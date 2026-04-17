Cal.com ferme son code source à cause des IA comme Claude Mythos, invoquant la menace des IA offensives : une décision symbolique qui ne résout rien, ou un précédent dangereux pour l'écosystème libre ?

Cal.com n'est pas n'importe quel projet. Fondée en 2022 par Bailey Pumfleet et Peer Richelsen, la plateforme s'est imposée comme une alternative open source à Calendly, permettant aux utilisateurs de gérer leurs prises de rendez-vous via des liens partageables tout en offrant aux développeurs la possibilité de l'héberger et de la personnaliser eux-mêmes. Plus encore, Cal.com se présente comme le mainteneur du plus grand projet open source développé avec le framework Next.js au monde. Ce n'est donc pas une startup obscure qui tourne le dos à l'open source : c'est l'un de ses représentants les plus emblématiques.
À sa création, la philosophie était limpide. Pumfleet écrivait lui-même que les limitations des outils de planification existants « ne pouvaient être résolues que par l'open source » :
« Dès le premier jour, il était évident pour nous que Cal.com serait un projet open source. Les choses que nous avions l'intention de faire étaient fondamentalement plus difficiles en tant que produit SaaS fermé que d'être open source.
« Le point clé ici est que les limitations des produits de planification existants ne pouvaient être résolues que par l'open source. De nombreux fondateurs empruntent le mauvais chemin en pensant qu'ils devraient créer une alternative open source à un produit existant, pensant que leur produit réussira uniquement parce qu'il est open source. Au lieu de cela, vous ne devriez envisager de rendre votre projet open source que si l'open source résout réellement les défis que vous souhaitez relever (par exemple, la personnalisation, l'auto-hébergement).
« Par exemple, vous pourriez créer une alternative open source à Twitter, mais il est peu probable qu'elle décolle, car les réseaux sociaux ne profitent pas vraiment d'être open source. Il existe de nombreux exemples de projets qui sont open source juste pour le plaisir d'être open source.
« Cependant, si vous regardez par exemple l'industrie du commerce électronique, qui est principalement dominée par des produits SaaS comme Shopify ou BigCommerce, vous pouvez voir qu'avoir une alternative open source permettrait aux magasins d'être auto-hébergés, entièrement personnalisés et en marque blanche, et d'être étendus de manières impossibles avec un produit closed source. Ce serait un bon exemple des raisons pour lesquelles vous devriez ouvrir votre projet.
« En plus de cela, avec tout logiciel ouvert, accessible et gratuit, il existe des inconvénients évidents et non évidents. L'open source a de nombreux avantages dont vous êtes probablement conscient, mais l'open source n'est pas sans ses désavantages. »
Aujourd'hui, le PDG affirme qu'il faut protéger les données de réservation des clients de l'entreprise, et que ce besoin passe avant l'attachement au logiciel libre. Le dépôt GitHub public a été rendu privé. Les utilisateurs professionnels et payants recevront une invitation d'accès au dépôt désormais fermé.
L'IA offensive : un changement de paradigme sécuritaire
L'argument central de Cal.com tient en une idée : l'intelligence artificielle a basculé l'équilibre entre attaquants et défenseurs. Par le passé, exploiter une application nécessitait un pirate hautement qualifié, des années d'expérience et un investissement en temps considérable pour trouver et exploiter des failles. Aujourd'hui, une IA peut être pointée sur un dépôt public et le parcourir méthodiquement pour identifier des vulnérabilités.
La société cite notamment Claude Mythos d'Anthropic, annoncé début avril 2026 : ce modèle a identifié une vulnérabilité vieille de 27 ans dans OpenBSD, l'un des projets open source les plus axés sur la sécurité au monde, et a généré des exploits fonctionnels en quelques heures. Il a également détecté une faille de 16 ans dans FFmpeg que des outils automatisés avaient scanné cinq millions de fois sans jamais la signaler.
Ces derniers mois, une vague de startups spécialisées en sécurité a commencé à industrialiser cette capacité. Chaque plateforme fait remonter des vulnérabilités différentes, rendant difficile l'établissement d'une source de vérité unique sur ce qui est réellement sécurisé. C'est ce flou, autant que la menace elle-même, qui a conduit la direction à trancher.
Peer Richelsen, cofondateur et président, résume la situation ainsi : « La sécurité open source a toujours reposé sur des humains pour trouver et corriger les problèmes. Désormais, les attaquants bousculent cette transparence grâce à l'IA. » Pumfleet va plus loin en filant la métaphore : distribuer un code source public, c...
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