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Sam Altman est « le visage du mal » pour n'avoir pas signalé la tireuse de Tumbler Ridge à la police, selon l'avocat des victimes. OpenAI a choisi le silence pour ne pas impacter son introduction en bourse

Le , par Stéphane le calme
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En juin 2025, les systèmes automatisés d'OpenAI ont détecté qu'une utilisatrice planifiait une fusillade de masse. L'équipe de sécurité a recommandé d'alerter la police. La direction a refusé. Huit mois plus tard, une école secondaire de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, est devenue le théâtre du pire attentat scolaire de l'histoire canadienne récente. Sept familles viennent d'attaquer OpenAI et Sam Altman en justice aux États-Unis. Ce qui s'est passé entre ces deux dates est une leçon cinglante sur ce que l'industrie de l'IA est prête à sacrifier sur l'autel de la croissance.

En juin 2025, les outils de modération automatisés d'OpenAI ont signalé le compte de Jessie Van Rootselaar pour des conversations décrivant de manière explicite des violences de masse. Les équipes humaines chargées de la revue de ces contenus se sont alarmées, estimant que les interactions constituaient une menace imminente et crédible pour la vie d'autrui. La recommandation interne était claire : contacter les forces de l'ordre.

Mais selon les plaintes déposées, qui citent un article du Wall Street Journal publié en février dernier, Sam Altman et d'autres membres de la direction d'OpenAI ont écarté l'avis de l'équipe de sécurité. La police n'a jamais été prévenue. Le compte de la tireuse a été désactivé, mais elle a pu en créer un nouveau et continuer à utiliser la plateforme pour planifier son attaque.

Le 10 février 2026, Van Rootselaar a d'abord tué sa mère et son beau-frère de 11 ans à leur domicile, avant de se rendre à l'école secondaire de Tumbler Ridge armée d'un fusil modifié. Elle y a abattu cinq enfants et un enseignant, blessé 27 autres personnes, puis s'est donné la mort. C'est la fusillade scolaire la plus meurtrière au Canada depuis des décennies.

L'architecture d'une défaillance

L'un des aspects les plus troublants de cette affaire n'est pas que le système de détection ait failli... c'est précisément qu'il a fonctionné. Les alertes ont été déclenchées. Les humains ont lu les conversations. Ils ont conclu à un danger réel. Et la décision a quand même été de ne rien faire.

Les plaintes le formulent sans détour : « OpenAI n'a aucun mécanisme pour bannir des utilisateurs. Ce qu'elle possède, c'est un processus appelé "désactivation", utilisé pour les violations de sa politique d'utilisation. Un véritable bannissement aurait empêché la tireuse de revenir. Un utilisateur désactivé est libre de revenir sous une autre adresse e-mail et c'est exactement ce qu'elle a fait. »

Pire encore, selon l'un des avocats des victimes : Altman savait que la divulgation publique de ce qu'OpenAI avait détecté et de ses échanges avec cette jeune femme « aurait pu mettre fin à son mandat et anéantir la valorisation de l'entreprise ». La direction « a fait ses calculs et décidé que la sécurité des enfants de Tumbler Ridge était un risque acceptable », écrit l'avocat Ali Moghaddas dans l'une des plaintes.

Ce calcul, s'il est avéré, s'inscrit dans un contexte précis : les poursuites déposées à San Francisco accusent les dirigeants d'OpenAI de ne pas avoir alerté les autorités parce que cela aurait exposé le volume de conversations à caractère violent sur ChatGPT et potentiellement compromis la trajectoire de l'entreprise vers une introduction en bourse valorisée à près de mille milliards de dollars.


Les excuses d'Altman et leur portée limitée

Face à la révélation par le Wall Street Journal des détails du dossier interne, Sam Altman a publié le 23 avril une lettre ouverte à la communauté de Tumbler Ridge. Il y écrivait : « Je suis profondément désolé que nous n'ayons pas alerté les forces de l'ordre au sujet du compte qui a été banni en juin. »

Mais même cette formulation a aussitôt été mise en cause. Les plaintes soulignent qu'Altman parle de « bannissement », un terme qu'il a réitéré dans sa lettre d'excuses, alors que la réalité technique est celle d'une simple désactivation, qui permet précisément à un utilisateur de revenir sur la plateforme avec un autre e-mail. Un glissement sémantique qui n'est pas anodin : entre une faute technique et un mensonge de communication, la ligne est fine.

Citation Envoyé par Sam Altman
À la communauté de Tumbler Ridge,

La douleur que vous avez endurée est inimaginable. Jai souvent pensé à vous ces derniers mois.

Lorsque jai discuté de cette tragédie avec le maire Krakowka et le premier ministre Eby, ils mont fait part de la colère, de la tristesse et de linquiétude qui règnent à Tumbler Ridge. Nous avons convenu quil était nécessaire de présenter des excuses publiques, mais aussi quil fallait respecter votre deuil. Je vous adresse cette lettre en sachant que chacun vit son deuil à sa manière et à son propre rythme.

Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à toute la communauté. Personne ne devrait jamais avoir à endurer une telle tragédie. Je ne peux rien imaginer de pire au monde que de perdre un enfant. Mes pensées accompagnent les victimes, leurs familles, tous les membres de la communauté et la province de la Colombie-Britannique.

Je regrette profondément que nous n'ayons pas signalé aux forces de l'ordre le compte qui a été banni en juin. Bien que je sache que les mots ne suffisent jamais, je crois qu'il est nécessaire de présenter des excuses pour reconnaître le préjudice et la perte irréversible subis par votre communauté.

Je réaffirme l'engagement que j'ai pris auprès du maire et du premier ministre de trouver des moyens de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Désormais, nous continuerons de collaborer avec tous les paliers gouvernementaux...
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