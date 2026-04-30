Envoyé par Sam Altman Envoyé par

À la communauté de Tumbler Ridge,



La douleur que vous avez endurée est inimaginable. Jai souvent pensé à vous ces derniers mois.



Lorsque jai discuté de cette tragédie avec le maire Krakowka et le premier ministre Eby, ils mont fait part de la colère, de la tristesse et de linquiétude qui règnent à Tumbler Ridge. Nous avons convenu quil était nécessaire de présenter des excuses publiques, mais aussi quil fallait respecter votre deuil. Je vous adresse cette lettre en sachant que chacun vit son deuil à sa manière et à son propre rythme.



Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à toute la communauté. Personne ne devrait jamais avoir à endurer une telle tragédie. Je ne peux rien imaginer de pire au monde que de perdre un enfant. Mes pensées accompagnent les victimes, leurs familles, tous les membres de la communauté et la province de la Colombie-Britannique.



Je regrette profondément que nous n'ayons pas signalé aux forces de l'ordre le compte qui a été banni en juin. Bien que je sache que les mots ne suffisent jamais, je crois qu'il est nécessaire de présenter des excuses pour reconnaître le préjudice et la perte irréversible subis par votre communauté.



Je réaffirme l'engagement que j'ai pris auprès du maire et du premier ministre de trouver des moyens de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Désormais, nous continuerons de collaborer avec tous les paliers gouvernementaux...