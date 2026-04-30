D'ici 2028, une entreprise du classement Fortune 500 comptera en moyenne plus de 150 000 agents IA en service, généralement sans dispositif de gouvernance des agents IA mis en place, d'après Gartner

D'ici 2028, une entreprise du classement Fortune 500 comptera en moyenne plus de 150 000 agents IA en service, sans qu'aucun dispositif de gouvernance des agents IA ne soit mis en place, d'après Gartner



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En intelligence artificielle (IA), un agent intelligent ou agent IA est une entité autonome capable de percevoir son environnement via des capteurs, d'agir sur celui-ci au moyen d'effecteurs, et de poursuivre des objectifs définis, souvent à partir d'une instruction générative. Il peut être doté d'une persona ou d'une interface, et mobiliser des connaissances ou des mécanismes d'apprentissage pour optimiser ses actions.Avec les avancées récentes en IA, notamment les grands modèles de langage et l'apprentissage par renforcement, ces agents tendent à percevoir leur contexte, à devenir de plus en plus autonomes, adaptatifs et capables d'apprendre de leurs propres expériences pour proactivement réagir en recherchant et trouvant les meilleures stratégies de réponse à une question (le prompt). Certaines définitions insistent sur cette autonomie croissante et utilisent le terme agent intelligent autonome.Récemment, Gartner prévoit que dici 2028, une entreprise mondiale du classement Fortune 500 utilisera en moyenne plus de 150 000 agents, contre moins de 15 en 2025, ce qui entraînera une prolifération importante des agents, une complexité informatique accrue et des défis de gestion. Max Goss, analyste directeur senior chez Gartner, a déclaré : «Gartner a identifié six étapes pour aider les DSI et les responsables informatiques à mettre en place une gouvernance et des garde-fous afin de réduire les risques liés à la prolifération des agents.: définir des règles claires concernant le moment et la manière dont les agents sont créés, qui peut les créer et les partager, et quels connecteurs sont autorisés.: les organisations peuvent utiliser des outils de gestion de la confiance, des risques et de la sécurité de lIA (AI TRiSM) pour aider à découvrir et à classer les agents dans toutes les applications, quils proviennent doutils approuvés ou de solutions dIA fantômes. Une fois quelles disposent dun inventaire des agents, les organisations peuvent commencer à mettre en place des contrôles adaptatifs pour appliquer les politiques appropriées en fonction du niveau de risque présenté par lagent.: Gérer l'identité des agents, le modèle d'autorisations et les contrôles d'accès, examiner et retirer les agents redondants afin d'éviter une prolifération incontrôlée.: Contrôler les informations auxquelles l'outil ou l'agent d'IA a accès et s'assurer qu'un processus est en place pour maintenir les données à jour, gérer leurs autorisations afin d'éviter tout partage excessif, et archiver les données lorsqu'elles sont obsolètes.: assurer une visibilité continue sur l'utilisation des agents, garantir le respect des politiques, détecter les comportements anormaux et corriger les agents qui dépassent leur champ d'application prévu ou la tolérance au risque.: soutenir le personnel grâce à des programmes de formation et à une communauté de pratique afin de favoriser l'adoption et de diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des agents à l'échelle de l'organisation.: GartnerPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?