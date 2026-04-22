La start-up chinoise Moonshot AI lance Kimi K2.6, un modèle open source surpassant Claude et GPT-5.4, doté d'une exécution à long terme, d'essaims d'agents et de capacités de codage IA de bout en bout

Moonshot AI est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) basée à Pékin, en Chine. Elle a été qualifiée par les investisseurs de l'une des entreprises « AI Tiger » de Chine, en raison de son orientation vers le développement de grands modèles de langage. Kimi est un chatbot d'intelligence artificielle (IA) et une série de grands modèles de langage développés par la société chinoise Moonshot AI. Sa première version, sortie en 2023, était connue pour prendre en charge jusqu'à 128 000 tokens de contexte. Kimi K2, un modèle à poids ouvert sorti en juillet 2025, a affiché de solides performances lors des tests de référence en codage.
Récemment, Moonshot AI a lancé son dernier modèle phare, Kimi K2.6, introduisant des fonctionnalités de codage avancées, une exécution à long terme et un système collaboratif d'essaims d'agents. Cette version apporte des gains significatifs dans les tâches de codage qui requièrent de la persistance et de la généralisation, avec des performances fiables sur Rust, Go et Python, ainsi que pour des tâches allant du front-end au DevOps et à l'optimisation des performances. Dans sa suite de tests interne Kimi Code Bench, Kimi K2.6 affiche des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, Kimi K2.5.
S'appuyant sur ces compétences en codage, Kimi K2.6 peut convertir de simples instructions génératives textuelles en interfaces front-end complètes, générant des mises en page au design soigné, des éléments interactifs et des animations riches telles que des effets déclenchés par le défilement. Le modèle maîtrise également les outils de génération d'images et de vidéos, permettant la création de ressources visuelles cohérentes et de sections « hero » raffinées. De plus, Kimi K2.6 s'étend à des workflows full-stack simples, automatisant les processus courants, de l'authentification et l'interaction utilisateur aux opérations de base de données légères telles que la gestion de session et la journalisation des transactions.
La mise à niveau Agent Swarm apporte un bond en avant qualitatif, coordonnant de manière autonome plusieurs agents spécialisés pour des tâches telles que la recherche, l'analyse de documents, la recherche approfondie et la génération parallèle de contenu multiformat. Ce système de composition peut produire des documents, des sites web, des diapositives et des feuilles de calcul en une seule exécution. Ces technologies alimentent des agents autonomes fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, tels quOpenClaw et Hermes, avec des améliorations continues en matière de fiabilité, dinterprétation des API et de sécurité à long terme. Kimi K2.6 est désormais disponible via Kimi.com, lapplication Kimi, lAPI et Kimi Code.
En mars dernier, Cursor a présenté son nouvel agent de codage Composer 2, décrit comme très performant et compétitif. La société a mis en avant ses capacités avancées pour les tâches de programmation, sans indiquer clairement quil reposait sur une base externe. Aucune mention n'était faite d'un quelconque modèle tiers dans l'annonce officielle. À la suite d'investigations menées par des utilisateurs, Cursor a reconnu que son modèle avait été construit à partir de Kimi K2.5 de Moonshot AI. Cette dépendance navait pas été explicitement mentionnée lors du lancement, ce qui a suscité des interrogations sur la transparence de la communication.
Voici la présentation de Kimi K2.6 :
Kimi K2.6 : faire progresser le codage open source
Nous mettons en open source notre dernier modèle, Kimi K2.6, qui intègre des capacités de pointe en matière de codage, d'exécution à long terme et de gestion d'essaims d'agents. Kimi K2.6 est désormais disponible via Kimi.com, l'application Kimi, l'API et Kimi Code.
Codage à long terme
Kimi K2.6 affiche de nettes améliorations dans les tâches de codage à long terme, avec une généralisation fiable à travers les langages de programmation (par exemple, Rust, Go et Python) et les tâches (par exemple, front-end, devops et optimisation des performances). Sur Kimi Code Bench, notre benchmark interne de codage couvrant diverses tâches complexes de bout en bout, Kimi K2.6 démontre des améliorations significatives par rapport à Kimi K2.5.
Kimi K2.6 fait preuve dune grande capacité de codage à long terme dans des tâches dingénierie complexes :
Kimi K2.6 a réussi à télécharger et à déployer le modèle Qwen3.5-0.8B localement sur un Mac. En implémentant et en optimisant linférence du modèle dans Zig un langage de programmation très spécialisé , il a démontré une généralisation hors distribution exceptionnelle. Avec plus de 4 000 appels d'outils, plus de 12 heures d'exécution continue et 14 itérations, Kimi K2.6 a considérablement amélioré le débit, passant d'environ 15 à environ 193 tokens/seconde, pour finalement atteindre des vitesses environ 20 % plus rapides que LM Studio.
Kimi K2.6 a entièrement remanié de manière autonome exchange-core, un moteur de mise en correspondance financière open source vieux de 8 ans. Au cours d'une exécution de 13 heures, le modèle a itéré à travers 12 stratégies d'optimisation, lançant plus de 1 000 appels d'outils pour modifier avec...
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