Les dépenses européennes en IA devraient atteindre 290 milliards $ d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 33,7 %, portées par l'adoption de l'IA agentique, d'après IDC

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Selon les nouvelles prévisions du Worldwide AI and Generative AI Spending Guide de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses européennes en matière d'intelligence artificielle atteindront 290 milliards de dollars en 2029, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,7 % sur la période de prévision 2025-2029. Ces dépenses seront tirées par les investissements importants des secteurs bancaire, de la vente au détail, des logiciels et des services d'information, mais aussi par des secteurs en pleine expansion tels que la santé. Les solutions d'IA générative (GenAI) sont déjà omniprésentes dans les déploiements d'entreprise et devraient représenter près de 54 % du marché total d'ici la fin de la période.Le guide IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide prévoit un TCAC solide jusqu'en 2029, les entreprises passant de l'expérimentation de l'IA à un déploiement stratégique sur tous les principaux marchés européens, malgré les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.- Dépenses totales en IA en Europe d'ici 2029 : 290 milliards de dollars- TCAC prévu (2025-2029) : 33,7 %- Part de marché de la GenAI à la fin de la période : ~54 %- Principal segment technologique : les logiciels (58,5 % des dépenses totales en 2026)- Segment technologique à la croissance la plus rapide : les logiciels (TCAC de 42,9 %, 2025-2029)- Secteur le plus important : le secteur bancaire (12,5 % du marché en 2026)- Secteur à la croissance la plus rapide : les prestataires de soins de santé (TCAC de 39,7 %, 2025-2029)», a déclaré Carla La Croce, responsable de recherche, Données et analyse, chez IDC. «Les plateformes dIA et les solutions GenAI offrent des retours mesurables en termes de rentabilité, dexpérience client et de gestion des risques. En conséquence, les entreprises accélèrent la réaffectation de leur budget vers lIA, passant de projets pilotes expérimentaux à des déploiements multi-agents critiques pour leur mission. Les logiciels sont à la pointe de cette évolution, avec un TCAC de 42,9 %, tandis que les plateformes dIA affichent un TCAC de 52,5 %, portées par lexplosion des composants agentiques dans tous les secteurs.Les dépenses européennes en IA maintiendront une forte croissance à deux chiffres jusqu'en 2029, soutenues par l'expansion des plateformes d'IA, le développement cloud-native et l'intégration de l'IA spécifique à chaque secteur dans les stratégies d'entreprise. L'IA agentique est le principal catalyseur de croissance. Les risques incluent la fragmentation réglementaire due à la loi européenne sur l'IA, la pénurie persistante de talents en IA et les pressions liées à l'optimisation des coûts du cloud  autant de facteurs qui créeront une demande croissante pour des services de gouvernance et d'assurance en matière d'IA.- Le secteur bancaire arrive en tête des dépenses européennes en IA (12 % du marché), avec des cas d'utilisation tels que l'analyse de la fraude, la veille sur les menaces, les centres de contact et le libre-service client. Les institutions passent des projets pilotes à une automatisation multi-agents critique et se concentrent davantage sur les FinOps, le cloud souverain et la gouvernance de l'IA.- Les services logiciels et d'information suivent, la plupart des dépenses étant consacrées à la mise en place d'infrastructures d'IA pour prendre en charge les charges de travail agentiques via PaaS et IaaS.- Le commerce de détail occupe la troisième place, avec des investissements dans le commerce numérique, le service client basé sur l'IA, la planification, la personnalisation, la tarification et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.- Prestataires de soins de santé : secteur affichant la croissance la plus rapide avec un TCAC de 39,7 % (2025-2029) sur l'ensemble des cinq principaux marchés. Cas d'utilisation principal : optimisation des flux de travail cliniques et des ressources.- Médias et divertissement : TCAC de 37,3 %, porté par l'IA générative pour la création de contenu, la production vidéo et la personnalisation de l'audience.- Croissance également supérieure à la moyenne : services professionnels et personnels, services publics et sciences de la vie.Les plateformes d'IA et les solutions d'IA générative offrent des retours mesurables en termes de rentabilité, d'expérience client et de gestion des risques, ce qui incite les entreprises à privilégier les investissements dans l'IA par rapport aux dépenses informatiques traditionnelles. Le passage de projets pilotes expérimentaux à un déploiement stratégique accélère la réaffectation des budgets sur tous les principaux marchés européens.Le secteur bancaire est le plus important sur quatre des cinq principaux marchés. Le secteur des soins de santé est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur l'ensemble des cinq marchés. Les médias et le divertissement, l'assurance et les services professionnels affichent également une croissance supérieure à la moyenne. La prévention de la fraude, la veille sur les menaces, l'automatisation du service client et la mise à disposition d'infrastructures d'IA représentent les opportunités les plus vastes sur l'ensemble des marchés.La fragmentation réglementaire entre les États membres de l'UE, la pénurie persistante de talents en IA et les pressions liées à l'optimisation des coûts du cloud constituent les principales contraintes. La loi européenne sur l'IA continuera à façonner les modèles d'investissement, les dépenses de mise en conformité créant une demande croissante pour les services de gouvernance de l'IA  en particulier dans les secteurs bancaire, des assurances et de la santé.International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial d'informations technologiques fiables, de services de conseil et d'événements. Avec plus de 1 000 analystes à travers le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale en matière de technologie, d'analyse comparative et d'approvisionnement informatiques, ainsi que sur les opportunités et les tendances du secteur dans plus de 100 pays. Les analyses et les perspectives d'IDC aident les professionnels de l'informatique, les dirigeants d'entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux.: IDCPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?