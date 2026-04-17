L'architecture MoE, clé de l'efficacité

--cpu-moe

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Pour saisir la portée de cette publication, il faut d'abord revenir sur la tourmente qui a secoué l'équipe Qwen au début du mois de mars 2026. À peine vingt-quatre heures après le lancement de la série Qwen 3.5 Small (des modèles dont Elon Musk lui-même avait salué la densité d'intelligence sur X), Junyang Lin, figure technique centrale du projet, annonçait son départ sans donner plus de précisions. Il avait rejoint Alibaba en juillet 2019 et intégré l'équipe Qwen en avril 2023, d'après son profil LinkedIn. Ce départ soudain, qui a suscité de vives réactions parmi ses collègues et partenaires du secteur, intervient alors que la concurrence mondiale entre les développeurs d'IA s'intensifie et que les entreprises s'efforcent de créer des modèles capables de rivaliser avec ceux d'OpenAI, de Google et d'Anthropic.Dans la foulée, Binyuan Hui, responsable de Qwen Code, et Kaixin Li, contributeur principal des versions Coder, quittaient également l'entreprise. Yu Bowen, à la tête du travail de post-entraînement, suivait peu après.Lin Junyang, 32 ans, avait fait de Qwen la série de modèles open source la plus téléchargée au monde, dépassant 700 millions de téléchargements sur Hugging Face. Sa démission, présentée de l'extérieur comme un départ volontaire, semblait en réalité moins consentie : Chen Cheng, un contributeur du projet, lui adressait publiquement ce message : « Je sais que partir n'était pas ton choix. »Le départ de Lin est survenu au moment même où l'équipe Qwen s'apprêtait à publier de nouvelles versions, suscitant des réactions particulièrement vives de la part de ses collègues et partenaires, qui ont souligné le rôle central qu'il a joué dans le projet.Wenting Zhao, chercheuse au sein de l'équipe Qwen, a décrit le départ de Lin comme « la fin d'une ère », le remerciant dans un article publié sur X pour sa contribution aux avancées du projet dans le domaine de l'IA et de l'ingénierie open source. Yuchen Jin, directeur technique de la startup Hyperbolic, spécialisée dans les infrastructures d'IA, a déclaré que Lin avait joué un rôle déterminant dans le rapprochement de Qwen avec la communauté mondiale des développeurs, se souvenant de longues soirées de collaboration avec l'équipe lors des lancements de modèles. Tiezhen Wang, responsable de l'écosystème Asie-Pacifique chez Hugging Face, a également qualifié le départ de Lin de « perte immense » pour le projet Qwen.La direction d'Alibaba a admis lors d'une réunion de crise des « lacunes de communication » et une réorganisation profonde du laboratoire Tongyi, passant d'une structure verticalement intégrée à des équipes séparées de pré-entraînement, post-entraînement et de compréhension visuelle. Pour suppléer aux départs, Alibaba a recruté Hao Zhou, ancien chercheur chez Google DeepMind, pour prendre en charge les travaux de post-entraînement.Dans ce contexte, la sortie du Qwen3.6-35B-A3B quelques semaines plus tard prend une valeur presque symbolique. Sur Hacker News, un utilisateur l'a relevé : « C'est un soulagement de voir l'équipe Qwen continuer à publier des poids ouverts, après les départs de Junyang Lin et des autres. »Le nom du modèle contient l'essentiel de l'histoire technique. Les 35B désignent le nombre total de paramètres de l'architecture ; l'A3B indique que seulement 3 milliards de ces paramètres sont activés lors de l'inférence d'un token. C'est la signature d'une architecture MoE (mixture of experts), dans laquelle le modèle dispose de sous-réseaux spécialisés (les « experts ») parmi lesquels un mécanisme de routage sélectionne dynamiquement ceux qui traitent chaque entrée.L'intérêt pratique est immédiat : on dispose de la capacité de représentation d'un grand modèle dense, mais avec un coût de calcul par token beaucoup plus proche d'un modèle de 3 milliards de paramètres. Un utilisateur HN précise la nuance matérielle importante : même si seuls 3B de paramètres sont actifs à l'inférence, l'ensemble des poids doit rester en mémoire, et l'architecture MoE peut se montrer plus capricieuse à déployer qu'un modèle dense classique. Il rappelle néanmoins que des outils comme llama.cpp permettent de délester les experts sur le CPU (via l'option), au prix d'un débit réduit.Le modèle prend en charge une fenêtre de contexte native de 262 144 tokens, extensible jusqu'à environ 1 million de tokens Hugging Face, ce qui en fait l'un des modèles de code ouverts les mieux dotés pour les sessions...