Fin mars, un modèle d'IA d'Anthropic a fait l'objet d'une fuite avant même son lancement et a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le nouveau modèle, dont le nom de code est « Claude Mythos », a été révélé accidentellement après que des descriptions du modèle ont été stockées dans un cache de données accessible au public. Après la révélation de la fuite du modèle d'IA, un porte-parole d'Anthropic a confirmé son existence et a souligné que le modèle représentait « un changement radical » en termes de performances d'IA et qu'il était « le plus performant que nous ayons construit à ce jour ». Il a notamment déclaré : « Compte tenu de la puissance de ses capacités, nous réfléchissons mûrement à la manière dont nous allons le commercialiser. »
Puis quelques jours plus tard, Anthropic a annoncé qu'il ne commercialiserait pas son tout dernier modèle, Mythos, au grand public, invoquant la crainte qu'il ne soit trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. « L'augmentation considérable des capacités de Claude Mythos Preview nous a amenés à décider de ne pas le rendre accessible au grand public. Nous l'utilisons plutôt dans le cadre d'un programme de cybersécurité défensive avec un groupe restreint de partenaires », a écrit Anthropic dans la fiche technique du modèle.
Dans ce contexte, Mozilla, le développeur du navigateur Firefox, a récemment déclaré quune première version du modèle dIA Claude Mythos dAnthropic avait permis didentifier 271 vulnérabilités dans le navigateur lors de tests internes. Ces bogues ont été corrigés. Ces résultats soulignent la capacité des systèmes dIA avancés à analyser de vastes bases de code et à localiser des faiblesses qui nécessitaient auparavant un examen manuel approfondi par des chercheurs en cybersécurité humains.
« À mesure que ces capacités sont mises à la disposition dun plus grand nombre de défenseurs, de nombreuses autres équipes éprouvent désormais le même vertige que nous avons ressenti lorsque ces résultats ont été mis en évidence pour la première fois », a écrit Mozilla. « Pour une cible bien protégée, un seul de ces bugs aurait constitué une alerte rouge en 2025, et en découvrir autant dun seul coup nous amène à nous demander sil est même possible de suivre le rythme. »
Mozilla avait auparavant testé un autre modèle dAnthropic qui avait identifié 22 bogues sensibles en matière de sécurité dans une version précédente de Firefox. Malgré ces succès, Mozilla a reconnu que le secteur de la cybersécurité considérait depuis longtemps lélimination totale des failles logicielles comme un « objectif irréaliste ». « Jusquà présent, le secteur a largement mené une lutte à égalité contre les menaces de sécurité », a écrit lentreprise. « Les éditeurs de logiciels critiques exposés à Internet, comme Firefox, prennent la sécurité extrêmement au sérieux et disposent déquipes qui se lèvent chaque matin en réfléchissant à la manière dassurer la sécurité des utilisateurs. »
Mozilla a déclaré que le nouveau système dIA pouvait analyser le code source et identifier les vulnérabilités dune manière qui dépendait auparavant dune expertise humaine rare. Cependant, Mozilla a indiqué que la société était encouragée de constater quaucun bug navait été trouvé qui naurait pas pu être découvert par « un chercheur humain délite ». « Certains commentateurs prédisent que les futurs modèles dIA mettront au jour des formes de vulnérabilités entièrement nouvelles qui défient notre compréhension actuelle, mais nous ne le pensons pas », ont-ils déclaré. « Les logiciels comme Firefox sont conçus de manière modulaire afin que les humains puissent en vérifier la justesse. Ils sont complexes, mais pas arbitrairement complexes. »
Les résultats suggèrent toutefois que les outils dIA pourraient permettre aux développeurs de détecter un grand nombre de vulnérabilités avant que les attaquants ne les exploitent même si, à linverse, entre de mauvaises mains, cela pourrait causer de gros problèmes tant aux éditeurs de logiciels quaux utilisateurs. Lancé en mars, Mythos est le modèle le plus avancé dAnthropic pour les tâches de raisonnement, de codage et de cybersécurité. Des documents internes de lentreprise décrivent le système comme faisant partie dune nouvelle gamme de modèles allant au-delà de la série Opus précédente de lentreprise. Les tests menés avant la sortie du modèle ont montré quil pouvait identifier des milliers de vulnérabilités jusque-là inconnues sur les principaux systèmes dexploitation et navigateurs web.
Anthropic a limité laccès au système via un programme restreint appelé Project Glasswing, qui permet à certaines entreprises technologiques notamment Amazon, Apple et Microsoft dutiliser le modèle pour analyser les logiciels à la recherche de failles. Cela reflète un effort croissant au sein du secteur de la cybersécurité pour utiliser des systèmes dIA afin didentifier et de corriger les vulnérabilités avant que les attaquants ne puissent les exploiter.
Cependant, cette même technologie pourrait également permettre de nouvelles formes de cyberattaques....
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