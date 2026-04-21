Samsung dévoile le projet Luna, un robot compagnon doté d'IA conçu pour combler les lacunes de votre maison connectée, illustrant le passage d'une « IA personnelle » à une « IA communautaire »

Samsung a présenté sa vision de la maison du futur. Lors de la Milan Design Week 2026, le géant technologique a officiellement dévoilé le projet Luna, un compagnon robotique doté d'une intelligence artificielle (IA) conçu pour combler les lacunes de votre maison connectée. Le projet Luna se compose dun écran rond monté sur une tête pivotante, ce qui lui permet de se tourner et de regarder les utilisateurs. Léquipe de conception de Samsung sest attachée à rendre le robot accessible. Au lieu dune voix robotique, Project Luna communiquerait à laide de bips et de sons ludiques.
Le groupe Samsung est un conglomérat industriel multinational sud-coréen dont le siège social est situé dans le complexe de bureaux Samsung Town à Séoul. Le groupe se compose de nombreuses entreprises affiliées, dont la plupart opèrent sous la marque Samsung, et constitue le plus grand conglomérat familial en Corée du Sud. Parmi les principales filiales de Samsung figurent Samsung Electronics, dans le domaine des technologies informatiques, fabricant d'électronique grand public et de puces électroniques.
Récemment, Samsung a présenté sa vision de la maison du futur. Lors de la Milan Design Week 2026, le géant technologique a officiellement dévoilé le projet Luna, un compagnon robotique doté d'une intelligence artificielle (IA) conçu pour combler les lacunes de votre maison connectée. L'entreprise sud-coréenne a donné un aperçu de l'appareil dans une vidéo YouTube Short, présentant un « concept » plutôt qu'un produit abouti, ce qui témoigne d'une approche plus réaliste de la robotique domestique.
Le projet Luna ressemble moins à une machine qu'à un personnage. Il se compose dun écran rond monté sur une tête pivotante, ce qui lui permet de se tourner et de regarder les utilisateurs. Léquipe de conception de Samsung sest attachée à rendre le robot accessible. Au lieu dune voix robotique, le projet Luna communiquerait à laide de bips et de sons ludiques. Son « visage » est un graphique en forme de sphère pulsante qui fait office dyeux et de bouche, laidant à exprimer sa personnalité.
L'idée maîtresse derrière le projet Luna n'est pas simplement d'avoir un robot qui se promène dans votre cuisine. Samsung l'utilise pour illustrer le passage d'une « IA personnelle » à une « IA communautaire ». L'appareil dispose de multiples fonctionnalités : le personnage IA peut « passer » du robot Luna à votre téléviseur, à une enceinte ou même à un projecteur. De plus, si vous passez de la cuisine au salon, lIA vous suit en apparaissant sur lécran ou lenceinte le plus proche, selon le rapport. Luna fait également office de « chef dorchestre » pour tous les autres appareils Samsung.
Mauro Porcini, directeur du design chez Samsung, a souligné que ces produits sont destinés à montrer l« ambiance » et le « langage de conception » vers lesquels lentreprise soriente. « « L'idée est de donner une idée du type de langage que nous voulons utiliser », a déclaré M. Porcini. Samsung a également présenté une enceinte carrée unique, alimentée par l'IA, sur laquelle est exposé un disque vinyle qui tourne sur le côté. Cet appareil utilise une interface lumineuse et un égaliseur dynamique pour « prendre vie » lorsqu'il diffuse de la musique, alliant un style rétro à une intelligence futuriste.
Cette appareil arrive dans un contexte de penurie de la mémoire. En janvier, le co-PDG de Samsung, Tae-Moon Roh, a averti que la pénurie de mémoire informatique, un composant essentiel du matériel technologique, était « sans précédent » et qu'« aucune entreprise n'était à l'abri de son impact ». Il a déclaré que les répercussions sur le secteur du matériel grand public étaient « inévitables » et entraîneraient probablement une hausse des prix des téléviseurs, des appareils électroménagers et des smartphones.
Source : Samsung
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