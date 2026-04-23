Cette avancée de Sony sinscrit dans un contexte de progression rapide des capacités robotiques. En 2024, des chercheurs de Google DeepMind avaient déjà présenté un robot doté d'IA capable de jouer au tennis de table à un niveau amateur, avec un taux de victoire de 45 % face à des joueurs humains. Ce système reposait sur une architecture de règles hiérarchiques combinée à des techniques d'apprentissage avancées. Bien que le robot se montrait efficace face à des joueurs novices, ses limites face à des adversaires plus aguerris mettaient en évidence les obstacles techniques encore présents.
Sony Group Corporation, plus connue sous le nom de Sony, est un conglomérat multinational japonais dont le siège social est situé à Sony City, dans l'arrondissement de Minato, à Tokyo, au Japon. Le groupe Sony regroupe diverses activités, notamment l'électronique, l'imagerie et les capteurs (Sony Semiconductor Solutions), le cinéma et la télévision (Sony Pictures Entertainment), la musique (Sony Music Group et Sony Music Entertainment Japan), les jeux vidéo (Sony Interactive Entertainment), et bien d'autres encore.
Un robot muni d'une raquette est si doué au tennis de table qu'il pose un défi de taille aux meilleurs joueurs humains et parvient parfois à les battre, selon une nouvelle étude qui montre comment les progrès de l'intelligence artificielle rendent les robots plus agiles.
Le géant japonais de l'électronique Sony a mis au point un bras robotisé baptisé Ace et l'a opposé à des athlètes professionnels. Ace s'est révélé être un adversaire de taille, même s'il possédait certaines caractéristiques non humaines : neuf caméras disposées tout autour du terrain et une capacité étonnante à suivre le logo de la balle pour en mesurer l'effet.
Le robot a appris à pratiquer ce sport grâce à une méthode d'intelligence artificielle appelée « apprentissage par renforcement ». « Il est impossible de programmer manuellement un robot pour qu'il joue au tennis de table. Il faut qu'il apprenne à jouer par l'expérience », a déclaré Peter Dürr, chercheur chez Sony AI et coauteur de l'étude publiée dans la revue scientifique Nature.
Pour mener ces expériences, Sony a aménagé un terrain de tennis de table aux dimensions olympiques à son siège social de Tokyo afin d'offrir aux athlètes professionnels et autres sportifs de haut niveau des « conditions équitables » face au robot, a déclaré Peter Dürr lors d'une interview. Certains athlètes se sont dits surpris par les prouesses d'Ace.
Sony parle d'une première dans le domaine des sports de compétition courants
Sony affirme qu'il s'agit de la « première fois qu'un robot atteint un niveau de jeu équivalent à celui d'un expert humain dans un sport de compétition couramment pratiqué dans le monde réel une étape importante de longue date pour la recherche en IA et en robotique ».
Ce robot sur mesure est doté de huit articulations qui déterminent ses mouvements, ou degrés de liberté, ce qui lui permet de positionner la raquette, d'effectuer des coups et de réagir rapidement aux échanges de son adversaire.
« La vitesse est véritablement l'un des enjeux fondamentaux de la robotique aujourd'hui, en particulier dans des scénarios ou des environnements qui ne sont pas figés », a déclaré Michael Spranger, président de Sony AI, lors d'une interview.
« On voit beaucoup de robots dans les usines qui sont extrêmement rapides », a déclaré Michael Spranger. « Mais ils effectuent sans cesse la même trajectoire. Grâce à cette technologie, nous démontrons quil est en réalité possible dentraîner des robots pour quils soient très adaptables, performants et rapides dans des environnements incertains qui changent constamment. »
Selon le président de Sony AI, cette technologie pourrait trouver des applications dans le secteur manufacturier et d'autres industries. Il n'est pas non plus difficile d'imaginer comment un matériel aussi rapide et performant pourrait être utilisé à des fins...
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