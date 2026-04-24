Google lance Workspace Intelligence pour une intégration contextuelle plus poussée au sein de Gemini, rationalisant le travail en automatisant la collecte d'informations et la compréhension du contexte

Présentation de Workspace Intelligence

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Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte (poésie, scripts, pièces musicales, courriels, lettres, etc.), du code, des traductions (entre plus de 100 langues). Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ), aider des chercheurs en analysant des données ou en générant des hypothèses. Gemini peut répondre aux questions de manière informative ou en produisant des cours personnalisés, des jeux, des tutoriels, etc., avec les limites des IA (erreurs, biais, « hallucinations » ).Récemment, Google a dévoilé Workspace Intelligence, un nouveau système qui va au-delà des intégrations précédentes en comprenant les relations sémantiques complexes au sein des applications Google Workspace, des projets en cours, des collaborateurs et des domaines de connaissances organisationnels. Workspace Intelligence rationalise le travail en automatisant la collecte d'informations et la compréhension du contexte, tout en offrant une expérience personnalisée adaptée à chaque utilisateur.S'appuyant sur cette base, Ask Gemini in Chat propose une expérience de ligne de commande unifiée directement au sein de Google Chat. Les utilisateurs peuvent énoncer leurs objectifs, demander des résumés ou générer des résultats, Gemini exécutant les tâches et fournissant les résultats directement dans leurs fils de discussion. Cette fonctionnalité fournit également des briefings quotidiens, met en évidence les tâches critiques et gère les fils de discussion non lus ou les éléments urgents. De plus, Gemini peut désormais générer des documents et des diapositives, coordonner les calendriers de réunion, retrouver des fichiers à laide de descriptions simples et sintégrer de manière transparente à des outils externes tels quAsana, Jira et Salesforce grâce à des connecteurs tiers étendus.Pour améliorer encore la productivité, Sheets permet de créer ou de modifier des feuilles de calcul entières à l'aide du langage naturel, Docs prend en charge l'insertion d'infographies et les modifications basées sur les commentaires, et Slides permettra bientôt de générer en une seule fois des présentations modifiables. Avec AI Inbox, Gmail met désormais en évidence les e-mails urgents, tandis que les aperçus IA transforment les requêtes de recherche en réponses claires. Pour compléter ces mises à jour, Drive Projects offre une organisation centralisée des fichiers et des e-mails, garantissant ainsi aux utilisateurs et à Gemini une compréhension contextuelle complète pendant la collaboration.Voici l'annonce de Workspace Intelligence :La plupart dentre nous passons nos journées à basculer dun onglet à lautre, à chercher un graphique dans un e-mail ou à fouiller dans des fils de discussion pour prendre une décision. Vous ne faites pas seulement votre travail ; vous passez des heures à rassembler des informations éparpillées avant même de commencer. Et si vos outils comprenaient votre objectif, plutôt que de se contenter de servir de support ?Nous pensons que l'IA devrait vous aider à accomplir vos tâches. Elle devrait comprendre quels projets sont les plus importants et comment hiérarchiser le travail. Elle devrait identifier les principales parties prenantes et déterminer quelles informations seront les plus utiles pour mener à bien n'importe quelle tâche.Workspace Intelligence offre une compréhension unifiée et en temps réel pour dynamiser le travail proactif  elle ne se contente pas de se connecter à vos applications et d'extraire vos données pour générer un résultat. Il s'agit d'un système sécurisé et dynamique qui comprend intrinsèquement les relations sémantiques complexes au sein du contenu de vos applications Workspace (telles que Docs, Slides ou Gmail), de vos projets en cours, de vos collaborateurs et des connaissances métier de votre organisation.Au lieu de passer du temps à faire le lien entre les applications et les projets, Workspace Intelligence automatise le processus pour vous grâce à :: Workspace Intelligence se charge du gros du travail en recueillant les bonnes informations pour vous. Il abat les barrières contextuelles pour vous garantir de disposer de tout ce dont vous avez besoin au moment où vous souhaitez passer à l'action.: grâce au raisonnement avancé de Gemini, Workspace Intelligence sait ce qui est le plus important pour vous à l'instant présent, vous garantissant ainsi de ne jamais manquer une tâche à accomplir.: en analysant vos habitudes de travail et de communication passées, Workspace Intelligence apprend votre style de travail unique, votre ton et vos préférences de mise en forme afin de garantir que chaque résultat reflète fidèlement votre personnalité.Pour...