Envoyé par OpenAI Envoyé par Les centaines de milliards de dollars que les grandes entreprises investissent actuellement dans le développement de l'IA montrent ce qu'il faudra vraiment pour qu'OpenAI poursuive sa mission. Nous avons une fois de plus besoin de lever plus de capitaux que nous ne l'avions imaginé. Les investisseurs veulent nous soutenir, mais, à cette échelle de capital, ils ont besoin de fonds propres conventionnels et de moins d'actions structurelles.

Elon Musk propose 97,4 milliards pour acheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI

Sam Altman répond avec humour à Musk

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Le groupe d'investisseurs de Musk est prêt à égaler ou à dépasser toute offre supérieure à la sienne

Envoyé par OpenAI Envoyé par Nous avons failli accepter les conditions d'Elon. Comme nous le lui avons dit, « Nous voulons vraiment travailler avec vous. Nous pensons que si nous unissons nos forces, nos chances de réussite dans la mission seront les plus grandes. »



Cependant, nous avons estimé que sa proposition n'était pas compatible avec la mission : « La structure actuelle vous offre la possibilité d'exercer un contrôle absolu et unilatéral sur l'IAG. Vous avez déclaré que vous ne vouliez pas contrôler l'IAG final, mais au cours de cette négociation, vous nous avez montré que le contrôle absolu était extrêmement important pour vous ». Comme nous l'avons dit à Elon, « l'objectif d'OpenAI est de rendre le futur bon et d'éviter une dictature de l'IAG ».



Nous avons conclu : « Nous craignons donc qu'au fur et à mesure que l'entreprise progresse réellement vers l'AGI, vous choisissiez de conserver votre contrôle absolu sur l'entreprise, malgré les intentions contraires actuelles. »

OpenAI a eu jusqu'ici une structure inédite qui peut parfois s'avérer compliquée à déchiffrer pour certains. Cette confusion est intervenue en 2019 après qu'OpenAI, qui a été fondé à l'origine en tant que société à but non lucratif, a opéré une première restructuration. En gros, l'on distingue OpenAI LP (Limited Partnership), qui est une entité à profit plafonné qui a ouvert l'entreprise aux investissements tiers. Ces derniers sont soumis à « un rendement plafonné ».OpenAI LP est responsable du développement des modèles d'IA, des produits et des solutions. Toutefois, cette entité n'est pas autonome. Les activités d'OpenAI LP sont supervisées par le conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif (OpenAI inc.) de départ. Cette première restructuration a vu l'arrivée d'investisseurs tels que Microsoft, qui a injecté un milliard de dollars dans OpenAI dès 2019, avant de rallonger de plusieurs milliards de dollars en 2023.Le 26 décembre 2024, OpenAI a annoncé que l'entreprise allait subir une nouvelle transformation structurelle : transformer sa branche à but lucratif actuelle en une société d'utilité publique (public benefit corporation - PBC) pour superviser les opérations commerciales en 2025. À travers cette refonte, OpenAI vise à supprimer certaines restrictions liées au statut à but non lucratif afin de fonctionner davantage comme une startup à forte croissance :« Le PBC est une structure utilisée par beaucoup d'autres qui exige de l'entreprise qu'elle équilibre les intérêts des actionnaires, les intérêts des parties prenantes et l'intérêt public dans sa prise de décision. Elle nous permettra de lever les capitaux nécessaires dans des conditions conventionnelles, comme d'autres acteurs de ce secteur », a déclaré OpenAI. Cette forme d'entreprise est de plus en plus courante, avec de grands noms tels que xAI et Anthropic.« Cette structure vise à générer des profits tout en bénéficiant à l'intérêt public. La branche à but non lucratif prendrait des parts dans la société d'intérêt public », a déclaré OpenAI, ajoutant que cela permettra de soutenir au mieux sa mission consistant à faire en sorte que l'IAG profite à l'ensemble de l'humanité.Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk propose 97,4 milliards de dollars pour acheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI, augmentant ainsi les enjeux dans sa bataille avec Sam Altman sur la société qui est à l'origine de ChatGPT.L'avocat de Musk, Marc Toberoff, a déclaré qu'il avait soumis lundi au conseil d'administration d'OpenAI une offre portant sur l'ensemble des actifs de l'organisation à but non lucratif.Cette offre non sollicitée complique les plans soigneusement élaborés par Altman pour l'avenir d'OpenAI, qui prévoit notamment de la transformer en société à but lucratif et de consacrer jusqu'à 500 milliards de dollars à l'infrastructure de l'IA par l'intermédiaire d'une coentreprise appelée Stargate . Musk et lui s'affrontent déjà devant les tribunaux au sujet de l'orientation d'OpenAI.« Il est temps qu'OpenAI redevienne la force du bien à code source ouvert et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois », a déclaré Musk dans un communiqué fourni par Toberoff. « Nous ferons en sorte que cela se produise ».Altman a rapidement rejeté l'offre sur X. Il a écrit « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez », en utilisant l'ancien nom de la plateforme de médias sociaux appartenant à Musk et en déplaçant la virgule décimale de l'offre du milliardaire pour OpenAI d'un espace vers la gauche. Cette remarque fait référence à l'acquisition de Twitter par Musk en 2022 pour 44 milliards de dollars.Dans un message Slack adressé aux employés, Altman a écrit : « Notre structure garantit qu'aucun individu ne peut prendre le contrôle d'OpenAI... Ce sont des tactiques pour essayer de nous affaiblir parce que nous faisons de grands progrès. »Altman et Musk ont cofondé OpenAI en 2015 en tant qu'organisation caritative. En 2019, après que Musk a quitté l'entreprise et qu'Altman est devenu directeur général, OpenAI a créé une filiale à but lucratif qui lui a servi de véhicule pour lever des fonds auprès de Microsoft et d'autres investisseurs. Altman est en train de transformer la filiale en une entreprise traditionnelle et de filialiser l'organisation à but non lucratif, qui détiendrait des actions dans la nouvelle entreprise à but lucratif.L'une des questions les plus épineuses qui se posent dans le cadre de cette conversion est celle de la valorisation de l'association. L'offre de Musk place la barre très haut et pourrait signifier que lui, ou la personne qui dirige l'organisation à but non lucratif, se retrouverait avec une participation importante, voire majoritaire, dans la nouvelle OpenAI.L'offre est soutenue par xAI, la société d'intelligence artificielle de Musk, qui pourrait fusionner avec OpenAI à la suite d'un accord. Plusieurs investisseurs le soutiennent également, notamment Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital et 8VC, une société de capital-risque dirigée par Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir. Ari Emanuel, PDG de la société hollywoodienne Endeavor, soutient également l'offre par l'intermédiaire de son fonds d'investissement.Musk a déposé une série de plaintes en justice accusant l'OpenAI d'avoir trahi sa mission initiale à but non lucratif en créant une branche à but lucratif et en s'entendant avec son principal investisseur, Microsoft, pour dominer le développement de l'IA.Le 7 janvier, Toberoff a envoyé une lettre aux procureurs généraux de Californie, où OpenAI est basée, et du Delaware, où elle est incorporée, leur demandant d'ouvrir un appel d'offres pour l'entreprise afin de déterminer la juste valeur marchande de ses actifs caritatifs. Musk et d'autres critiques ont déclaré qu'ils pensaient qu'OpenAI pourrait sous-évaluer l'organisation à but non lucratif lors de sa scission.OpenAI a qualifié les revendications juridiques de Musk de sans fondement et d'excessives et a déclaré que l'organisation à but non lucratif recevrait la pleine valeur de sa participation dans l'entreprise à but lucratif. La société a publié en décembre des documents qui, selon elle, montrent que Musk était favorable à la transformation d'OpenAI en société à but lucratif, mais qu'il s'en est éloigné parce qu'il ne pouvait pas en prendre le contrôle.Toberoff a déclaré que le groupe d'investisseurs de Musk était prêt à égaler ou à dépasser toute offre supérieure à la sienne.« Si Sam Altman et l'actuel conseil d'administration d'OpenAI Inc. ont l'intention de devenir une société à but lucratif, il est essentiel que l'organisme de bienfaisance soit rémunéré équitablement pour ce que ses dirigeants lui enlèvent : le contrôle de la technologie la plus transformatrice de notre époque », a-t-il déclaré.Le lendemain de l'investiture du président Trump, Altman est apparu à ses côtés et à ceux d'autres chefs d'entreprise pour annoncer un plan appelé Stargate visant à investir jusqu'à 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années dans les centres de données américains.Malgré ses relations étroites avec Trump, Musk n'a pas participé à l'annonce.Quelques heures après la conférence de presse de la Maison Blanche, Musk a affirmé sur X que les bailleurs de fonds de Stargate n'avaient pas l'argent promis et a qualifié Altman « d'escroc ». Altman a contesté les affirmations de Musk.Source : proposition de rachat d'Elon MuskOpenAI devrait-elle revenir à un modèle à but non lucratif, comme le souhaite Elon Musk, ou est-ce irréaliste à ce stade de son développement ?L’offre de 97,4 milliards de dollars d’Elon Musk est-elle une tentative légitime de redresser OpenAI ou un coup médiatique ?Pourquoi OpenAI refuserait-elle une offre aussi élevée si elle était dans l’intérêt de l’entreprise et de ses investisseurs ?Elon Musk a-t-il raison d’accuser OpenAI de s’éloigner de sa mission initiale ou agit-il par ressentiment après son départ en 2018 ?Quelles seraient les conséquences d’un contrôle de Musk sur OpenAI pour l’avenir de l’intelligence artificielle ?Cet épisode illustre-t-il une concentration excessive du pouvoir dans le domaine de l’IA entre quelques milliardaires et grandes entreprises ?