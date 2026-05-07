Les banques cherchent à se débarrasser de la dette liée aux centres de données d'IA alors que les risques liés à la bulle IA augmentent, avec des montants qui « dépassent tout ce que nous avons jamais imaginé »

Les banques cherchent à se débarrasser de la dette liée aux centres de données d'IA alors que les risques liés à l'exposition augmentent.Des prêteurs, dont JPMorgan Chase, Morgan Stanley et SMBC, étudient des structures de cession de prêts et de transfert de risques pour gérer leur exposition concentrée, alors que les emprunts à grande échelle destinés aux infrastructures dIA pèsent sur leurs bilans et leurs limites internes. « Les montants dont nous parlons ils dépassent tout ce que nous avons jamais imaginé. Les banques commencent très vite à étouffer », a déclaré Matthew Moniot, co-responsable du partage des risques de crédit chez Man Group.
Les États-Unis connaissent un boom d'investissement inédit pour financer linfrastructure matérielle et logicielle nécessaire à l'IA. La construction de centres de données dépasse désormais un rythme annualisé de 42 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 300 % depuis le lancement de ChatGPT fin 2022. Les dépenses combinées en centres de données, ordinateurs et logiciels dépassent désormais 1 000 milliards de dollars par an, soit environ 3,5 % du PIB américain, un niveau record. Mais les revenus des Big Tech ne reflètent pas lampleur des investissements. Une grosse partie de l'argent est captée par les fabricants étrangers de puces et de mémoires.
Face à cette situation, les banques cherchent à réduire leur exposition à une dette croissante liée aux centres de données dédiés aux infrastructures dIA, alors que les volumes de prêts pèsent sur les limites de risque des grandes institutions mondiales, ont déclaré au Financial Times des sources proches du dossier. Des prêteurs, dont JPMorgan Chase, Morgan Stanley et SMBC, étudient des moyens de répartir une partie des prêts liés aux centres de données auprès dun plus large panel dinvestisseurs. Il sagit notamment dopérations privées visant à céder des parts de dette ainsi que de transferts de risque structurés destinés à réduire lexposition aux grands emprunteurs.
Cette initiative reflète lampleur des emprunts liés aux infrastructures dIA. Des opérateurs tels quOracle et CoreWeave ont levé des centaines de milliards de dollars pour construire des centres de données à travers les États-Unis, ce qui accroît la pression sur les bilans des banques. « Les montants dont nous parlons ils dépassent tout ce que nous avons jamais imaginé. Les banques commencent très vite à étouffer », a déclaré Matthew Moniot, co-responsable du partage des risques de crédit chez Man Group.
Les banques ont passé plus de six mois à mettre en place des mécanismes pour répartir environ 38 milliards de dollars de dette de construction liée à un projet de centre de données loué à Oracle au Texas et dans le Wisconsin, ont indiqué ces sources. Certains prêteurs ont tenté de vendre ces prêts à prix réduit à des investisseurs non bancaires. Ces dernières semaines, les banques ont également approché des investisseurs au sujet de structures incluant une variante du transfert de risque significatif (SRT), couramment utilisé en Europe pour transférer les pertes potentielles sur des portefeuilles de prêts vers des fonds de crédit privés et des assureurs en échange de rendements.
« Un SRT classique peut être lié à des dizaines de prêts, mais les banques explorent la possibilité de découper et de fragmenter les prêts importants et concentrés liés aux centres de données afin de transférer les parties les plus risquées de leurs livres. Les banques conservent généralement un certain pourcentage de lexposition », a déclaré David Lucking, avocat chez Linklaters, au FT. Il a ajouté que les investisseurs SRT sattendraient à ce que les banques conservent une certaine exposition : « Linvestisseur SRT aimerait savoir que les banques ont encore un petit intérêt dans laffaire. »
Les investisseurs sattendent à de nouvelles mesures de partage des risques alors que les banques approchent de leurs limites internes dexposition aux emprunteurs individuels et aux secteurs, ce qui les pousse à libérer des capacités pour accorder de nouveaux prêts. « Contrairement à un SRT traditionnel, le nombre dopérateurs est limité, le marché est extrêmement concentré et le risque lié à la construction est important. On sattend à être rémunéré un peu plus pour cela », a déclaré Frank Benhamou, gestionnaire de portefeuille chez Cheyne Capital.
Lopposition publique aux projets de centres de données a aggravé lenvironnement de risque. « Si jétais directeur des risques dans une banque et que des banquiers me demandaient des lignes de crédit de plusieurs milliards de dollars pour des projets individuels, je leur demanderais comment ils comptent les revendre », a déclaré Moniot.
Les entreprises ont déjà commencé à se tourner vers des marchés de financement alternatifs, notamment le crédit privé, les titres adossés à des actifs, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et les obligations placées de manière privée. « Il y a une certaine nervosité [Les banques] doivent trouver davantage de contreparties afin de répondre à la demande du marché et aux projets en cours », a déclaré Carlos Mendez, cofondateur de Crayhill Capital.
Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis tardent à se concrétiser. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie. Cette bulle est décrite comme étant pire que la bulle Internet de la fin des années 1990, et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements et impacter l'économie mondiale.
Source : Financial Times
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