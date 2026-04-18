Stellantis et Microsoft annoncent un partenariat de cinq ans visant à développer conjointement des capacités en matière d'IA, de cybersécurité et d'ingénierie, afin d'accélérer la transformation numérique

Stellantis est un groupe automobile multinational franco-italo-américain, de droit néerlandais, fondé le 16 janvier 2021 à la suite de la fusion des groupes FIAT-Chrysler Automobiles (FCA) et PSA. Le siège social est installé à Hoofddorp, aux Pays-Bas. Stellantis exploite et commercialise quinze marques automobiles, dix issues du groupe italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati et Ram) et cinq issues du groupe français Groupe PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall). Elle détient également de nombreuses marques de services (dont Stellantis Finance & Services, Free2Move et Leasys), équipementiers (dont Mopar) et des participations dans diverses coentreprises.
Récemment, Stellantis et Microsoft ont annoncé un partenariat stratégique de cinq ans visant à développer conjointement des capacités en matière d'IA, de cybersécurité et d'ingénierie, alors que le constructeur automobile s'efforce d'accélérer sa transformation numérique. Plus de 100 initiatives en matière d'IA sont prévues dans le cadre de cet accord, qui seront développées par des équipes conjointes dans des domaines tels que le service client, le développement de produits et les opérations, ont indiqué les entreprises. Parmi les domaines d'intérêt spécifiques figurent la validation assistée par l'IA, la maintenance prédictive et l'accélération de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités numériques pour les clients.
Stellantis prévoit de migrer ses systèmes vers le cloud Azure de Microsoft, ce qui devrait réduire la taille de son centre de données de 60 % d'ici fin 2029. L'entreprise utilisera également une cyberdéfense basée sur l'IA pour protéger ses véhicules connectés, ses réseaux d'usines, ses systèmes informatiques et ses produits numériques. « Grâce à notre collaboration avec Microsoft, nous accélérons notre dynamique en matière dIA à léchelle de lentreprise », a déclaré Ned Curic, directeur de lingénierie et de la technologie chez Stellantis, dans un communiqué.
Dans le cadre de cet accord, Stellantis dote également son personnel doutils de productivité basés sur lIA. Tous les employés ont désormais accès à Copilot Chat, et un premier déploiement de 20 000 licences Microsoft 365 Copilot est en cours pour certains postes, ont indiqué les entreprises. Les deux entreprises ne partent pas de zéro : elles avaient déjà collaboré sur des plateformes de véhicules connectés et des services numériques embarqués avant de formaliser cet accord plus large. Cet accord reflète une tendance générale dans le secteur, les constructeurs automobiles établis recherchant une aide extérieure en matière de logiciels et d'IA alors que leurs concurrents chinois se lancent agressivement dans ces domaines.
Pourtant, Microsoft a récemment déclaré que ses outils d'IA Copilot sont destinés « uniquement à des fins de divertissement » et que son utilisation se fait à vos propres risques. Il semble que les nouvelles conditions dutilisation de Microsoft visent à transférer la responsabilité des éventuelles inexactitudes commises par Copilot. Microsoft ne vous demande pas exactement de cesser complètement d'utiliser Copilot pour votre travail. Elle souhaite plutôt que vous utilisiez Copilot comme un outil, et non comme un décideur. L'entreprise souhaite que les utilisateurs vérifient les informations fournies par Copilot avant de s'y fier pour tout travail important.
Voici l'annonce de l'accord :
Stellantis accélère sa stratégie axée sur l'IA et sa transformation numérique grâce à une collaboration stratégique avec Microsoft visant à améliorer l'expérience client
Stellantis et Microsoft ont annoncé aujourdhui une collaboration stratégique de cinq ans visant à accélérer la transformation numérique de Stellantis grâce au développement conjoint de capacités avancées en matière dIA, de cybersécurité et...
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