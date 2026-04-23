Selon Google, l'IA génère désormais 75 % de son nouveau code, contre 25 % en 2024 : les ingénieurs vérifient et orientent les résultats, tandis que des modèles internes se chargent des tâches de génération

Sundar Pichai est un dirigeant d'entreprise indo-américain qui occupe le poste de PDG de Google depuis 2015 et celui de PDG de sa société mère, Alphabet Inc., depuis 2019. Pichai a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur en matériaux. Après un bref passage au sein du cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co., Pichai a rejoint Google en 2004, où il a dirigé les efforts de gestion des produits et d'innovation pour une suite de logiciels clients de Google, notamment Google Chrome et ChromeOS, tout en étant largement responsable de Google Drive. Il a également supervisé le développement d'autres applications telles que Gmail et Google Maps.En février 2026, sa fortune était estimée à 1,6 milliard de dollars américains.
Lors de l'annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2024, Sundar Pichai, PDG de Google, a dévoilé une information marquante : plus de 25 % du nouveau code produit par Google est désormais généré par l'intelligence artificielle (IA). Pichai a déclaré que l'utilisation de l'IA pour le codage permettait de « stimuler la productivité et l'efficacité » au sein de Google. Une fois le code généré, il est ensuite vérifié et revu par les employés, a-t-il ajouté. Cette révélation met en lumière l'importance croissante de l'IA dans les processus de développement logiciel de l'entreprise. Cependant, elle soulève aussi des questions critiques sur l'avenir des développeurs humains et sur l'équilibre entre technologie et emploi.
Récemment, le PDG de Google, Sundar Pichai, a révélé que plus des trois quarts de tout le nouveau code de l'entreprise sont désormais générés par l'IA. Ce chiffre marque une accélération rapide de la transformation interne de Google, passant de 50 % il y a seulement six mois à 75 % aujourd'hui, ce qui marque le début de l'ère « agentique » dans l'ingénierie logicielle. « Nous utilisons l'IA pour générer du code en interne chez Google depuis un certain temps. Aujourd'hui, 75 % de tout le nouveau code chez Google est généré par l'IA et approuvé par des ingénieurs, contre 50 % à l'automne dernier », a déclaré Pichai dans un article de blog publié alors que lentreprise organise sa conférence annuelle Cloud Next 2026 à Las Vegas.
Selon Pichai, malgré le pourcentage élevé dimplication de lIA, les ingénieurs humains restent les gardiens ultimes. « Chaque ligne de ce code est examinée et approuvée par des ingénieurs », a déclaré Pichai, précisant que lIA sert de rédacteur de brouillons à grande vitesse tandis que les humains conservent le rôle de contrôleurs de qualité. Google soriente désormais vers des « flux de travail agentiques », dans lesquels les ingénieurs ne se contentent plus de demander à lIA des extraits de code, mais orchestrent plutôt des « groupes de travail numériques ».
« Nous passons désormais à des flux de travail véritablement agentiques. Nos ingénieurs orchestrent des groupes de travail numériques entièrement autonomes, déploient des agents et accomplissent des choses incroyables », a déclaré Pichai, expliquant à laide dun exemple qu« une migration de code particulièrement complexe, réalisée par des agents et des ingénieurs travaillant ensemble, a été achevée six fois plus vite quil nétait possible il y a un an avec les ingénieurs seuls ».
Parmi les autres points forts de ce nouveau flux de travail figure le prototypage rapide, grâce auquel les équipes de Google sont passées dun concept à une application Swift native entièrement fonctionnelle pour la version macOS de Gemini en seulement quelques jours, en utilisant la plateforme interne appelée « Antigravity ». Pichai a souligné que Google utilise son propre service dingénierie comme laboratoire, jouant le rôle de « client zéro » pour sa plateforme Gemini Enterprise Agent. « Pour être le meilleur partenaire, nous voulons toujours être le client zéro de nos propres technologies », a noté Pichai. Lobjectif est de tester ces agents IA en conditions réelles à « léchelle de Google » avant de proposer la même infrastructure aux clients cloud du monde entier.
Voici la présentation de Selon Pichai :
Cloud Next '26 : Dynamisme et innovation à léchelle de Google
Depuis la dernière édition de Cloud Next, le rythme des évolutions technologiques na jamais été aussi rapide, et Google Cloud connaît un élan incroyable.
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