Sam Altman annonce qu'un nouveau modèle de pointe axé sur la cybersécurité, GPT-5.5-Cyber, sera mis à la disposition des acteurs clés de la cyberdéfense, afin de sécuriser les infrastructures des entreprises

Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG d'OpenAI. Après avoir supervisé le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022, il a été présenté comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA. En 2025, Altman a été désigné parmi les « architectes de l'IA » pour le prix de la « Personnalité de l'année » décerné par le magazine Time. En mars 2026, sa fortune était estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA composé d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Sam Altman a annoncé quun nouveau modèle de pointe axé sur la cybersécurité, GPT-5.5-Cyber, commencerait à être déployé auprès des acteurs clés de la défense cybernétique dans les prochains jours, marquant ainsi une intensification des efforts dOpenAI dans le domaine des applications de sécurité de lIA.
Cette annonce fait suite à la décision d'Anthropic de ne pas commercialiser son modèle Mythos, estimant qu'il était trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les systèmes d'exploitation et navigateurs. L'entreprise a indiqué que l'augmentation significative des capacités du modèle justifiait une restriction de son accès afin d'éviter tout usage détourné. Au lieu de le rendre public, l'entreprise a donc choisi d'intégrer Mythos à un programme de cybersécurité défensive réservé à un nombre limité de partenaires.
Dans un message publié sur X, Sam Altman a présenté l'approche de l'entreprise en matière de déploiement contrôlé et de collaboration avec les institutions publiques. « Nous travaillerons avec l'ensemble de l'écosystème et le gouvernement pour définir un accès sécurisé à la cybersécurité ; nous voulons contribuer rapidement à la sécurisation des entreprises et des infrastructures », a-t-il déclaré.
we're starting rollout of GPT-5.5-Cyber, a frontier cybersecurity model, to critical cyber defenders in the next few days.— Sam Altman (@sama) April 30, 2026
we will work with the entire ecosystem and the government to figure out trusted access for cyber; we want to rapidly help secure companies/infrastructure.
Bien qu'OpenAI n'ait pas encore divulgué les spécifications techniques de GPT-5.5-Cyber, son positionnement laisse supposer qu'il s'agit d'un modèle spécialisé, conçu pour des cas d'utilisation défensive à haut risque tels que la détection des menaces, l'analyse des vulnérabilités et la réponse aux incidents. L'accent mis sur un accès contrôlé ou « de confiance » indique que le déploiement sera probablement réservé à des entités ayant fait l'objet d'une vérification préalable, ce qui marque une rupture par rapport aux versions grand public plus largement accessibles proposées par l'entreprise.
Mettre l'accent sur l'« accès de confiance » pour les applications de cybersécurité à haut risque
Cette initiative intervient alors que la communauté internationale s'inquiète de plus...
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