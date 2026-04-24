L'action est essentielle. Copilot crée le plus de valeur lorsqu'il effectue le travail lui-même (mise en forme, restructuration, création de visuels et transformation des données) plutôt que de simplement suggérer des étapes.

Copilot crée le plus de valeur lorsqu'il effectue le travail lui-même (mise en forme, restructuration, création de visuels et transformation des données) plutôt que de simplement suggérer des étapes. Le contrôle est essentiel. Les utilisateurs doivent pouvoir examiner les modifications, conserver ce qu'ils souhaitent et avoir l'assurance que leurs préférences en matière de structure, de style et de marque seront respectées.

Les utilisateurs doivent pouvoir examiner les modifications, conserver ce qu'ils souhaitent et avoir l'assurance que leurs préférences en matière de structure, de style et de marque seront respectées. Un meilleur contexte améliore la productivité. Work IQ ancre Copilot dans vos signaux de travail, ce qui lui permet de comprendre plus rapidement les intentions et de produire un contenu et des analyses de meilleure qualité.

Work IQ ancre Copilot dans vos signaux de travail, ce qui lui permet de comprendre plus rapidement les intentions et de produire un contenu et des analyses de meilleure qualité. La multiplicité des modèles est importante. Chaque modèle offre une valeur unique. Copilot intègre les meilleures innovations du secteur, optimisées pour le travail et adaptées à vos besoins métiers. Vous pouvez ainsi choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche, quel que soit son auteur.

Chaque modèle offre une valeur unique. Copilot intègre les meilleures innovations du secteur, optimisées pour le travail et adaptées à vos besoins métiers. Vous pouvez ainsi choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche, quel que soit son auteur. La cohérence entre les applications renforce la confiance. Lorsque vous passez de Word, Excel à PowerPoint, le point d'entrée et le modèle d'interaction doivent être familiers, tout en respectant les spécificités de chaque application.

L'architecture du verrouillage

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Quand Microsoft a livré les premières versions de Copilot, les modèles sous-jacents n'étaient tout simplement pas assez puissants pour piloter les applications Office. Copilot était un partenaire passif : il pouvait répondre à des questions, mais échouait dès qu'on lui demandait d'agir directement sur le contenu. C'est cette limite que Microsoft prétend avoir franchie. Le 22 avril 2026, la firme a annoncé la disponibilité générale des capacités agentiques dans Word, Excel et PowerPoint. Copilot peut désormais effectuer des actions natives en plusieurs étapes directement dans les documents, feuilles de calcul et présentations.L'idée, baptisée « vibe working », est la suivante : l'utilisateur donne un objectif à Copilot, qui en orchestre les étapes, au lieu de simplement répondre à des questions ponctuelles. Microsoft permet de suivre ce que fait l'IA via un panneau latéral qui affiche chaque étape, comme une liste de tâches cochées au fur et à mesure.Concrètement : dans Word, Copilot peut réécrire des sections entières, ajuster la mise en forme et insérer du contenu selon le contexte. Dans Excel, il peut analyser des données, créer des graphiques et appliquer des formules sans attendre les instructions de l'utilisateur. Dans PowerPoint, il peut concevoir des diapositives, réorganiser les mises en page et générer automatiquement des notes de présentateur. Windows NewsVoici ce que Microsoft en dit :« Lors du lancement initial de Copilot, les modèles de base n'étaient pas suffisamment puissants pour permettre à Copilot de contrôler les applications. De ce fait, Copilot était un partenaire passif dans les documents : il pouvait répondre aux questions, mais peinait à interagir directement avec le document. Au cours de l'année écoulée, les modèles ont réalisé des progrès considérables en matière de suivi des instructions, de raisonnement et de qualité globale. Ils gèrent désormais mieux les modifications en plusieurs étapes, de manière fiable, sans altérer l'intention initiale.« Grâce à toutes ces avancées, Copilot peut désormais interagir pleinement avec chaque application comme un véritable collaborateur : il comprend la complexité d'un tableau croisé dynamique dans Excel, l'utilisation des animations dans PowerPoint et la précision des citations dans Word. Cette évolution proactive de Copilot au sein de Word, Excel et PowerPoint est remarquable, car il peut désormais prendre en charge des tâches complexes et les exécuter avec la même aisance qu'un humain.« Nous avons développé cette nouvelle fonctionnalité en étroite collaboration avec nos clients et chercheurs travaillant sur Word, Excel et PowerPoint. Plusieurs points clés se sont dégagés :« Au cours du dernier mois, nos données montrent déjà une augmentation de l'engagement, de la fidélisation et de la satisfaction. »Ce que Microsoft présente comme une avancée de productivité est aussi, structurellement, une accélération du verrouillage propriétaire. Plus Copilot s'incruste dans les flux de travail (plus il rédige, restructure, analyse), plus les fichiers, les habitudes et les données deviennent dépendants d'un seul écosystème.La grille tarifaire reflète cette logique. Microsoft 365 Copilot est facturé 30 dollars par utilisateur et par mois en engagement annuel, avec l'obligation de posséder un abonnement Microsoft 365 entreprise préexistant. Ce modèle est simple à estimer en amont mais difficile à maîtriser dans la durée : les dépenses évoluent avec les effectifs, pas avec les résultats ni avec le taux d'utilisation réel. Une organisation de 500 personnes qui active Copilot pour tous ses employés engage 180 000...