Avant qu'ils ne deviennent ennemis, Sam Altman a dit à Elon Musk : « Je t'aide, toi et tous les autres, à empêcher Google de contrôler l'AGI, tu es mon héros »

Sam Altman a un jour qualifié Elon Musk de héros alors qu'il défendait la mission d'OpenAI visant à empêcher Google de monopoliser l'intelligence artificielle générale. Cet échange, révélé par des e-mails internes et figurant dans une partie des documents judiciaires de l'affaire Musk c. Altman (2026), illustre la complexité de leur relation avant qu'elle ne se détériore pour devenir l'une des querelles les plus âpres du monde de la technologie.
En 2024, Elon Musk a intenté un procès à l'éditeur de ChatGPT OpenAI et à son PDG Sam Altman, affirmant quAltman et Brockman lont convaincu de participer à la création et au financement de la start-up en 2015, en lui promettant quil sagirait dun laboratoire à but non lucratif axé sur la lutte contre la menace concurrentielle de Google. Laccord fondateur exigeait quOpenAI rende sa technologie « librement disponible » au public, selon la plainte. Depuis, Elon Musk et Sam Altman sont en opposition.
Samuel Harris Altman, né le 22 avril 1985, est un entrepreneur américain, investisseur et directeur général d'OpenAI depuis 2019. En 2019, il est devenu PDG d'OpenAI et a supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022. Il a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de la société en 2023 en raison d'un manque de confiance dans son leadership, mais a été réintégré cinq jours plus tard à la suite d'une vive réaction des employés et des investisseurs, après quoi un nouveau conseil d'administration a été formé. Il est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA.
Elon Reeve Musk, né le 28 juin 1971, est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, Twitter et xAI. Musk est la personne la plus riche du monde depuis 2021 ; en décembre 2025, Forbes estime sa fortune à environ 717 milliards de dollars américains. En 2015, il a cofondé OpenAI afin de faire progresser la recherche en intelligence artificielle (IA), mais il a ensuite quitté l'entreprise ; son mécontentement croissant vis-à-vis de l'orientation de l'organisation et de son leadership dans le boom de l'IA dans les années 2020 l'a conduit à créer xAI.
« Eh bien, vous êtes mon héros et c'est ce que je ressens lorsque vous attaquez OpenAI », a déclaré Altman à Musk lors de leur conversation du 18 février 2023. Tout en reconnaissant qu'OpenAI avait « foiré certaines choses », il a maintenu que l'entreprise avait empêché le contrôle unilatéral de l'AGI, un objectif que les deux hommes étaient censés partager. « Je te suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour aider. Je ne pense pas qu'OpenAI aurait vu le jour sans toi », a ajouté Altman, avant de révéler le mal causé : « et ça fait vraiment mal quand tu attaques publiquement OpenAI. »
La réponse de Musk a reconnu la blessure : « Je vous comprends et ce n'est certainement pas mon intention de vous blesser, pour quoi je m'excuse, mais le destin de la civilisation est en jeu. » Sa justification n'a pas été bien accueillie par Altman, qui s'est interrogé sur la manière dont les attaques sur Twitter servaient la civilisation et a demandé des suggestions spécifiques sur ce qu'OpenAI devrait faire différemment.
La conversation a également révélé une guerre des talents entre leurs entreprises. Altman a vérifié auprès de son équipe si OpenAI recrutait chez Tesla, assurant à Musk que OpenAI le faisait « très peu par rapport à la taille de l'entreprise ». Il a promis de ne pas nuire à Tesla, la qualifiant d'« entreprise évidemment très importante ».
Cette conversation a eu lieu des années avant que leur relation ne se détériore complètement. Les deux hommes ont lancé OpenAI en 2015 afin de développer l'IA « de la manière la plus susceptible de profiter à l'humanité dans son ensemble », mais Musk a quitté l'entreprise en 2018 après que les cofondateurs aient rejeté sa proposition de diriger l'entreprise seul. Ils sont désormais engagés dans une bataille juridique.
Musk a intenté plusieurs poursuites judiciaires, alléguant qu'OpenAI avait abandonné sa mission à but non lucratif, et un procès fédéral pour racket est prévu pour le 30 mars 2026. En 2024, OpenAI a conclu une impressionnante levée de fonds de 6,6 milliards de dollars. Cette levée de fonds s'accompagne cependant de conditions strictes : les investisseurs ont le droit de retirer leur argent si OpenAI ne réussit pas à passer d'une organisation à but non lucratif à une entreprise entièrement lucrative. De plus, OpenAI a demandé à ses investisseurs, telles que Microsoft, Nvidia et Thrive Capital, entre autres, de ne pas soutenir des startups concurrentes dans le domaine de l'IA. Après la publication de cette demande (qui n'était pas juridiquement contraignante), Elon Musk s'est rendu sur la plateforme de médias sociaux X pour qualifier l'entreprise de « diabolique ».
Leur rivalité s'étend aux valorisations : SpaceX prévoit une vente secondaire d'actions d'une valeur de 800 milliards de dollars afin de reprendre la première place à OpenAI, récemment valorisée à 500 milliards de dollars. Musk surnomme désormais Altman « Swindly Sam » (Sam l'escroc) sur les réseaux sociaux, tandis qu'Altman s'est demandé si Musk était « une personne heureuse » et a déclaré qu'il souhaitait que Musk « se contente de rivaliser en créant de meilleurs produits ».
