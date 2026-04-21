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La startup spécialisée dans l'IA de Jeff Bezos, dont on sait peu de choses, devrait être valorisée à environ 38 milliards de dollars après avoir levé 10 milliards de dollars lors d'un tour de table record

Le , par Mathis Lucas
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La startup Project Prometheus, cofondée par Jeff Bezos, s'apprête à conclure une levée de fonds massive de 10 milliards de dollars. Cette injection de capitaux porterait sa valorisation à environ 38 milliards de dollars, consolidant son ambition de révolutionner l'IA physique. Contrairement aux chatbots, cette entreprise se concentre sur l'automatisation de processus industriels concrets comme l'aéronautique ou la fabrication de semiconducteurs. Project Prometheus contribue à empirer la bulle de l'IA. L'automatisation des entreprises manufacturières suscite des préoccupations majeures quant à lavenir des emplois dans un avenir centré sur lIA.

Project Prometheus est actuellement en phase de levée de fonds pour un montant impressionnant de 10 milliards de dollars. L'opération, qui fait suite à un financement initial de 6,2 milliards de dollars lors de son lancement en 2025, porterait la valorisation totale de la startup à environ 38 milliards de dollars. Bien que les détails financiers puissent encore évoluer, cette valorisation place d'emblée l'entreprise parmi les acteurs majeurs du secteur de l'IA.

Jeff Bezos vise à transformer l'industrie manufacturière grâce à l'IA. Contrairement à de nombreuses entreprises d'IA orientées vers les outils numériques comme les agents conversationnels, Project Prometheus se distingue par sa focalisation sur l'IA physique. La technologie développée vise à interagir directement avec des processus industriels du monde réel, tels que la fabrication, l'ingénierie aérospatiale ou encore la production de semiconducteurs.

Pour asseoir son expertise, la startup de Jeff Bezos mène une politique de recrutement agressive en attirant des talents issus de laboratoires renommés tels qu'OpenAI, xAI et Google DeepMind. Parallèlement, Jeff Bezos explore la création d'un fonds d'investissement distinct, pouvant atteindre 100 milliards de dollars, destiné à acquérir ou soutenir des entreprises capables d'exploiter les prochaines innovations technologiques de Project Prometheus.

Un fonds pour soutenir les ambitions de Project Prometheus

Une course se dessine en coulisses : utiliser l'IA pour comprendre le monde physique afin de repenser les usines, améliorer l'ingénierie et automatiser les processus industriels. Cette évolution est importante, car l'industrie manufacturière a toujours été plus difficile à moderniser que le secteur des logiciels. Les machines fonctionnent dans des environnements chaotiques et à haut risque où la précision, les contraintes et la sécurité sont des facteurs essentiels.


Cest là que Jeff Bezos semble voir une opportunité. Plutôt que de se contenter de soutenir les logiciels, il sintéresse aux industries qui fabriquent des puces, des systèmes aéronautiques et des équipements de défense, puis se demande si des modèles dIA plus intelligents peuvent les faire fonctionner mieux et produire davantage. Lidée est de détenir ces entreprises, daméliorer leur fonctionnement et de tirer parti à la fois des gains opérationnels futurs.

Cette initiative est liée à la startup de Jeff Bezos, Project Prometheus. Jeff Bezos, dont limplication dans lentreprise avait été révélée en novembre, en est le cofondateur et le co-PDG, aux côtés de Vik Bajaj, ancien cadre de Google. Prometheus se consacre à la création de grands modèles de langage (LLM) de haut niveau visant à améliorer la fabrication et lingénierie dans les secteurs tels que laérospatiale, de lautomobile et plusieurs autres domaines.

L'équipe comprend des talents recrutés chez OpenAI, Google DeepMind et Meta, et le PDG de Blue Origin, David Limp, a récemment rejoint le conseil d'administration. Le nouveau fonds dédié à la fabrication soutiendra cette mission en rachetant des entreprises qui utiliseront à terme les modèles de Prometheus.

Une course mondiale pour réinventer les processus industriels

Jeff Bezos est loin dêtre le seul à vouloir faire passer lIA des écrans aux usines. Travis Kalanick a développé Atoms autour dune vision similaire de lindustrie manufacturière, tandis quElon Musk...
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2 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/04/2026 à 17:33
La startup spécialisée dans l'IA de Jeff Bezos, dont on sait peu de choses, devrait être valorisée à environ 38 milliards de dollars après avoir levé 10 milliards de dollars lors d'un tour de table record
Un miracle? C'est la multiplication des pains?

Je pose la question parce que chez moi quand je mets dans mon porte-monnaie vide 10 euro et bien mon porte-monnaie est valorisé à hauteur de... 10 euro!
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