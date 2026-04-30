Meta enregistre sa plus forte croissance depuis 2021 mais accuse son premier recul trimestriel d'utilisateurs : son action diminue de 9 % tandis que Meta revoit son budget IA à la hausse de 10 Mds $

La machine publicitaire, toujours vaillante

145 milliards de dollars : le pari de l'infrastructure

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Le 29 avril 2026, Meta a publié ses résultats du premier trimestre et la contradiction est saisissante : l'entreprise affiche sa plus forte croissance trimestrielle depuis 2021, avec un chiffre d'affaires de 56,31 milliards de dollars, soit une progression de 33 % en un an. Le bénéfice net a bondi de 61 % à 26,8 milliards. Et pourtant, l'action a chuté de près de 9 % en séance étendue le soir de la publication.La raison de cette sanction boursière malgré des résultats éclatants ? Meta a enregistré une légère baisse de ses utilisateurs actifs quotidiens à 3,56 milliards au premier trimestre 2026, marquant la toute première baisse jamais observée, malgré le lancement de nouvelles applications. Pour une entreprise dont la valorisation repose en grande partie sur la croissance de son audience, c'est un signal que Wall Street ne pouvait pas ignorer.Cette légère baisse représente néanmoins une hausse de 4 % en glissement annuel par rapport au premier trimestre 2025, mais le recul trimestriel que Meta attribue aux perturbations d'internet en Iran durant les manifestations de janvier 2026, aux restrictions d'accès à WhatsApp en Russie, et potentiellement aux pertes d'utilisateurs en Australie liées aux nouvelles réglementations sur les réseaux sociaux pour les adolescents.L'entreprise a pris soin de souligner que sans ces événements géopolitiques et réglementaires, la croissance trimestrielle du nombre d'utilisateurs aurait été positive. Mais la nuance a peu convaincu les investisseurs, qui ont surtout retenu qu'une plateforme utilisée par plus d'un tiers de l'humanité venait d'enregistrer, pour la première fois, un recul trimestriel de son audience consolidée.Pour mémoire, « audience consolidée » désigne ici le total d'utilisateurs actifs quotidiens calculé sur l'ensemble des applications du groupe (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads) en dédupliquant les personnes qui utilisent plusieurs de ces apps dans la même journée. C'est la métrique que Meta appelle officiellement DAP (Daily Active People), distincte des DAU (Daily Active Users) qui mesuraient autrefois Facebook seul.Derrière la métrique des utilisateurs, les fondamentaux du cur de métier de Meta restent exceptionnellement solides. La croissance du chiffre d'affaires a été portée par une hausse de 19 % des impressions publicitaires et une augmentation de 12 % du prix moyen par publicité.Le revenu moyen par utilisateur a progressé à 15,66 dollars, contre 12,36 dollars au même trimestre l'année précédente, soit une hausse de 27 %, ce qui démontre que Meta monétise chaque utilisateur de façon de plus en plus efficace, même si leur nombre stagne. Les revenus de WhatsApp via la messagerie payante et les abonnements ont progressé de 74 %, atteignant 885 millions de dollars. Les Business AIs, des agents conversationnels permettant aux entreprises d'interagir avec leurs clients via WhatsApp et Messenger, ont vu leurs conversations hebdomadaires multipliées par dix depuis le début de l'année, pour atteindre plus de 10 millions par semaine.Ces performances sont en grande partie attribuables à l'IA déployée dans les systèmes publicitaires de l'entreprise. Les améliorations apportées à l'architecture Lattice et au modèle GEM ont permis une hausse de plus de 6 % du taux de conversion pour les publicités orientées vers les pages de destination. Le déploiement d'un nouveau modèle de recommandation publicitaire, capable d'exploiter des modèles d'IA de très grande taille pour identifier les placements les plus susceptibles de convertir, a entraîné une amélioration supplémentaire de 1,6 % des taux de conversion sur Facebook et Instagram.Si la baisse des utilisateurs a retenu l'attention, c'est surtout la révision en hausse des dépenses d'investissement qui a provoqué la réaction des marchés. Meta a indiqué que ses dépenses d'investissement pour l'année entière se situeraient entre 125 et 145 milliards de dollars, en hausse par rapport à une fourchette précédente de 115 à 135 milliards.La CFO Susan Li a justifié cette hausse principalement par l'augmentation du prix des composants, en particulier les mémoires, et, dans une moindre mesure, par des coûts supplémentaires liés aux centres de données. Elle a également révélé que les engagements contractuels de l'entreprise en infrastructure ont bondi de 107 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre, à travers des contrats d'achat de composants et des accords de cloud pluriannuels couvrant jusqu'en 2027.Ce chiffre donne la mesure de l'engagement de Meta : l'entreprise ne se contente pas de dépenser, elle s'engage...