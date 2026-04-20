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Des milliers de PDG admettent que l'IA n'a eu aucun impact sur l'emploi ou la productivité
Ce qui conduit les économistes à ressusciter un paradoxe vieux de 40 ans

Le , par Stéphane le calme
508 commentaires

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25  0 
Malgré des centaines de milliards de dollars investis et un discours techno-optimiste omniprésent, une vaste étude du National Bureau of Economic Research auprès de près de 6 000 dirigeants d'entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie révèle que neuf entreprises sur dix n'ont observé aucun gain de productivité ni aucun effet sur l'emploi grâce à l'IA au cours des trois dernières années. Un constat qui renvoie les économistes à un déjà-vu troublant : le paradoxe de productivité formulé en 1987 par le prix Nobel Robert Solow au sujet de l'informatique. Histoire d'une promesse qui tarde à tenir.

Les chiffres ne prêtent guère à l'optimisme béat que distillent les conférences tech et les rapports annuels. L'étude du NBER, qui a interrogé près de 6 000 cadres dirigeants (PDG, directeurs financiers et autres membres de la haute direction) dans des entreprises de tailles variées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, livre quatre enseignements majeurs : 69 % des entreprises utilisent activement l'IA ; plus des deux tiers des dirigeants y recourent au quotidien, mais pour seulement 1,5 heure par semaine en moyenne ; neuf dirigeants sur dix signalent un impact nul sur l'emploi et la productivité au cours des trois dernières années ; et pourtant, ces mêmes dirigeants anticipent des effets substantiels pour les trois prochaines années, tablant sur une hausse de la productivité de 1,4 %, une augmentation de la production de 0,8 % et une réduction de l'emploi de 0,7 %.

Ce fossé entre le vécu opérationnel et les projections futures constitue peut-être la donnée la plus révélatrice de toute l'étude. Les entreprises savent, ou croient savoir, que la révolution va venir, elles ne la voient tout simplement pas encore dans leurs chiffres. Un quart des répondants déclarent ne pas utiliser l'IA du tout dans leur cadre professionnel, et parmi ceux qui l'utilisent, les usages se concentrent sur la génération de texte à l'aide de grands modèles de langage, la création de contenu visuel et le traitement de données par apprentissage automatique.

Le tableau se précise quand on le croise avec d'autres études récentes. Une enquête de PwC auprès de plus de 4 500 dirigeants a révélé que plus de la moitié ne constatait ni hausse des revenus ni réduction des coûts. Une étude de Deloitte a montré que 74 % des organisations souhaitent que leurs initiatives IA stimulent leurs revenus, mais que seulement 20 % y sont parvenues. Même au sein de Microsoft, l'embarras est palpable : Jared Spataro, responsable des efforts d'IA au travail chez l'éditeur, a reconnu avoir du mal à mettre en évidence le retour sur investissement de Copilot, en raison de la difficulté à traduire le travail de la connaissance en indicateurs financiers directs.


Le retour du paradoxe de Solow

Pour qui connaît l'histoire de l'informatique, le tableau n'est pas sans rappeler une époque révolue, ou du moins, que l'on croyait révolue. En 1987, l'économiste Robert Solow formula une observation lapidaire sur le ralentissement de la révolution informatique : alors que l'avènement des transistors, microprocesseurs, circuits intégrés et puces mémoire des années 1960 avait suscité des attentes immenses en termes de gains de productivité, la croissance de la productivité avait en réalité chuté, passant de 2,9 % entre 1948 et 1973 à seulement 1,1 % après 1973. Sa formule, restée célèbre, résume le paradoxe : « On peut voir l'ère de l'ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité. »

Quarante ans plus tard, Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo, ressort la citation pour l'appliquer à l'IA : « L'IA est partout, sauf dans les données macroéconomiques. On ne la voit pas dans les chiffres de l'emploi, de la productivité, ni dans ceux de l'inflation. » Il précise qu'en dehors des sept grandes capitalisations technologiques américaines, il n'existe aucun signe d'impact de l'IA sur les marges bénéficiaires ni sur les prévisions de résultats.

La Réserve fédérale de Saint-Louis a certes observé une hausse cumulative de la productivité de 1,9 % depuis l'introduction de ChatGPT fin 2022. Mais une étude du MIT publiée en 2024 par le prix Nobel Daron Acemoglu aboutit à une estimation bien plus modeste : une augmentation de la productivité de 0,5 % sur la prochaine décennie. Acemoglu lui-même tempérait l'interprétation pessimiste de ce chiffre : « Je ne pense pas qu'il faille minimiser 0,5 % sur dix ans. C'est mieux que zéro. Mais c'est simplement décevant au regard des promesses formulées par l'industrie et le journalisme tech. »

Le paradoxe de Solow n'était d'ailleurs pas définitif. Le boom informatique des années 1970 et 1980 a fini par déboucher sur une poussée de productivité dans les années 1990 et au début des années 2000, avec une hausse de 1,5 % de la croissance de la productivité entre 1995 et 2005, après des décennies de stagnation. La question est donc moins de savoir si l'IA produira ses effets, que de savoir combien de temps il faudra attendre et à quel prix.

Entre méfiance des salariés et surcharge cognitive

Si les PDG ne voient pas encore l'IA dans leurs indicateurs, les salariés, eux, ont leur propre explication. Le baromètre mondial des talents 2026 de ManpowerGroup, conduit...
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508 commentaires
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 17:21
à toutes et tous,

Etant de la génération qui a connu les débuts de la révolution informatique, je vois également un // avec la révolution IA.

Le soucis du pourquoi l'informatique n'a pas tenu les immenses attentent qu'on en attendait, c'est étrangement, me semble-t-il parce qu'on l'a trop souvent utilisée, que l'on a ajouté des couches informatiques sur d'autres couches informatique, au lieu d'utiliser cette dernière comme un outil de simplification. Au lieu de "remanier" des procédures (à tout niveau), inutilement "complexes", on a utilisé l'informatique pour ne pas "toucher" à ces "procédures".

Et comme il est "facile" de "générer" du papier ou des "documents" via l'informatique, on se retrouve avec 24 pages A4 pour expliquer ci "une facturation", ci "une inscription", etc alors qu'une fiche en carton et et un crayon est juste ce dont on aurait besoin si la "procédure" avait été analysée et "modifiée". Avant d'informatiser, il aurait fallu mieux définir et simplifier nombre de ces "procédures" AVANT d'éventuellement les "informatiser". L'informatique a été mal utilisée bien souvent pour ne rien remettre en cause dans tout un fatras de domaines.

Un exemple. Pourquoi "informatiser" une petite bibliothèque d'un "petit village" ? Au lieu d'un bon bibliothécaire, on se retrouve face à une "personne" qui est "derrière" son écran, et la fiche "papier" de mon "enfance" est maintenant un réseaux d'ordinateurs qu'il faut acheter, installer, maintenir, etc... Il n'y a là aucune simplification, mais bien une complexification inutile.

Alors, entre ce qui a été complexifié et ce qui n'a pas été simplifié, il n'est pas étonnant que le ressenti d'une "amélioration" quelconque, à quel niveau que ce soit.

Et il me semble que c'est un peu pareil avec l'IA. On l'utilise pour faire ce qu'on faisant avant "autrement", mais sans remettre en cause le "pourquoi" ces choses étaient faites ainsi. On a jamais utilisé autant de "papier" que depuis les débuts de l'informatiques, ni autant d'électricité que depuis les débuts de l'IA...

BàV et Peace & Love.
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 18:56
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Donc 30-40% de salariés qui ne servaient à rien bien avant que l'IA fasse son apparition!!!

Donc votre argument, "avec l'introduction de l'IA, des sociétés ont licencié 30-40% des salariés sans que l'on constate une différence" ne tient tout simplement pas la route: Ce n'est pas l'IA qui fait le job de ces 30-40% de salariés, c'est tout simplement que ces 30-40% ne produisaient rien... pas plus avant l'IA que après l'IA

Et donc, dans vos exemples et comme l'indique la plupart des études, l'IA n'améliore pas la productivité de l'entreprise
Je plussoie Calvaire, il y a des boîtes où c'est hallucinant le nombre de personnes qui ne contribuent pas au résultats (baronnies internes avec leurs querelles de pouvoir, tâches mal définies, équipes sans mission pendant 1 an qui doivent s'inventer pour servir à quelque chose , couches délirantes de management) Pavel Durov dans son entrevue explique qu'avec un noyau d'ingénierie central de 40 personnes ils arrivent à faire mieux sur Telegram que Facebook avec ses dizaines de milliers d'employés, justement en simplifiant toutes les couches, en ne gardant que les gens sur-productifs et en automatisant tout.

Je connais quelqu'un dans une boîte où ils font leurs tests à la main avec des outils maison, parce qu'ils n'ont pas automatisé tout leur système de test. Ils embauchent du monde après bootcamp pour ça (des gens qui au final ne programment rien et dépriment au bout de quelques années).

Alors, ce n'est pas la faute à l'IA, mais quand l'IA arrive, il peut y avoir une restructuration en même temps et en fait ça passe en améliorant les tâches robotisables.

Ensuite, ça me semble malhonnête de dire qu'on ne peut pas gagner en productivité avec l'IA.
Par ex, comme dit calvaire, pour utiliser une lib mal ou pas documentée, l'IA peut lire tout le code et générer des exemples minimaux fonctionnels pour une tâche donnée à titre pédagogique et c'est bien pratique.

Pour générer du code pas original, avec un bon cadrage, ça passe. Tout le code n'est pas original.

Ensuite, je suis curieux de savoir ce que calvaire donne à ses agents : une spécification riche de ce qu'il veut ? (avec l'architecture du projet et du code, voire les prototypes des fonctions..., )? C'est la seule chose qui m'a donné un résultat correct (je n'ai pas accès aux offres commerciales d'IA haut de gamme).
(par correct, je veux dire un code à l'architecture compréhensible par moi puisque c'est encore moi qui l'ai faite ; versus le vibe coding qui me semble à proscrire autant pour la santé mentale que pour la qualité du code).
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floyer
Avatar de floyer
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 19:21
Nul besoin de souris pour ajouter de la productivité.

Le tableur évite de nombreuses manipulations de calculatrice, le traitement de texte évite de demander à la dactylo de retaper la page pour ajouter un paragraphe (cest dailleurs tellement efficace que lon a supprimé pas mal de poste de dactylo).
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 21:11
Citation Envoyé par Fagus Voir le message
Ensuite, je suis curieux de savoir ce que calvaire donne à ses agents : une spécification riche de ce qu'il veut ? (avec l'architecture du projet et du code, voire les prototypes des fonctions..., )? C'est la seule chose qui m'a donné un résultat correct (je n'ai pas accès aux offres commerciales d'IA haut de gamme).
(par correct, je veux dire un code à l'architecture compréhensible par moi puisque c'est encore moi qui l'ai faite ; versus le vibe coding qui me semble à proscrire autant pour la santé mentale que pour la qualité du code).
Le projet ou je suis c'est un projet développé de 0 à la base, donc récent et sans dette technique ni code legacy obscure. On utilise néanmoins des appels à des projets interne à la boite via des webservices/api.
Donc il a dans sa base de connaissance la doc des apis interne de ces outils et très honnêtement il gère bien sans halluciner.

Le code c'est des microservices dockerisé et déployer sur du k8s, tous est automatisé, a chaque commit sur master la ci/cd se mets en marche et ça générè les images dockers qui sont envoyé dans un repo.
les déploiements sur les env y compris en prod sont aussi automatique.

on avait 3 environnement avant (integration, preprod et prod) mais on a réduit à 2: intégration et prod.
alors les modèles ont accès à tous dans le projet (repo git, conversation teams, réunion teams, mail outlook, doc, toute la suite atlassian...)
L'ia fait tous dans le projet, elle code, elle gère le projet niveau fonctionnelle comme un scrum master, et elle à le role de devops, elle fait les déploiements.

la 1ere étape, elle transforme les réunions teams et mails interne à l'équipe/avec les clients en tache jira, le po les valident/les reformulent quand ça va pas.
Ensuite pour le code, on fait du TDD, je lui donne une série de tests et la nuit elle doit réaliser la tache avec comme but d'avoir tous les tests aux vert et toute la ci/cd au vert aussi.
Une fois que c'est fait, elle génère une merge request et je la revoit le matin.
Si c'est bon je valide, et ce sera déployé dans la prochaine release (toute les 2 semaines)

On a comme ambition dans les prochains mois de monter un serveur interne et d'utiliser Qwen en self hosting pour réduire la facture, car pour l'heure on utilise des modeles payant qui coute cher (claude opus et codex)

Alors oui c'est pas 100% automatique, il y'a de la relecture, mais on a un vrai gain en productivité et on a pu réduire l'équipe de 10 à 8 personne, donc 20% de personne en moins pour le projet. En parallèle le projet à énormément monter en CA (plus de client, plus de charge serveur, plus de partie prenante à écouter pour les futur fonctionnalités...)

Le faite de virer des gens et aussi très bénéfique pour l'équipe, car ca permet dêtre plus agile et réactif. Une équipe plus petite c'est des décisions prise plus rapidement, moins de procédure/bureaucratie ça va plus droit au but.
Ca fait pas plaisir à entendre pour beaucoup ici je sais, mais c'est la différence entre les grosses boites et les startup, les boites qui virent massivement ca permet de retrouver cette réactivité qu'on a dans les startup. Moins de management, moins de dev qui glande rien, on garde que ceux qui font avancer le projet.
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 18:38
L'essor de la productivité grâce à l'informatique correspond à l'avènement de la souris et des fenêtres sur le poste de travail. Je parie que l'essor de la productivité grâce à l'IA se fera par le même genre de révolution de son utilisation. Un assistant qui évitera de rentrer des prompts au clavier, une IHM renouvelée comme des canaux directs sans passer par une machinerie autre qu'un OS gouverné à la souris ou au tactile comme toujours mais qui prendra la webcam, le micro, les données directement d'une source numérique sans avoir 15 clics à faire. Et sans pub.

Mais ia sécurité est un préalable.
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