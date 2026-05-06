La revue Nature rétropédale et retire un article sur les bénéfices de ChatGPT dans léducation. La décision intervient dans un contexte de controverse autour de lIA pointée comme poison pour la pensée critique.

Une étude affirmant que ChatGPT, développé par OpenAI, pouvait avoir un impact positif sur l'apprentissage des élèves a fait lobjet de retrait près d'un an après sa publication. L'éditeur de la revue, Springer Nature, invoque des incohérences dans l'analyse et un manque de confiance dans les conclusions. Ledit article avait déjà accumulé des centaines de citations sur les réseaux sociaux. La décision intervient dans un contexte de controverse autour de lintelligence artificielle pointée comme un poison pour la pensée critique des élèves.
L'article retiré tentait de quantifier « l'effet de ChatGPT sur les performances d'apprentissage, la perception de l'apprentissage et la réflexion de haut niveau des élèves » en analysant les résultats de 51 études antérieures. Sa méta-analyse sappuyait sur l'ampleur de l'effet entre les groupes expérimentaux de diverses études ayant utilisé ChatGPT dans le cadre de l'enseignement et les groupes témoins n'ayant pas utilisé cette intelligence artificielle.
Létude avait débouché sur la conclusion selon laquelle « ChatGPT a un impact positif important sur l'amélioration des performances d'apprentissage », ainsi qu'un « impact modérément positif sur l'amélioration de la perception de l'apprentissage » et « la promotion de la réflexion de haut niveau », selon les chercheurs auteurs de l'article. Les résultats, désormais retirés, ont été publiés pour la première fois dans la revue Nature en mai 2025.
My surprise here seems warranted, this paper was retracted— Ethan Mollick (@emollick) May 4, 2026
(There are other peer-reviewed meta-analyses of the impact of AI on education finding positive effects, like: https://t.co/bLHHelTLCs though the best evidence of AI helping is from RCTs of interventions with AI tutors) https://t.co/awulH4uEln pic.twitter.com/I2Spxjb6ji
En gros, une conclusion aux antipodes avec celle de plusieurs autres études selon lesquelles lutilisation de lintelligence artificielle a un mauvais impact sur les élèves
Une étude publiée dans l'International Journal of Educational Technology in Higher Education arrive par exemple à la conclusion que lutilisation de ChatGPT ruine la mémoire, les performances scolaires et rend les étudiants moins intelligents.
A mi-parcours de lannée précédente, une enseignante dresse un constat alarmant pour ce qui est de limpact de limpact de lintelligence artificielle dans léducation. L'enseignante a exprimé une frustration profonde face à la détérioration des compétences fondamentales en lecture et en pensée critique chez ses élèves. Selon elle, une grande partie de la jeunesse actuelle manifeste un désintérêt marqué pour l'apprentissage traditionnel, préférant la gratification instantanée offerte par les écrans. Elle a noté que de nombreux adolescents peinent à comprendre des textes complexes et à mener des réflexions autonomes, des compétences pourtant essentielles à leur développement intellectuel et à leur future insertion professionnelle.
Elle ne parle pas d'enfants en bas âge, mais d'adolescents. « Beaucoup d'enfants ne savent pas lire », dit-elle. « On leur a lu des choses... Ces enfants s'en moquent. Ils ne se soucient pas de faire une différence dans le monde. Ils ne se soucient pas de savoir comment rédiger un CV ou une lettre de motivation - parce que ChatGPT le fera pour eux ».
Selon lenseignante, les étudiants lèvent les yeux au ciel et « piquent des crises » lorsqu'on leur demande d'écrire à la main un paragraphe de base. « Nous parlons de cinq phrases », dit-elle, stupéfaite. « Ils deviennent vraiment... très indisciplinés ». Et les journées cinéma ? Ce n'est plus le cas. « Ils veulent un film en arrière-plan pour faire du bruit pendant qu'ils naviguent sur leur téléphone, mettent leurs écouteurs et regardent TikTok », explique-t-elle.
Cest la raison pour laquelle certains observateurs prônent un retour au stylo et au papier
Certains parents choisissent de plus en plus de retirer leurs enfants des activités scolaires sappuyant sur l'utilisation des appareils numériques fournis par l'école, tels que les Chromebooks et les iPads, au profit des méthodes d'apprentissage traditionnelles avec papier et crayon. Ce mouvement est principalement motivé par des préoccupations liées au temps excessif passé devant les écrans, aux distractions, aux maux de tête causés par les écrans ; en gros, à la mauvaise influence que lexposition à la technologie est susceptible davoir sur leurs enfants. Le tableau anime le débat autour de la comparaison entre les technologies éducatives et les méthodes traditionnelles dapprentissage.
Source : Nature
Et vous ?
Faut-il envisager une « désintoxication numérique » (digital detox) obligatoire à l'école ou à la maison pour les jeunes ? Quelles en seraient les modalités et les limites ?
Comment sensibiliser efficacement les parents à l'importance de la lecture et à une gestion plus encadrée du temps d'écran de leurs enfants ?
Quelles initiatives l'école peut-elle mettre en place pour mieux collaborer avec les familles et les accompagner dans l'éducation numérique de leurs enfants ?
Comment l'éducation peut-elle intégrer les outils d'IA comme ChatGPT de manière bénéfique, plutôt que de les percevoir uniquement comme des outils de triche ?
Le système éducatif actuel est-il adapté aux réalités des générations nées avec le numérique ? Faut-il repenser les programmes, les méthodes pédagogiques et les modes d'évaluation ?
Comment valoriser davantage la profession enseignante pour attirer et retenir les talents, et leur donner les moyens de faire face à ces nouveaux défis ?
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