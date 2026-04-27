Les employés de Samsung menacent de faire grève et réclament une part des 38 milliards $ de bénéfices générés par le secteur des mémoires pour l'IA, environ 30 000 employés se sont rassemblés



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Le groupe Samsung est un conglomérat industriel multinational sud-coréen dont le siège social est situé dans le complexe de bureaux Samsung Town à Séoul. Le groupe se compose de nombreuses entreprises affiliées, dont la plupart opèrent sous la marque Samsung, et constitue le plus grand conglomérat familial en Corée du Sud. Parmi les principales filiales de Samsung figurent Samsung Electronics, dans le domaine des technologies informatiques, fabricant d'électronique grand public et de puces électroniques.Récemment, des milliers d'employés de Samsung Electronics ont organisé un rassemblement pour réclamer une part plus importante des bénéfices générés par l'essor des technologies d'intelligence artificielle (IA). L'usine de puces informatiques de la société sud-coréenne à Pyeongtaek a été perturbée par une grève massive au cours de laquelle le personnel a menacé de se mettre en grève si des primes plus élevées ne lui étaient pas accordées.Les organisateurs de la manifestation, menée par le syndicat, ont accusé Samsung de ne pas offrir de rémunération adéquate malgré ses excellents résultats. Ils ont rejeté la proposition de la direction consistant à verser des primes sous forme d'actions restreintes et ont appelé à la suppression des plafonds sur les primes. Samsung, qui produit avec son rival SK Hynix environ les deux tiers des puces mémoire mondiales, a prévu un bénéfice d'exploitation record de 38,6 milliards de dollars pour le premier trimestre.Brandissant des pancartes et agitant des banderoles, les travailleurs ont scandé une série de slogans, notamment « Rendez les rémunérations transparentes et supprimez les plafonds sur les primes ». Une banderole comportait les surnoms des dirigeants et se moquait de leur attitude envers les droits des travailleurs. La principale plainte porte sur le fait que les récompenses chez SK Hynix sont bien plus élevées, les travailleurs affirmant que Samsung a perdu de nombreux employés, attirés par les meilleurs salaires proposés par son principal concurrent.Les responsables syndicaux ont estimé que 40 000 de leurs 72 000 membres avaient participé à la manifestation. Ils ont menacé d'organiser une grève de 18 jours à partir du 21 mai si les négociations avec la direction échouaient. Un dirigeant syndical a déclaré aux travailleurs et aux journalistes : «Les fabricants de puces électroniques ont bénéficié pendant des années d'une forte demande due à la flambée des investissements liés à l'IA dans l'économie mondiale. Les perspectives ont été quelque peu assombries par les effets de la guerre au Moyen-Orient, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts en réponse à la flambée des prix de l'énergie. Le conflit a également perturbé l'approvisionnement en matériaux essentiels tels que l'hélium et le brome, indispensables à la fabrication de puces. En réponse à la protestation du personnel, Samsung a déclaré qu'il restait en dialogue avec les représentants des travailleurs et que toute grève serait contre-productive.Les syndicats de Samsung ont déclaré que l'entreprise n'avait pas proposé de conditions salariales adéquates malgré ses excellents résultats. Les actions de Samsung ont bondi de près de 300 % au cours de l'année écoulée, portées par la demande de puces pour l'IA. Les syndicats souhaitent notamment que Samsung supprime le plafond des primes. Ce plafond est actuellement fixé à 50 % du salaire de base annuel.Les syndicats affirment qu'un employé de la division puces gagnant 76 millions de wons (51 000 $) recevrait une prime de 38 millions de wons (26 000 $) en 2025. Cela représente moins d'un tiers de ce que recevrait un employé occupant un poste similaire chez le concurrent SK Hynix. En septembre dernier, SK Hynix a accepté de supprimer son plafond de prime. SK Hynix est le concurrent direct de Samsung Electronics. À elles deux, ces entreprises sud-coréennes produisent environ les deux tiers des puces mémoire mondiales. SK Hynix a dépassé Samsung pour devenir le principal fournisseur de puces de mémoire à large bande passante (HBM) de Nvidia après le lancement de ChatGPT en 2022.Samsung a rejeté les revendications syndicales visant à supprimer le plafond des primes, mais affirme qu'il proposera des fonds supplémentaires afin que les employés de la division mémoire, qui développent les puces mémoire, gagnent plus que leurs concurrents cette année. Si les négociations échouent, les syndicats prévoient une grève de 18 jours à partir du 21 mai. Ils affirment qu'un arrêt de la production pourrait coûter à l'entreprise plus de 1 000 milliards de wons (700 millions de dollars) par jour.Même une interruption de courte durée pourrait nuire à la confiance des clients et prendre des années à surmonter, selon des responsables de Samsung. Les fabricants de puces ont profité de l'essor de l'IA, mais le conflit au Moyen-Orient a suscité des inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement. La crise a restreint l'accès à des matériaux clés tels que l'hélium et fait grimper les coûts énergétiques. Samsung, longtemps connu pour sa résistance aux syndicats, a connu sa toute première grève de ses employés en 2024.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?