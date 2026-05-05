Les employés de Google DeepMind se syndiquent pour protester contre les contrats militaires liés à l'IA et ne pas être complices d'un « génocide moins coûteux, plus rapide et plus efficace »

Les employés de Google DeepMind votent en faveur de la syndicalisation pour s'opposer aux technologies militaires de l'armée israélienne et de l'armée américaine. Les employés de Google DeepMind basés au Royaume-Uni, qui souhaitent devenir le premier laboratoire de pointe en intelligence artificielle (IA) au monde à se syndiquer, ont adressé une lettre à la direction pour demander la reconnaissance du Communication Workers Union (CWU) et de Unite the Union en tant que représentants officiels. Lors dun vote des membres du CWU chez DeepMind, 98 % ont soutenu cette initiative. « J'espère qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la procédure légale », a écrit Chadfield, responsable du CWU, dans la lettre. « Nous nous réjouissons de travailler avec vous dans un esprit de coopération au nom du personnel. »
Google DeepMind est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle (IA) anglo-américain qui fait partie du groupe Alphabet Inc. Fondé au Royaume-Uni en 2010, il a été racheté par Google en 2014 et a fusionné avec la division Google Brain de Google AI pour devenir Google DeepMind en avril 2023. Google DeepMind est chargé du développement de Gemini (la famille de grands modèles de langage de Google) et d'autres outils d'IA générative, tels que le modèle texte-image Imagen, le modèle texte-vidéo Veo et le modèle texte-musique Lyria. La société a son siège social à Londres et dispose de centres de recherche aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Suisse.
En février 2025, Google a discrètement mis à jour ses principes d'IA, retirant les clauses interdisant explicitement le développement d'armes et de technologies de surveillance intrusive. À la place, l'entreprise a introduit des directives plus générales, mettant l'accent sur une supervision humaine appropriée, une diligence raisonnable et l'alignement sur le droit international et les droits de l'homme. Cette révision offre à Google une plus grande flexibilité pour explorer des cas d'utilisation sensibles de l'IA, tout en affirmant son engagement envers des valeurs démocratiques fondamentales.
Cependant, ce changement a provoqué une protestation des employés, notamment contre le contrat, connu sous le nom de Nimbus. Le projet Nimbus est un accord tripartite entre Google, Amazon et Israël signé en 2021 visant à fournir à ce dernier des outils d'intelligence artificielle (IA) et d'autres services informatiques, notamment de cloud computing. En outre, les contrats conclus par Google avec l'armées américaine pour la fourniture de services de cloud computing et d'IA ont suscité des protestations internes de la part des employés.
Dans ce contexte, les employés de Google DeepMind au Royaume-Uni ont récemment lancé une initiative pionnière de syndicalisation visant à mettre fin à l'utilisation de leur technologie par l'armée israélienne et l'armée américaine. Les employés de Google DeepMind basés au Royaume-Uni, qui souhaitent devenir le premier laboratoire de pointe en intelligence artificielle (IA) au monde à se syndiquer, ont adressé une lettre à la direction pour demander la reconnaissance du Communication Workers Union (CWU) et de Unite the Union en tant que représentants officiels. Lors dun vote des membres du CWU chez DeepMind, 98 % ont soutenu cette initiative.
John Chadfield, responsable national du CWU pour les travailleurs du secteur technologique, a déclaré : « C'est un moment vraiment important où les travailleurs du secteur technologique du laboratoire d'IA de pointe de Google se rapprochent de manière significative de certaines des personnes les plus opprimées dans les communautés du monde entier, en s'appuyant sur les valeurs fondamentales de solidarité et de syndicalisme. « En exerçant leur droit à se syndiquer, ils se placent en position de force pour exiger de leur employeur qu'il cesse de s'enliser dans la spirale éthique des contrats militaro-industriels, faisant ainsi écho au sentiment de nombreux travailleurs au Royaume-Uni et ailleurs. »
Ces travailleurs sinscrivent dans une campagne plus large, le personnel de DeepMind à léchelle mondiale envisageant des manifestations en personne et des « grèves de recherche » au cours desquelles ils sabstiennent de travailler sur des projets censés améliorer de manière significative des produits phares tels que lassistant IA Gemini. Les employés de DeepMind, en cours de syndicalisation, réclament la fin de lutilisation de lIA de Google par Israël et larmée américaine. Leurs revendications incluent également le rétablissement dun engagement abandonné de ne pas fabriquer darmes ou doutils de surveillance basés sur lIA, la création dun organisme indépendant de contrôle éthique, et le droit individuel de refuser de contribuer à des projets pour des raisons morales.
Un employé de DeepMind a déclaré : « Nous ne voulons pas que nos modèles dIA soient complices de violations du droit international, mais ils contribuent déjà au génocide des Palestiniens par Israël. Même si notre travail nest utilisé quà des fins administratives, comme la direction nous la répété à maintes reprises, il contribue tout de même à rendre le génocide moins coûteux, plus rapide et plus efficace. Cela doit cesser immédiatement, tout comme les atteintes aux Iraniens et aux vies humaines partout ailleurs. »
Google a récemment accepté de laisser le département américain de la Défense utiliser ses modèles dIA pour des travaux classifiés, une décision à laquelle sopposent plus de 600 employés. Le personnel de Google sinquiète de la manière dont cette technologie sera utilisée, étant donné que cet accord pourrait, selon certaines informations, ouvrir la voie aux armes autonomes et à la surveillance de masse des citoyens américains, des questions sensibles qui avaient auparavant conduit le Pentagone à imposer des restrictions à son concurrent Anthropic.
Cette tentative de syndicalisation vise à obtenir la représentation dau moins 1 000 employés rattachés au bureau londonien de Google DeepMind. La lettre des employés a donné à la direction 10 jours ouvrables pour reconnaître volontairement le CWU et Unite, ou prendre dautres mesures telles que lacceptation de négociations par médiation, avant quune procédure juridique formelle ne soit lancée pour forcer cette reconnaissance. Google DeepMind a son siège à Londres, mais dispose dune douzaine de bureaux en Amérique du Nord et en Europe. « J'espère qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la procédure légale », a écrit Chadfield, responsable du CWU, dans la lettre. « Nous nous réjouissons de travailler avec vous dans un esprit de coopération au nom du personnel. »
Les employés de Google ont déjà protesté contre léthique de contrats tels que le projet Nimbus, un programme conjoint avec Amazon visant à mettre à la disposition dIsraël des outils de cloud computing et dIA pendant sa campagne à Gaza, qui a fait plus de 70 000 morts. Par ailleurs, Maven, un projet du gouvernement américain dont Google sest retiré en 2019 à la suite de manifestations du personnel, aurait été utilisé pour des frappes ciblées dans le cadre de la guerre en Iran.
Source : John Chadfield, responsable national du CWU pour les travailleurs du secteur technologique
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