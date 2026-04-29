D'ici 2028, une entreprise du classement Fortune 500 comptera en moyenne plus de 150 000 agents IA en service, sans qu'aucun dispositif de gouvernance des agents IA ne soit mis en place, d'après Gartner

Selon Gartner, d'ici 2028, une entreprise mondiale du classement Fortune 500 comptera en moyenne plus de 150 000 agents en service. Seules 13 % des organisations estiment disposer d'une gouvernance adéquate des agents IA. Gartner, société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, a identifié six étapes pour aider les organisations à réduire les risques liés à la prolifération des agents IA.
En intelligence artificielle (IA), un agent intelligent ou agent IA est une entité autonome capable de percevoir son environnement via des capteurs, d'agir sur celui-ci au moyen d'effecteurs, et de poursuivre des objectifs définis, souvent à partir d'une instruction générative. Il peut être doté d'une persona ou d'une interface, et mobiliser des connaissances ou des mécanismes d'apprentissage pour optimiser ses actions.
Avec les avancées récentes en IA, notamment les grands modèles de langage et l'apprentissage par renforcement, ces agents tendent à percevoir leur contexte, à devenir de plus en plus autonomes, adaptatifs et capables d'apprendre de leurs propres expériences pour proactivement réagir en recherchant et trouvant les meilleures stratégies de réponse à une question (le prompt). Certaines définitions insistent sur cette autonomie croissante et utilisent le terme agent intelligent autonome.
Récemment, Gartner prévoit que dici 2028, une entreprise mondiale du classement Fortune 500 utilisera en moyenne plus de 150 000 agents, contre moins de 15 en 2025, ce qui entraînera une prolifération importante des agents, une complexité informatique accrue et des défis de gestion. Max Goss, analyste directeur senior chez Gartner, a déclaré : « Alors que les DSI et les responsables informatiques assistent à une explosion du nombre dagents IA au sein de leurs organisations, beaucoup sont confrontés à une prolifération incontrôlée dagents qui expose leurs organisations à toute une série de risques, notamment la désinformation, le partage excessif dinformations et la perte de données.
« De nombreuses organisations ont recours au blocage ou à la restriction de lutilisation des agents IA, mais ce nest pas une solution à long terme. Si les employés ne peuvent pas travailler avec les outils autorisés, ils contourneront probablement les contrôles de lorganisation et commenceront à utiliser des agents IA parallèles, ce qui présente des risques bien plus importants. Les organisations doivent trouver un équilibre leur permettant de réguler les agents et de gérer leur prolifération, tout en donnant aux employés les moyens dinnover en toute sécurité avec ces outils. »
Gartner a identifié six étapes pour aider les DSI et les responsables informatiques à mettre en place une gouvernance et des garde-fous afin de réduire les risques liés à la prolifération des agents.
1- Mettre en place une gouvernance et des politiques relatives aux agents : définir des règles claires concernant le moment et la manière dont les agents sont créés, qui peut les créer et les partager, et quels connecteurs sont autorisés.
2- Constituer un inventaire centralisé des agents : les organisations peuvent utiliser des outils de gestion de la confiance, des risques et de la sécurité de lIA (AI TRiSM) pour aider à découvrir et à classer les agents dans toutes les applications, quils proviennent doutils approuvés ou de solutions dIA fantômes. Une fois quelles disposent dun inventaire des agents, les organisations peuvent commencer à mettre en place des contrôles adaptatifs pour appliquer les politiques appropriées en fonction du niveau de risque présenté par lagent.
3- Définir l'identité des agents, leurs autorisations et leur modèle de cycle de vie : Gérer l'identité des agents, le modèle d'autorisations et les contrôles d'accès, examiner et retirer les agents redondants afin d'éviter une prolifération incontrôlée.
4- Mettre en place une gouvernance de l'information relative à l'IA : Contrôler les informations auxquelles l'outil ou l'agent d'IA a accès et s'assurer qu'un processus est en place pour maintenir les données à jour, gérer leurs autorisations afin d'éviter tout partage excessif, et archiver les données lorsqu'elles sont obsolètes.
5- Surveiller et corriger le comportement des agents : assurer une visibilité continue sur l'utilisation des agents, garantir le respect des politiques, détecter les comportements anormaux et corriger les agents qui dépassent leur champ d'application prévu ou la tolérance au risque.
6- Favoriser une culture d'utilisation responsable de l'IA : soutenir le personnel grâce à des programmes de formation et à une communauté de pratique afin de favoriser l'adoption et de diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des agents à l'échelle de l'organisation.
Source : Gartner
Et vous ?
Pensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Gartner appelle les entreprises à bloquer tous les navigateurs IA : le cabinet alerte sur les risques de fuite de données et les actions malveillantes induites par l'injection indirecte de commandes
D'ici à 2030, toutes les tâches effectuées dans les services IT seront réalisées à l'aide de l'IA, sans suppression massive d'emplois, prédit Gartner, mais les prévisions restent critiques pour les juniors
L'IA agentique va dominer l'augmentation des budgets informatiques au cours des 5 prochaines années, dépassant 26 % des dépenses informatiques mondiales et atteignant 1 300 milliards de $ en 2029, d'après IDC
Vous avez lu gratuitement 1 048 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.