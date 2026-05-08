Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, déclare devant le tribunal que Sam Altman a semé la méfiance et la confusion parmi les hauts dirigeants de l'entreprise, dans le cadre du procès en cours

Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, a déclaré devant un tribunal fédéral californien que le PDG, Sam Altman, avait semé la confusion et la méfiance parmi les hauts dirigeants de la société d'intelligence artificielle (IA). Témoignant lors du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI, elle a accusé Sam Altman d'avoir « semé le chaos » au sein de l'entreprise, affirmant qu'il lui était arrivé de se montrer trompeur envers elle et d'autres dirigeants. Murati affirme toutefois avoir plaidé en faveur du retour de Sam Altman à la tête de l'entreprise, craignant qu'OpenAI ne « s'effondre complètement » sans lui. Le témoignage présenté lors du procès a également révélé la collaboration entre l'ancienne dirigeante d'OpenAI et Satya Nadella, PDG de Microsoft, alors que la start-up traversait une période tumultueuse.
Ce témoignage intervient alors que le procès qui oppose Elon Musk à OpenAI continue dexposer les profondes fractures internes qui ont accompagné lessor de lentreprise. Au cur de l'affaire se trouve la transformation d'OpenAI, créée en 2015 comme une organisation à but non lucratif, en un groupe commercial devenu l'une des sociétés les plus valorisées du secteur technologique. L'issue de ce procès pourrait contraindre OpenAI à ouvrir ses modèles d'IA au monde entier, conformément aux engagements initiaux pris lors de la création de l'entreprise.
Ermira « Mira » Murati est une femme d'affaires albano-américaine. Elle a fondé une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, Thinking Machines Lab, en février 2025. Auparavant, elle occupait le poste de directrice technique chez OpenAI et celui de responsable produit senior chez Tesla.
Dans le cadre du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI, dans lequel ce dernier accuse lentreprise d'IA davoir renoncé à sa mission à but non lucratif, Mira Murati a déclaré devant le tribunal que Sam Altman avait semé la méfiance et la confusion parmi les hauts dirigeants de lentreprise.
Quelques heures après la publication en ligne d'articles relatant le témoignage de Mira Murati, Elon Musk a réagi publiquement à un message sur les réseaux sociaux qui la qualifiait de témoin clé dans cette affaire. Musk a écrit : « Mira est cool », suivi d'un emoji en forme de cur, attirant ainsi l'attention en ligne au milieu de cette bataille juridique très médiatisée.
Mira Murati affirme que Sam Altman a « semé le chaos »
Le témoignage enregistré de Mira Murati a été diffusé devant un tribunal fédéral dOakland, en Californie, au cours de la deuxième semaine du procès. Évoquant le PDG Sam Altman, elle a déclaré : « Ce qui minquiétait, cétait que Sam disait une chose à une personne et exactement le contraire à une autre. »
Elle a également affirmé que Sam Altman « semait le chaos » au sein de l'entreprise et a déclaré qu'il lui était arrivé de se montrer trompeur envers elle et d'autres dirigeants. Mira Murati a ajouté que, malgré ces inquiétudes, elle souhaitait toujours que Sam Altman reste PDG après son exclusion temporaire de l'entreprise en 2023.
« OpenAI courait un risque catastrophique d'effondrement » a-t-elle déclaré. « Je craignais que l'entreprise ne disparaisse complètement. »
Lorsque Mira Murati a brièvement occupé le poste de PDG d'OpenAI
Après que Sam Altman eut été évincé d'OpenAI par le conseil d'administration en novembre 2023, Mira Murati a brièvement occupé le poste de PDG de l'entreprise.
Dans son témoignage, elle a révélé qu'elle avait soutenu une initiative visant à faire revenir Sam Altman au poste de PDG, en insistant auprès des membres du conseil d'administration pour qu'ils fournissent des explications plus détaillées sur les raisons de son éviction.
« Je me suis rendu compte que le conseil dadministration navait pas suivi une procédure digne de confiance pour le licenciement de Sam », a déclaré Mira Murati. « Avec le recul, on constate que la manière dont [les membres du conseil] ont géré la situation a provoqué un chaos total. »
Mira Murati a quitté OpenAI en septembre 2024 pour créer sa propre start-up spécialisée dans l'IA, Thinking Machines Lab.
Mira Murati qualifie Satya Nadella de « voix de la raison »
Dans son témoignage, Mira Murati a révélé qu'elle était restée en contact étroit avec Satya Nadella, PDG de Microsoft, pendant la période tumultueuse qu'a connue OpenAI. Des SMS ont été présentés au tribunal, montrant qu'elle avait envoyé un message à Nadella pour lui demander de l'appeler afin de coordonner « comment parler de Sam ici ».
Mira Murati a qualifié Satya Nadella de « voix de la raison », ajoutant : « C'était une situation un peu folle. » L'ancien dirigeant d'OpenAI a déclaré que des concurrents, notamment Google et les entreprises d'IA d'Elon Musk, avaient tenté de s'engouffrer dans la brèche pour débaucher le personnel d'OpenAI.
« Il est très important que nous ne perdions pas nos chercheurs au profit de Demis ou dElon », aurait écrit Mira Murati dans un SMS adressé à Satya Nadella, faisant référence à Demis Hassabis, le PDG de Google DeepMind.
Alors que le procès en cours ravive les interrogations sur le leadership de Sam Altman, plusieurs de ses anciens collaborateurs ont déjà remis en doute son expertise technique au sein d'OpenAI.
Selon un article du New Yorker, certains ingénieurs et initiés ayant travaillé avec le PDG estimaient qu'il manquait d'expérience, tant en programmation qu'en apprentissage automatique, malgré son rôle central dans l'essor de l'entreprise. Le rapport affirme également que Sam Altman aurait parfois confondu certains termes techniques lors de discussions sur les systèmes d'IA. Les personnes citées dans le rapport le décrivent davantage comme un stratège capable d'attirer des investisseurs, des talents et des partenaires industriels que comme un expert technique.
Source : Mira Murati, lors du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI
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