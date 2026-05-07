OpenAI déploie ChatGPT 5.5 Instant comme nouveau modèle par défaut pour tous les utilisateurs d'OpenAI et affirme que GPT-5.5 offre une faible latence et moins d'hallucinations

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé dune société à but lucratif dintérêt public (PBC) et dune fondation à but non lucratif, dont le siège se trouve à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Fin avril 2026, OpenAI a annoncé GPT-5.5, son dernier modèle d'IA, qui offre de meilleures performances en matière de programmation, d'utilisation des ordinateurs et de capacités de recherche approfondie. « Ce qui rend ce modèle vraiment spécial, cest tout ce quil peut accomplir avec moins de directives », a déclaré Greg Brockman, président dOpenAI. OpenAI a déclaré que GPT-5.5 excelle dans lanalyse de données, lécriture et le débogage de code, lutilisation de logiciels, la recherche en ligne et la création de documents et de feuilles de calcul. Ce lancement intervient quelques semaines seulement après qu'Anthropic a dévoilé Claude Mythos Preview, son nouveau modèle doté de capacités avancées en matière de cybersécurité.
Récemment, OpenAI a publié GPT-5.5 Instant en tant que nouveau modèle par défaut pour tous les utilisateurs de ChatGPT, remplaçant GPT-5.3 Instant à la fois dans l'interface web et dans l'API. Cette mise à jour apporte des réponses plus claires, plus concises et mieux personnalisées, car le modèle utilise désormais les conversations précédentes, les fichiers et le compte Gmail connecté lorsque cela est pertinent, tout en donnant la priorité au contrôle de l'utilisateur.
La fiabilité et la précision du modèle ont été améliorées, avec une réduction de 52,5 % des affirmations erronées et de 37,3 % des réponses inexactes dans les conversations signalées par rapport à GPT-5.3 Instant, en particulier dans des domaines à enjeux élevés tels que la médecine, le droit et la finance. Les interactions quotidiennes bénéficient dun ton conversationnel plus naturel et de réponses ciblées et utiles, avec des performances améliorées dans lanalyse dimages, les requêtes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), ainsi que dans le choix du moment opportun pour effectuer une recherche sur le Web.
Ces changements permettent des réponses plus concises, une verbosité réduite et moins de questions de suivi inutiles, améliorant ainsi la lisibilité globale. De plus, les utilisateurs ont désormais accès aux sources de mémoire, une fonctionnalité qui offre transparence et contrôle sur le contexte utilisé dans les réponses personnalisées. Elle est en cours de déploiement sur tous les forfaits grand public de ChatGPT sur le Web et sera bientôt disponible sur mobile. Alors que les utilisateurs payants conservent l'accès à GPT-5.3 Instant pendant trois mois, des fonctionnalités de personnalisation plus étendues et la mémoire devraient être étendues à davantage de forfaits dans les semaines à venir.
Cette annonce intervient alors que GPT-5.5, le dernier-né d'OpenAI, a récemment développé une passion non sollicitée pour les gobelins, les gremlins et les ratons laveurs. La solution de l'entreprise la mieux financée de la planète ? Écrire « ne parle jamais des gobelins » dans le code. Quatre fois. Comme à un enfant de six ans particulièrement têtu. Derrière l'anecdote virale se cache une leçon sérieuse sur les effets de bord de l'apprentissage par renforcement et sur le défi que représente le...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.