu'ils n'en résolvent.L'enquête Gallup apporte une nuance supplémentaire : dans les organisations ayant déployé des outils d'IA, 67 % des dirigeants déclarent les utiliser quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, contre 52 % des managers intermédiaires et seulement 46 % des contributeurs individuels. Autrement dit, ceux qui décident du déploiement sont aussi ceux qui utilisent le plus ces outils et ils projettent naturellement leur propre expérience sur l'ensemble de leurs équipes.Le chiffre le plus accablant de ce cycle d'enquêtes vient précisément de WalkMe. Les employés déclarent perdre 7,9 heures par semaine à cause des frictions numériques, soit l'équivalent de 51 jours ouvrés par an. Ce chiffre est en hausse de 42 % par rapport à 2025, alors même que les investissements numériques ont augmenté de 38 % sur la même période et que 40 % de ces dépenses sous-performent.La trajectoire est particulièrement préoccupante. La situation s'améliorait les pertes étaient évaluées à 43 jours en 2024, puis à 36 jours en 2025. Le déploiement accéléré d'outils d'IA a inversé cette tendance et propulsé le temps gaspillé à un niveau record sur trois ans. Plus on investit, plus les employés souffrent : le paradoxe est posé.L'économiste Steve Hanke, de l'université Johns Hopkins, ne mâche pas ses mots. Interrogé par Fortune sur ces résultats, il estime que l'IA n'a tout simplement pas tenu ses promesses : « Vous écoutez les gens de la Silicon Valley qui annoncent une croissance du PIB à 5 ou 6 %, une productivité qui s'envole. Ça ne se passe pas comme ça. » Un constat d'autant plus cinglant qu'il fait écho à une étude du MIT publiée l'an dernier, selon laquelle 95 % des déploiements d'IA en entreprise n'avaient pas atteint le retour sur investissement escompté.Face aux outils officiels jugés inadaptés, une pratique se répand discrètement dans les entreprises : l'utilisation d'IA non autorisées, ce que les Anglo-Saxons appellent le shadow AI. Au moins 45 % des salariés ont utilisé des outils d'IA non approuvés par leur employeur au cours du dernier mois, et 36 % l'ont fait avec des données confidentielles. Une bombe à retardement pour la sécurité informatique et la conformité réglementaire, notamment au regard du RGPD en Europe.La gouvernance est en retard sur les usages. Alors que 78 % des dirigeants déclarent vouloir sanctionner le recours aux outils d'IA non autorisés, seulement 21 % des employés ont jamais été alertés sur les politiques en vigueur, et 34...