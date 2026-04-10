Les collègues de Sam Altman, PDG d'OpenAI, affirment qu'il manque d'expérience tant en programmation qu'en apprentissage automatique, et qu'il a confondu des termes techniques sur les systèmes d'IA

Selon un article du New Yorker, plusieurs ingénieurs et initiés ayant travaillé avec Sam Altman, PDG d'OpenAI, estimaient quil manquait dune expertise technique approfondie en programmation et en apprentissage automatique, bien quil dirige lune des entreprises dIA les plus influentes au monde. Certains ont affirmé quil avait, à certains moments, mal utilisé ou confondu des termes techniques de base lors de discussions sur les systèmes dIA. Les initiés cités dans le rapport le décrivent davantage comme un stratège et un chef dentreprise que comme un expert technique. Le rapport note que son succès repose en grande partie sur sa capacité à rassembler des talents, des financements et des partenariats plutôt que sur des contributions techniques directes.
Samuel Harris Altman, né le 22 avril 1985, est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de président-directeur général (PDG) de l'organisme de recherche en intelligence artificielle (IA) OpenAI. Altman a étudié à l'université de Stanford pendant deux ans avant d'abandonner ses études et de cofonder Loopt, un service de réseau géosocial pour smartphones. En 2011, Altman a rejoint Y Combinator, un accélérateur de start-ups technologiques et une société de capital-risque, dont il a été le président de 2014 à 2019.
Après avoir cofondé OpenAI en 2015, Altman est devenu PDG de l'organisation en 2019. En 2023, il a été évincé par le conseil d'administration de l'organisation, qui a invoqué dans un communiqué officiel un manque de « confiance en sa capacité à continuer de diriger OpenAI ». Cette décision a suscité une vive réaction de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration. Ayant supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022, il a été décrit comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA.
Le 6 avril 2026, Sam Altman vivait une journée schizophrène. Le matin, OpenAI publiait un document de treize pages intitulé « Industrial Policy for the Intelligence Age », un appel solennel aux gouvernements du monde entier à réformer leur fiscalité, leur politique du travail et leurs systèmes de protection sociale pour anticiper l'avènement de la superintelligence. L'ambition était galactique, le ton messianique. Altman comparait lui-même le projet au New Deal de Franklin D. Roosevelt.
Dans l'après-midi, The New Yorker publiait son enquête qui constitue à ce jour la reconstruction la plus documentée de la gouvernance d'OpenAI et du caractère de son PDG. La juxtaposition était saisissante au point d'en être comique : d'un côté, l'homme qui se pose en architecte du futur de l'humanité ; de l'autre, le portrait que dressent de lui des dizaines d'ex-collaborateurs, partenaires et membres de son conseil d'administration, celui d'un dirigeant pathologiquement incapable de dire la vérité.
Des détails du rapport révèlent que certains des collègues de Sam Altman estimaient quil manquait dune expertise technique approfondie en programmation et en apprentissage automatique, bien quil dirige lune des entreprises dIA les plus influentes au monde. Selon l'article du New Yorker, plusieurs ingénieurs et initiés ayant travaillé avec Altman ont déclaré quil ne disposait pas dune grande expérience en codage ou en apprentissage automatique.
Certains ont affirmé quil avait, à certains moments, mal utilisé ou confondu des termes techniques de base lors de discussions sur les systèmes dIA. « Altman nest pas un génie technique, selon de nombreuses personnes de son entourage, il ne dispose pas dune expertise approfondie en codage ou en apprentissage automatique. Plusieurs ingénieurs se sont souvenus quil avait mal utilisé ou confondu des termes techniques de base », indique larticle, présentant une image dAltman différente de celle quil donne en public en tant que figure de proue de lintelligence artificielle.
Alors quil est largement considéré comme une figure clé façonnant lavenir de lIA, les initiés cités dans le rapport le décrivent davantage comme un stratège et un chef dentreprise que comme un expert technique. Sam Altman, qui a quitté un programme dinformatique à luniversité de Stanford avant dobtenir son diplôme, a fait dOpenAI lune des entreprises dIA les plus valorisées au monde. Le rapport note que son succès repose en grande partie sur sa capacité à rassembler des talents, des financements et des partenariats plutôt que sur des contributions techniques directes. « Il a bâti OpenAI, en grande partie, en exploitant largent et le talent technique dautres personnes. Cela ne le rend pas unique. Cela fait de lui un homme daffaires », indique le rapport.
Carroll Wainwright, ancien chercheur chez OpenAI, a déclaré au New Yorker quAltman avait pour habitude de mettre en place des structures qui semblent limiter son pouvoir, pour ensuite les modifier ou les supprimer. « Il met en place des structures qui, sur le papier, le contraignent à lavenir. Mais ensuite, lorsque lavenir arrive et quil est temps dêtre contraint, il se débarrasse de cette structure, quelle quelle soit », a déclaré Wainwright.
Dautres sources citées dans le rapport suggèrent que la force dAltman réside dans sa capacité à aligner différents groupes, notamment les ingénieurs, les investisseurs et les décideurs politiques, même lorsque leurs priorités peuvent diverger. Certains ont décrit cela comme une compétence qui l'aide à naviguer dans des situations complexes et à garder le contrôle sur l'orientation de l'entreprise. « Il est incroyablement persuasif. C'est comme les tours de passe-passe mentaux des Jedi », a déclaré un dirigeant du secteur technologique ayant travaillé avec Altman, selon le rapport du New Yorker. « Il est tout simplement d'un autre niveau. »
Le rapport du New Yorker remet donc en question les prises de position de Sam Altman. Par exemple, en août 2025, Sam Altman a reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne voulait admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Le PDG d'OpenAI avait comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie.
Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées. Pourtant, c'était la situation d'OpenAI a ses débuts, avant de devenir la société qui vise une valorisation de 500 milliards de dollars. Sam Altman parlait-t-il à tort et à travers, ou tentait-t-il d'anticiper ce qui semble être un déclin inévitable pour le secteur ?
Source : The New Yorker
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