Warp, l'émulateur de terminal écrit en Rust, passe en open source pour faciliter le développement d'agents et étend la prise en charge des modèles d'IA

Warp est désormais open source

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Warp est un émulateur de terminal écrit en Rust, disponible pour macOS, Windows et Linux. Parmi ses fonctionnalités notables, on peut citer Warp AI pour les suggestions de commandes et la génération de code, Warp Drive pour le partage de commandes et de runbooks entre équipes, ainsi qu'un éditeur de type EDI avec sélection de texte et positionnement du curseur. Récemment, Warp a rendu son client open source, en publiant le code sur GitHub sous licence AGPL-3.0.Cette initiative permet à la communauté des développeurs au sens large de participer directement à la construction, à la conception et à l'amélioration de la plateforme. Les développeurs peuvent utiliser un workflow « agent-first » coordonné par Oz, la plateforme d'orchestration d'agents cloud de Warp, pour gérer les contributions. Dans cette approche, les agents logiciels effectuent les tâches de codage, de planification et de test, tandis que les membres de la communauté apportent des idées, des orientations et des vérifications.Parallèlement au lancement open source, Warp prend désormais en charge une gamme beaucoup plus large de modèles d'IA open source, tels que Kimi, MiniMax et Qwen. De plus, une nouvelle version « auto » sélectionnera automatiquement le modèle le plus adapté à chaque tâche. Bien que les workflows des agents soient alimentés par défaut par des modèles OpenAI, les utilisateurs peuvent choisir d'autres agents de codage dans le cadre de leur workflow de contribution.Grâce à ces améliorations au niveau des agents, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser plus facilement leur expérience Warp, allant d'un terminal minimaliste à un environnement de développement agentique complet comprenant des agents intégrés, une vue des différences et une arborescence de fichiers. De plus, un nouveau fichier de paramètres offre aux utilisateurs et aux agents un contrôle programmatique sur les préférences et facilite le partage de la configuration entre les appareils.Voici l'annonce de l'équipe de Warp :Nous annonçons aujourdhui un changement fondamental dans la manière dont nous développons Warp : le client Warp est désormais open source, et la communauté peut participer à son développement grâce à un workflow axé sur les agents, géré par Oz, notre plateforme dorchestration dagents dans le cloud. OpenAI est le sponsor fondateur du nouveau dépôt open source de Warp, et les nouveaux workflows de gestion par agents sappuient sur des modèles GPT.L'open source avec un dépôt alimenté par des agents correspond à notre vision de la manière dont les logiciels seront développés à l'avenir. Le modèle consiste à faire gérer des agents à grande échelle par des humains pour créer des logiciels de qualité production, et la mise en uvre de ce modèle en open source permettra aux logiciels de s'améliorer plus rapidement.En termes simples : nous pensons quun ensemble diversifié de contributeurs aux idées uniques + des agents Oz dotés de processus structurés + un riche corpus de contexte et de boucles dauto-amélioration donneront naissance à un produit magique, bien au-delà de ce que nous pourrions créer en interne.La raison principale est que nous pensons pouvoir livrer un meilleur Warp, plus rapidement, si nous passons à l'open source et travaillons avec notre communauté pour aider à superviser une flotte d'agents. Le plus grand goulot d'étranglement du développement n'est plus l'écriture de code, mais toutes les activités impliquant l'intervention humaine autour du code : la définition des spécifications du produit et la vérification de son comportement. Et franchement, nous sommes limités par ce que notre équipe interne peut faire et par le rythme auquel nous voulons avancer.Nous avons constaté que les agents peuvent très bien gérer les tâches lourdes de mise en uvre. Cela permet aux contributeurs de se concentrer sur le travail à plus fort effet de levier : façonner ce qui est construit et sassurer que cest correct.Inviter notre communauté à participer au processus pour aider à gérer les agents sera un véritable levier. Nous avons désormais une grande confiance dans le code généré par Oz selon nos règles, notre contexte et nos vérifications, de sorte que toute personne contribuant devrait avoir de fortes chances de réussir à coder correctement une fonctionnalité. De plus, le fait de s'appuyer sur les agents nous pousse à perfectionner l'orchestration, la gestion de la mémoire, les transferts et tous...